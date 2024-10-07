РУС
План победы сделают публичным после того, как он будет представлен каждой стране, которая действительно может помочь приблизить мир, - Зеленский

Звернення Володимира Зеленського 7 жовтня

Владимир Зеленский заявил, что План победы обнародуют, когда "его представят каждой стране, которая действительно может помочь приблизить мир".

Об этом президент рассказал в вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства пояснил, что план представят "каждой стране, которая действительно может помочь приблизить мир". Партнеры должны определиться, как они видят завершение войны в Украине и место Украины "в глобальной архитектуре безопасности".

"Поняв все позиции партнеров, все реальные возможности для Украины, усилив наш план, мы сделаем публичной стратегию наших дальнейших действий. Важно, что перспектива в целом должна быть понятной для каждого в нашей стране", - сказал Зеленский.

Президент Владимир Зеленский назвал один из элементов Плана победы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. со ссылкой на Укринформ.

"В частности, частью плана является геополитическая определенность, то есть решение о месте Украины в европейской и глобальной архитектуре безопасности. Москва должна получить четкий сигнал, что гарантированная безопасность для Украины и всей Европы является необратимой, как и самостоятельное право каждой демократической нации в Европе определять для себя будущее", - сказал президент.

По словам Зеленского, План победы планируют обсудить во время заседания в формате "Рамштайн" 12 октября.

"Мы обсудили сегодня также элементы Плана победы нашего государства, которые усилят Украину. Мы готовимся сейчас к очередной встрече уже в формате "Рамштайн" и там также обсудим этот План. Я хочу его обсудить с нашими партнерами. И я хочу напомнить, "Рамштайн" объединяет более 50 государств, всех тех, кто действительно поддерживает оборону Украины на протяжении всей войны", - добавил Зеленский.

"Для нас в Украине имеет значение, чтобы все наши крепкие, надежные партнеры абсолютно четко понимали наше видение, наши мотивы, главное - реалистичность нашего подхода к завершению этой войны, и именно так, как будет справедливо", - подытожил глава государства.

План победы Украины

27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис

Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".

План победы предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.

Также он предусматривает продолжение операции на территории Курской области РФ.

26 сентября Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США, в ходе которой представил ключевые пункты Плана победы.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что план победы будет представлен гражданам, но некоторые его пункты будут закрытыми.

+23
Це чмо хоче вирішити долю країни без згоди народу, щоб потім озвучити та сказати: я тут ні при чому, це все вимоги партнерів і ми мусимо підкоритись.
07.10.2024 20:58 Ответить
+20
Пустозвон, як піонерський барабан. Деякі пункти засекречені, бо ми навіть не знаємо, що туди написати...
07.10.2024 20:56 Ответить
+18
Конченный МУДАК - одни БЛА, БЛА, БЛА...
07.10.2024 20:55 Ответить
Огласи весь список!
07.10.2024 20:54 Ответить
Київ веде закриті переговори про мирну угоду, в рамках якої РФ збереже контроль над окупованими українськими територіями , але її суверенітет над ними визнаний не буде, - Financial Times
07.10.2024 21:25 Ответить
Шось таке - але рашка хоче повністю Запоріжську Херсонську Донецьку - Луганська і Крим вже під ними - і там ше багато хотєлок -- росмова - релігія ....
07.10.2024 21:31 Ответить
Рашка хоче знищити Україну. Оті всі області їй до лампочки.
Питання тільки чи нададуть нам гарантії, точніше які саме гарантії нададуть в обмін від відмови повертати наші території військовим шляхом.
07.10.2024 21:50 Ответить
Гарантія -- це ввести в Украіну сили НАТО -- але зараз це звучить як утопія
07.10.2024 21:57 Ответить
Именно по этой причине они прут по Украине как бронепоезд, чтобы успеть захватить максимум.
07.10.2024 21:36 Ответить
Тогда придется показать в итоге этот план.
А без списка можно ***** Муму очень долго
07.10.2024 21:35 Ответить
Конченный МУДАК - одни БЛА, БЛА, БЛА...
07.10.2024 20:55 Ответить
Здається, Ви не в захваті від плану Найвеличнійшого...
07.10.2024 21:01 Ответить
План Перемоги України, це План Розвалу Російського Інтернаціоналу. Все інше це самообман, у кращому випадку.
07.10.2024 20:56 Ответить
План перемоги треба почати з передозу найвеличнішого
07.10.2024 21:24 Ответить
...та його керівника дєрьмака.
08.10.2024 08:56 Ответить
Пустозвон, як піонерський барабан. Деякі пункти засекречені, бо ми навіть не знаємо, що туди написати...

