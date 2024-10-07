РУС
Зеленский встретился с воинами ТрО и отметил их государственными наградами: капитану Юрию Жуковцу присвоено звание Героя Украины. ФОТОрепортаж

Зеленський нагородив тероборонівці

Президент Украины Владимир Зеленский посетил основной командный пункт командования Сил территориальной обороны ВСУ, встретился с бойцами и отметил их государственными наградами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса президента.

Как отмечается, Зеленский заслушал доклад командующего Силами ТрО Игоря Плахуты относительно задач, которые бригады выполняют в зоне боевых действий.

Президент поблагодарил всех солдат, сержантов и офицеров, которые получили славу и уважение для украинской теробороны.

Они отличились в защите Харькова, севера Украины, в боях в Донецкой области, освобождении Херсонщины, а также в обороне Николаевской и Запорожской областей.

"Мы все ценим каждое подразделение территориальной обороны Украины, которое сейчас стойко держит фронт и обеспечивает надежную опору позициям других наших бригад, стоящих рядом с бригадами теробороны", - сказал Зеленский.

Также смотрите: Командиру 225 ОШБ Ширяеву присвоили звание Героя Украины. ФОТО

Президент отметил защитников государственными наградами, в частности вручил орден "Золотая Звезда" Героя Украины капитану Юрию Жуковцу. В этом году в апреле в составе сводного подразделения на Харьковщине под плотным огнем российских оккупантов отбил утраченные позиции и завел на них новые подразделения. Лично оказал первую медицинскую помощь раненому побратиму, помог добраться до укрытия и организовал эвакуацию. В составе группы взял в плен 11 российских оккупантов. Получил ранение, но продолжал командовать до завершения зачистки населенного пункта.

Зеленський нагородив тероборонівці
Также пятеро бойцов получили ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени, один - орден "За мужество" ІІ степени и семеро - ордена "За мужество" ІІІ степени.

Герой Украины (484) Зеленский Владимир (21690) награда (1842) тероборона (349) Игорь Плахута (5)
хоч би хтось зробив послугу українцям
показать весь комментарий
07.10.2024 16:50 Ответить
Щоб не ТРО, Правий Сектор, Азовці та народ, Україну здали б ще у 2022 році. Пам'ятаю як хлопці з ТРО, першими вийшли на кордон з кацапією у 2022 році. Також пам'ятаю як хлопці з ТРО, коли почалася війна, патрулювали вулиці, а поліцаї по кущах ховалися. Спасибі Вам хлопці, за захист країни. Ви всі герої України.
показать весь комментарий
07.10.2024 17:10 Ответить
а ще квартал цілий номер зробив про Клічка, що бігав з дерев'яним автоматом типу не награвся в дитинстві. Це було після того, як в грудні 2021 року Клічко організував навчання київської тероборони. Зараз цього номера не знайти, але було, було...
показать весь комментарий
07.10.2024 17:26 Ответить
невже зустрівся з військовослужбовцями 86-го окремого батальйону 123 окремої бригади ТрО??
показать весь комментарий
07.10.2024 17:17 Ответить
А ще не забуваємо про хлопців з Бузкового парку Херсона, яким досі ні нагород, ні почестей від влади
показать весь комментарий
07.10.2024 17:47 Ответить
 
 