Командиру 225 ОШБ Ширяеву присвоили звание Героя Украины. ФОТО
Высшее военно-политическое руководство Украины присвоило звание Героя Украины командиру 225 Отдельного штурмового батальона капитану Олегу Ширяеву.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 225 ОШБ.
Следует отметить, что батальон всегда был на самых тяжелых направлениях, а именно: Бахмутское направление, Макеевка, Горловка, Авдеевка, Часов Яр, Курская операция.
225-й прошел путь от батальона ТРО до штурмового батальона Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины.
Также отмечается, что командир посвятил эту награду бойцам 225 ОШБ.
Интервью с Олегом Ширяевым читайте по ссылке.
герої серед нас
"патріоти за жизнь". Як казав Кива (не помітивши, що несе єресь) "патріоти за жизнь нє савмєстімиє с жизнью"
МОЙ СЫН КОЛЕСНИЧЕНКО МАКСИМ Николаевич,СЛУЖИТ В 225 БРИГАДА.УЖЕ МЕСЯЦ НИ КА КИХ НОВОСТЕЙ НЕТ!!
СВЯЗАЦА З РУКОВОДСТВОМ НЕ ВОЗМОЖНО!
В ВОЕНКОМАТЕ НИ КАКОЙ ИНФОРМАЦИИ НЕ ДАЮТ.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
СПАСИБО.