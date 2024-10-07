Командиру 225 ОШБ Ширяєву присвоїли звання Героя України. ФОТО

Вище військово-політичне керівництво України присвоїло звання Героя України командиру 225 Окремого штурмового батальйону капітану Олегу Ширяєву.

Слід зазначити, що батальйон завжди був на найважчих напрямках, а саме: Бахмутський напрямок, Макіївка, Горлівка, Авдіївка, Часів Яр, Курська операція.

225-й пройшов шлях від батальйону ТРО до штурмового батальйону Сухопутних Військ Збройних Сил України.

Також зазначається, що командир присвятив цю нагороду бійцям 225 ОШБ.

