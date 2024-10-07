Зеленский встретился с воинами ТрО и отметил их государственными наградами: капитану Юрию Жуковцу присвоено звание Героя Украины. ФОТОрепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский посетил основной командный пункт командования Сил территориальной обороны ВСУ, встретился с бойцами и отметил их государственными наградами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса президента.
Как отмечается, Зеленский заслушал доклад командующего Силами ТрО Игоря Плахуты относительно задач, которые бригады выполняют в зоне боевых действий.
Президент поблагодарил всех солдат, сержантов и офицеров, которые получили славу и уважение для украинской теробороны.
Они отличились в защите Харькова, севера Украины, в боях в Донецкой области, освобождении Херсонщины, а также в обороне Николаевской и Запорожской областей.
"Мы все ценим каждое подразделение территориальной обороны Украины, которое сейчас стойко держит фронт и обеспечивает надежную опору позициям других наших бригад, стоящих рядом с бригадами теробороны", - сказал Зеленский.
Президент отметил защитников государственными наградами, в частности вручил орден "Золотая Звезда" Героя Украины капитану Юрию Жуковцу. В этом году в апреле в составе сводного подразделения на Харьковщине под плотным огнем российских оккупантов отбил утраченные позиции и завел на них новые подразделения. Лично оказал первую медицинскую помощь раненому побратиму, помог добраться до укрытия и организовал эвакуацию. В составе группы взял в плен 11 российских оккупантов. Получил ранение, но продолжал командовать до завершения зачистки населенного пункта.
Также пятеро бойцов получили ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени, один - орден "За мужество" ІІ степени и семеро - ордена "За мужество" ІІІ степени.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль