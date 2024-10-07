Командиру 225 ОШБ Ширяеву присвоили звание Героя Украины. ФОТО

Высшее военно-политическое руководство Украины присвоило звание Героя Украины командиру 225 Отдельного штурмового батальона капитану Олегу Ширяеву.

Следует отметить, что батальон всегда был на самых тяжелых направлениях, а именно: Бахмутское направление, Макеевка, Горловка, Авдеевка, Часов Яр, Курская операция.

225-й прошел путь от батальона ТРО до штурмового батальона Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины.

Также отмечается, что командир посвятил эту награду бойцам 225 ОШБ.