07.10.2024 20:56 Ответить
07.10.2024 20:56 Ответить
Це чмо хоче вирішити долю країни без згоди народу, щоб потім озвучити та сказати: я тут ні при чому, це все вимоги партнерів і ми мусимо підкоритись.

07.10.2024 20:58 Ответить
07.10.2024 20:58 Ответить
Трошки не так. Партнери нас ще попідтримують по крапельці до того часу, поки черговий підкорегований "план миру/перемоги" Зеленського не буде їх влаштовувати.
07.10.2024 21:15 Ответить
Та народ уже здавно на все згоден - подивіться на черги в військомати і кількість втікачів і все стане зрозуміло.
Ви доречи воюєте чи ні?
07.10.2024 21:53 Ответить
Який, ск, план перемоги? Шо воно несе. Чи тролить?
Це якийсь пи.дець...
07.10.2024 21:01 Ответить
Взагалі йому хтось віре?!
З 2019 року несе постійно якусь "дичину", а по факту живе в якійсь...своїй реальності (фантазіях), навіть віре що все так і є, і саме огидне, що він "щиро" хоче втягнути всіх у цю "кролячу нору"...така собі "Зеліса в країні Чудес"!
07.10.2024 21:04 Ответить
А може спочатку цей план повинен народ України одобрити, а потім вже якісь країни.
07.10.2024 21:05 Ответить
Ви мали на увазі у "людського ресурсу" мали спитати якогось схвалення? А навіщо?
07.10.2024 21:12 Ответить
Щоб хоч не так тупо виглядало за кого вони людей тримають.
08.10.2024 00:36 Ответить
"Завтра баба Валя з Укрпошти скаже,
що вона проти плану найвеличнішого лідера **********.
Ми самі розберемося!" (с)
07.10.2024 21:32 Ответить
Той народ, котрий у 2019 обрав цього блазня? Він наодобряє
07.10.2024 22:08 Ответить
Є ще і 25% і мені не подобається, що спочатку хтось там десь його одобрить, а потім у нас типу спитають. А потфакту, вже перед фактом потім нас поставлять.
08.10.2024 00:34 Ответить
Цим самим воно ставить народ України на другий план.
08.10.2024 09:00 Ответить
07.10.2024 21:06 Ответить
Тобто -ніколи
07.10.2024 21:07 Ответить
Ці "звернення" потрібно систематизувати і демонструвати студентам медикам на лекціях по "Клінічній психіатрії" в розділі "Наркологія".
07.10.2024 21:08 Ответить
Я поясню весь план. Одним словом.
ДАЙТЕ.
07.10.2024 21:09 Ответить
Кацапам його вже показали?
07.10.2024 21:10 Ответить
Його в Омані писали
07.10.2024 22:09 Ответить
07.10.2024 22:21 Ответить
Ніби і сумно, що спершу цей план неузгоджений з народом. Так премʼєр Ізраїлю ніколи б житті не поступив.
А з іншого боку є відчуття якщо прочитати той план то вибухне мозок від потуги, тому може і добре що немає можливості з ним ознайомитись
07.10.2024 21:11 Ответить
План перемоги зроблять публічним після того як його побачить Пуйло. Нічого немаю проти того щоб цей план був секретним, але з дірявою репутацією ЗЄрмаків мені здаєтьсящо плєшивий вже бачив той план.
07.10.2024 21:12 Ответить
Першим.
08.10.2024 09:03 Ответить
Так зебіли і шута і "слуг народа" вибирали без програми і без імен. нічого нового для лохторату Потужного
07.10.2024 21:14 Ответить
тобто українці - ваша черга остання,
4 рази ухилянт все вирішує однособово - чекайте і не вийожуйтєсь, то підвищю податки! а я їх і так підвищю
