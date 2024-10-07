Командиру 225 ОШБ Ширяєву присвоїли звання Героя України. ФОТО
Вище військово-політичне керівництво України присвоїло звання Героя України командиру 225 Окремого штурмового батальйону капітану Олегу Ширяєву.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 225 ОШБ.
Слід зазначити, що батальйон завжди був на найважчих напрямках, а саме: Бахмутський напрямок, Макіївка, Горлівка, Авдіївка, Часів Яр, Курська операція.
225-й пройшов шлях від батальйону ТРО до штурмового батальйону Сухопутних Військ Збройних Сил України.
Також зазначається, що командир присвятив цю нагороду бійцям 225 ОШБ.
Інтерв'ю з Олегом Ширяєвим читайте за посиланням.
герої серед нас
"патріоти за жизнь". Як казав Кива (не помітивши, що несе єресь) "патріоти за жизнь нє савмєстімиє с жизнью"
МОЙ СЫН КОЛЕСНИЧЕНКО МАКСИМ Николаевич,СЛУЖИТ В 225 БРИГАДА.УЖЕ МЕСЯЦ НИ КА КИХ НОВОСТЕЙ НЕТ!!
СВЯЗАЦА З РУКОВОДСТВОМ НЕ ВОЗМОЖНО!
В ВОЕНКОМАТЕ НИ КАКОЙ ИНФОРМАЦИИ НЕ ДАЮТ.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
СПАСИБО.