УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6047 відвідувачів онлайн
Новини Фото
2 819 6

Зеленський зустрівся з воїнами ТрО та відзначив їх державними нагородами: капітану Юрію Жуковцю присвоєно звання Героя України. ФОТОрепортаж

Зеленський нагородив тероборонівці

Президент України Володимир Зеленський відвідав основний командний пункт командування Сил територіальної оборони ЗСУ, зустрівся з бійцями та відзначив їх державними нагородами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Як зазначається, Зеленський заслухав доповідь командувача Сил ТрО Ігоря Плахути щодо завдань, які бригади виконують у зоні бойових дій.

Президент подякував усім солдатам, сержантам та офіцерам, які здобули славу й повагу для української тероборони.

Вони відзначилися в захисті Харкова, півночі України, у боях на Донеччині, звільненні Херсонщини, а також в обороні Миколаївської та Запорізької областей.

"Ми всі цінуємо кожен підрозділ територіальної оборони України, який зараз стійко тримає фронт і забезпечує надійну опору позиціям інших наших бригад, що стоять поруч із бригадами тероборони", - сказав Зеленський.

Також дивіться: Командиру 225 ОШБ Ширяєву присвоїли звання Героя України. ФОТО

Президент відзначив захисників державними нагородами, зокрема вручив орден "Золота Зірка" Героя України капітану Юрію Жуковцю. Цьогоріч у квітні у складі зведеного підрозділу на Харківщині під щільним вогнем російських окупантів відбив втрачені позиції та завів на них нові підрозділи. Особисто надав першу медичну допомогу пораненому побратимові, допоміг дістатися до укриття й організував евакуацію. У складі групи взяв у полон 11 російських окупантів. Зазнав поранення, але продовжував командувати до завершення зачистки населеного пункту.

Зеленський нагородив тероборонівці
Зеленський нагородив тероборонівці
Зеленський нагородив тероборонівці
Зеленський нагородив тероборонівці
Зеленський нагородив тероборонівці
Зеленський нагородив тероборонівці
Зеленський нагородив тероборонівці
Зеленський нагородив тероборонівці
Зеленський нагородив тероборонівці
Зеленський нагородив тероборонівці

Також п’ятеро бійців отримали ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, один - орден "За мужність" ІІ ступеня та семеро - ордени "За мужність" ІІІ ступеня.

Автор: 

Герой України (342) Зеленський Володимир (25203) нагорода (1303) тероборона (396) Плахута Ігор (5)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хоч би хтось зробив послугу українцям
показати весь коментар
07.10.2024 16:50 Відповісти
Щоб не ТРО, Правий Сектор, Азовці та народ, Україну здали б ще у 2022 році. Пам'ятаю як хлопці з ТРО, першими вийшли на кордон з кацапією у 2022 році. Також пам'ятаю як хлопці з ТРО, коли почалася війна, патрулювали вулиці, а поліцаї по кущах ховалися. Спасибі Вам хлопці, за захист країни. Ви всі герої України.
показати весь коментар
07.10.2024 17:10 Відповісти
а ще квартал цілий номер зробив про Клічка, що бігав з дерев'яним автоматом типу не награвся в дитинстві. Це було після того, як в грудні 2021 року Клічко організував навчання київської тероборони. Зараз цього номера не знайти, але було, було...
показати весь коментар
07.10.2024 17:26 Відповісти
невже зустрівся з військовослужбовцями 86-го окремого батальйону 123 окремої бригади ТрО??
показати весь коментар
07.10.2024 17:17 Відповісти
А ще не забуваємо про хлопців з Бузкового парку Херсона, яким досі ні нагород, ні почестей від влади
показати весь коментар
07.10.2024 17:47 Відповісти
 
 