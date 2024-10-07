План победы сделают публичным после того, как он будет представлен каждой стране, которая действительно может помочь приблизить мир, - Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что План победы обнародуют, когда "его представят каждой стране, которая действительно может помочь приблизить мир".
Об этом президент рассказал в вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.
Глава государства пояснил, что план представят "каждой стране, которая действительно может помочь приблизить мир". Партнеры должны определиться, как они видят завершение войны в Украине и место Украины "в глобальной архитектуре безопасности".
"Поняв все позиции партнеров, все реальные возможности для Украины, усилив наш план, мы сделаем публичной стратегию наших дальнейших действий. Важно, что перспектива в целом должна быть понятной для каждого в нашей стране", - сказал Зеленский.
Президент Владимир Зеленский назвал один из элементов Плана победы Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ. со ссылкой на Укринформ.
"В частности, частью плана является геополитическая определенность, то есть решение о месте Украины в европейской и глобальной архитектуре безопасности. Москва должна получить четкий сигнал, что гарантированная безопасность для Украины и всей Европы является необратимой, как и самостоятельное право каждой демократической нации в Европе определять для себя будущее", - сказал президент.
По словам Зеленского, План победы планируют обсудить во время заседания в формате "Рамштайн" 12 октября.
"Мы обсудили сегодня также элементы Плана победы нашего государства, которые усилят Украину. Мы готовимся сейчас к очередной встрече уже в формате "Рамштайн" и там также обсудим этот План. Я хочу его обсудить с нашими партнерами. И я хочу напомнить, "Рамштайн" объединяет более 50 государств, всех тех, кто действительно поддерживает оборону Украины на протяжении всей войны", - добавил Зеленский.
"Для нас в Украине имеет значение, чтобы все наши крепкие, надежные партнеры абсолютно четко понимали наше видение, наши мотивы, главное - реалистичность нашего подхода к завершению этой войны, и именно так, как будет справедливо", - подытожил глава государства.
План победы Украины
27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.
8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис
Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.
Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".
План победы предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.
Также он предусматривает продолжение операции на территории Курской области РФ.
26 сентября Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США, в ходе которой представил ключевые пункты Плана победы.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что план победы будет представлен гражданам, но некоторые его пункты будут закрытыми.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Питання тільки чи нададуть нам гарантії, точніше які саме гарантії нададуть в обмін від відмови повертати наші території військовим шляхом.
А без списка можно ***** Муму очень долго
Ви доречи воюєте чи ні?
Це якийсь пи.дець...
З 2019 року несе постійно якусь "дичину", а по факту живе в якійсь...своїй реальності (фантазіях), навіть віре що все так і є, і саме огидне, що він "щиро" хоче втягнути всіх у цю "кролячу нору"...така собі "Зеліса в країні Чудес"!
що вона проти плану найвеличнішого лідера **********.
Ми самі розберемося!" (с)
ДАЙТЕ.
А з іншого боку є відчуття якщо прочитати той план то вибухне мозок від потуги, тому може і добре що немає можливості з ним ознайомитись
4 рази ухилянт все вирішує однособово - чекайте і не вийожуйтєсь, то підвищю податки! а я їх і так підвищю
а звинуватять всіх і папу римського - то він за бубу голоснув - вони воздержалися у другому турі....
"Клавішників" зі Слім ОПГ не було в бункері, вони виїхали на Захід України в ніч перед вторгненням 24.02.22 і звідти записували свої відео - гундосики. В Київ їх привезли військові на початку березня.
А в будівлі ОП були тільки добровольці, хоча якась Люся Абдрестович розповідала про стрільбу з гранатометів на Банковій, де Татаров вбивав чеченців.
Мешканці сусідніх будинків з офісом на Банковій годували волонтерів, які охороняли пусту будівлю. Гундосов пізніше напише книги "Перший місяць війни" - "Десятий місяць війни",
і як мівіну їли дірявими ложками, а Скумбрійович нам розкаже, що прокинулися під вибухом ракети з чоловіком у Києві і сиділи під свічками, хоча була далеко в Італії на віллі, яку через чотири роки відсудила у свого колишнього чоловіка Гундосова.
Все, що каже і обіцяє "зелена цвіль" - брехня, п@дей і провокація. Немає жодного слова правди.
Коли в великих об'ємах з'явиться правдива інформація про це болото наркоманів, збоченців, федератів і педофілів, Україна, як і весь світ, афуеет. А тим часом є всі документи про зраду, контракти з окупантами та розкрадання грошової допомоги від союзників у безпечних сейфах до моменту "У" чи "Х", який скоро прийде." https://www.facebook.com/abdulla.zalmanovich.7