Зеленский встретился с воинами ТрО и отметил их государственными наградами: капитану Юрию Жуковцу присвоено звание Героя Украины. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский посетил основной командный пункт командования Сил территориальной обороны ВСУ, встретился с бойцами и отметил их государственными наградами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса президента.

Как отмечается, Зеленский заслушал доклад командующего Силами ТрО Игоря Плахуты относительно задач, которые бригады выполняют в зоне боевых действий.

Президент поблагодарил всех солдат, сержантов и офицеров, которые получили славу и уважение для украинской теробороны.

Они отличились в защите Харькова, севера Украины, в боях в Донецкой области, освобождении Херсонщины, а также в обороне Николаевской и Запорожской областей.

"Мы все ценим каждое подразделение территориальной обороны Украины, которое сейчас стойко держит фронт и обеспечивает надежную опору позициям других наших бригад, стоящих рядом с бригадами теробороны", - сказал Зеленский.

Также смотрите: Командиру 225 ОШБ Ширяеву присвоили звание Героя Украины. ФОТО

Президент отметил защитников государственными наградами, в частности вручил орден "Золотая Звезда" Героя Украины капитану Юрию Жуковцу. В этом году в апреле в составе сводного подразделения на Харьковщине под плотным огнем российских оккупантов отбил утраченные позиции и завел на них новые подразделения. Лично оказал первую медицинскую помощь раненому побратиму, помог добраться до укрытия и организовал эвакуацию. В составе группы взял в плен 11 российских оккупантов. Получил ранение, но продолжал командовать до завершения зачистки населенного пункта.





















Также пятеро бойцов получили ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени, один - орден "За мужество" ІІ степени и семеро - ордена "За мужество" ІІІ степени.