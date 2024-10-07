РУС
Командиру 225 ОШБ Ширяеву присвоили звание Героя Украины. ФОТО

Олег Ширяєв

Высшее военно-политическое руководство Украины присвоило звание Героя Украины командиру 225 Отдельного штурмового батальона капитану Олегу Ширяеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 225 ОШБ.

Следует отметить, что батальон всегда был на самых тяжелых направлениях, а именно: Бахмутское направление, Макеевка, Горловка, Авдеевка, Часов Яр, Курская операция.

225-й прошел путь от батальона ТРО до штурмового батальона Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины.

Также отмечается, что командир посвятил эту награду бойцам 225 ОШБ.

Также читайте: Оборона Харькова: не допустить паники и работать с гражданскими, - командир 225 ШБ Ширяев

Золота зірка Олега Ширяєва

Интервью с Олегом Ширяевым читайте по ссылке.

Автор: 

Герой Украины (484) награда (1842) Ширяев Олег (24)
Топ комментарии
+6
Вітаю!
07.10.2024 14:52 Ответить
+6
тішить, що нагороджують не тільки посмертно
герої серед нас
07.10.2024 15:12 Ответить
+1
прийшов час нагород
07.10.2024 15:21 Ответить
Вітаю з нагородою, а такі фото можливо не треба робити на фоні техніки, а то потім прильоти, й не зрозуміло як вони вираховують місцезнаходження?
07.10.2024 15:42 Ответить
по ньому прильотів не буде. нє баісь,Іванов!
07.10.2024 19:28 Ответить
По кому
08.10.2024 00:16 Ответить
Теж одразу це згадав. Фактично озброєний загін Медведчука вільно діяв та погрожував реальним патріотам...
"патріоти за жизнь". Як казав Кива (не помітивши, що несе єресь) "патріоти за жизнь нє савмєстімиє с жизнью"
07.10.2024 19:18 Ответить
Вірно.Їх звали "Патріоти за жизнь". А тепер хтось піарить цього "патріота",робить його героєм....Коли ж і чому цей "патріот" переродився,хто його зробив офіцером,поставив командувати людьми і вирішив,що його "подвигів" достатньо на Героя?
показать весь комментарий
Хочеться вірити, що героя все ж таки отримав не безпідставно, незважаючи на минулі "подвиги"... З кадрами у ЗСУ зараз дуже напряжно...
показать весь комментарий
ЗДРАВСТВУЙТЕ.СКАЖИТЕ !НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
МОЙ СЫН КОЛЕСНИЧЕНКО МАКСИМ Николаевич,СЛУЖИТ В 225 БРИГАДА.УЖЕ МЕСЯЦ НИ КА КИХ НОВОСТЕЙ НЕТ!!
СВЯЗАЦА З РУКОВОДСТВОМ НЕ ВОЗМОЖНО!
В ВОЕНКОМАТЕ НИ КАКОЙ ИНФОРМАЦИИ НЕ ДАЮТ.

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.

СПАСИБО.
25.12.2024 12:58 Ответить
 
 