УКР
Командиру 225 ОШБ Ширяєву присвоїли звання Героя України. ФОТО

Олег Ширяєв

Вище військово-політичне керівництво України присвоїло звання Героя України командиру 225 Окремого штурмового батальйону капітану Олегу Ширяєву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 225 ОШБ.

Слід зазначити, що батальйон завжди був на найважчих напрямках, а саме: Бахмутський напрямок, Макіївка, Горлівка, Авдіївка, Часів Яр, Курська операція.

225-й пройшов шлях від батальйону ТРО до штурмового батальйону Сухопутних Військ Збройних Сил України.

Також зазначається, що командир присвятив цю нагороду бійцям 225 ОШБ. 

Також читайте: Оборона Харкова: не допустити паніки та працювати з цивільними, - командир 225 ШБ Ширяєв

Золота зірка Олега Ширяєва

Інтерв'ю з Олегом Ширяєвим читайте за посиланням.

Герой України (342) нагорода (1303) Ширяєв Олег (20)
Вітаю!
показати весь коментар
07.10.2024 14:52 Відповісти
тішить, що нагороджують не тільки посмертно
герої серед нас
показати весь коментар
07.10.2024 15:12 Відповісти
прийшов час нагород
показати весь коментар
07.10.2024 15:21 Відповісти
Вітаю з нагородою, а такі фото можливо не треба робити на фоні техніки, а то потім прильоти, й не зрозуміло як вони вираховують місцезнаходження?
показати весь коментар
07.10.2024 15:42 Відповісти
по ньому прильотів не буде. нє баісь,Іванов!
показати весь коментар
07.10.2024 19:28 Відповісти
По кому
показати весь коментар
08.10.2024 00:16 Відповісти
Теж одразу це згадав. Фактично озброєний загін Медведчука вільно діяв та погрожував реальним патріотам...
"патріоти за жизнь". Як казав Кива (не помітивши, що несе єресь) "патріоти за жизнь нє савмєстімиє с жизнью"
показати весь коментар
07.10.2024 19:18 Відповісти
Вірно.Їх звали "Патріоти за жизнь". А тепер хтось піарить цього "патріота",робить його героєм....Коли ж і чому цей "патріот" переродився,хто його зробив офіцером,поставив командувати людьми і вирішив,що його "подвигів" достатньо на Героя?
показати весь коментар
07.10.2024 19:27 Відповісти
Хочеться вірити, що героя все ж таки отримав не безпідставно, незважаючи на минулі "подвиги"... З кадрами у ЗСУ зараз дуже напряжно...
показати весь коментар
07.10.2024 19:33 Відповісти
ЗДРАВСТВУЙТЕ.СКАЖИТЕ !НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
МОЙ СЫН КОЛЕСНИЧЕНКО МАКСИМ Николаевич,СЛУЖИТ В 225 БРИГАДА.УЖЕ МЕСЯЦ НИ КА КИХ НОВОСТЕЙ НЕТ!!
СВЯЗАЦА З РУКОВОДСТВОМ НЕ ВОЗМОЖНО!
В ВОЕНКОМАТЕ НИ КАКОЙ ИНФОРМАЦИИ НЕ ДАЮТ.

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.

СПАСИБО.
показати весь коментар
25.12.2024 12:58 Відповісти
 
 