Зеленський зустрівся з воїнами ТрО та відзначив їх державними нагородами: капітану Юрію Жуковцю присвоєно звання Героя України. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський відвідав основний командний пункт командування Сил територіальної оборони ЗСУ, зустрівся з бійцями та відзначив їх державними нагородами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Як зазначається, Зеленський заслухав доповідь командувача Сил ТрО Ігоря Плахути щодо завдань, які бригади виконують у зоні бойових дій.

Президент подякував усім солдатам, сержантам та офіцерам, які здобули славу й повагу для української тероборони.

Вони відзначилися в захисті Харкова, півночі України, у боях на Донеччині, звільненні Херсонщини, а також в обороні Миколаївської та Запорізької областей.

"Ми всі цінуємо кожен підрозділ територіальної оборони України, який зараз стійко тримає фронт і забезпечує надійну опору позиціям інших наших бригад, що стоять поруч із бригадами тероборони", - сказав Зеленський.

Президент відзначив захисників державними нагородами, зокрема вручив орден "Золота Зірка" Героя України капітану Юрію Жуковцю. Цьогоріч у квітні у складі зведеного підрозділу на Харківщині під щільним вогнем російських окупантів відбив втрачені позиції та завів на них нові підрозділи. Особисто надав першу медичну допомогу пораненому побратимові, допоміг дістатися до укриття й організував евакуацію. У складі групи взяв у полон 11 російських окупантів. Зазнав поранення, але продовжував командувати до завершення зачистки населеного пункту.





















Також п’ятеро бійців отримали ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, один - орден "За мужність" ІІ ступеня та семеро - ордени "За мужність" ІІІ ступеня.