07.10.2024 21:17 Ответить
Так вони цього ухилянта і обрали і усю владу в руки цього недоумка поклали (коли ще і в Раду отой зелений непотріб просунули). Вони і зараз на нього моляться
07.10.2024 22:14 Ответить
навіть не маю сумніву,
а звинуватять всіх і папу римського - то він за бубу голоснув - вони воздержалися у другому турі....
07.10.2024 22:25 Ответить
та і наплювати би на їхню брехню але в наступпний раз вони зроблять те саме...
07.10.2024 22:27 Ответить
Знову розмова ні про що, який план перемоги коли воєний злочинець путін не збираєтся припиняти цю криваву колоніальну війну,ти краще думав про план оборони країни ,але для кого це, чотирижди ухилянту цього не зрозуміти.
07.10.2024 21:17 Ответить
так, але "план " очевидно вже намалювали, не здивуюсь навіть якщо в москві. Це план капітуляції, інакше його б не приховували від власних громадян. Замаскований під перемогу. Хочу помилитись але ланцюг останніх подій не дає спокою
07.10.2024 22:53 Ответить
Если о плане знают все в том числе враги то етот план ты можешь себе в жопу засунуть так как ему не сбыться.
07.10.2024 21:18 Ответить
Хвороба...
07.10.2024 21:22 Ответить
уе бан нелегитимный
07.10.2024 21:30 Ответить
Отже покаже всім тільки не нам. Десь в кінці українцям. Ось таке ставлення до народу президента. Вибрали-маємо.
07.10.2024 21:31 Ответить
просто народу бздошно задавати питання владі. як були совками так і оталися.
07.10.2024 21:37 Ответить
Зєля ще не долетів до США, як цей план був в ***** на столі. Але народові ні ні, це військова тайна
07.10.2024 21:32 Ответить
Тобто, українці в останню чергу дізнаються, яка роль в перемозі Найвеличнішого їм відведена?
07.10.2024 21:39 Ответить
Та нема ніякого плану. Щойно Сашко Дубінський видав розшифровку клікух даних очільниками ГРУ оточенню Бубона на основі інфи Малюка ДБРівцям. Сам Бубон зашифрований поганялом Пінгвін. А Буратіно це операція ГРУ РФ по виборах Пінгвіна президентом. А закоханий у французьку Рів'єру Богдан фігурує як Сан Тропе.
07.10.2024 21:48 Ответить
Це безсовісно так робити. Але квнщик цього схоже не розумію. Чи то в силу вродженої розумової відсталості, чи то в силу пихи і неповаги до українців. Одне іншому і принципі не заважає.
07.10.2024 21:48 Ответить
Громадяни України, які мають виборювати цю перемогу, на переконання Зеленського, мусять бути ознайомлені з цим планом останніми! Ухуєть!
07.10.2024 22:06 Ответить
Какой бред,кто первый поможет того и тапки.Клоун новогодний.
07.10.2024 22:14 Ответить
Ох ти ж падло зелене 🤡...а шо ж ти, за спинами українців, свій план протягуєш? ...
07.10.2024 22:24 Ответить
Останнім часом всі виступи ЗЕ роблять мене веселим!
07.10.2024 22:32 Ответить
Пнх зелене прострочене х.йло, ти навіть харчуєшся зараз нелегітимно, щур.З травня місяця всі твої рішення,крім посрати,нікчемні і злочинні поц.
07.10.2024 22:37 Ответить
Наперсточники ексклюзивні.
07.10.2024 22:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=zjiZkxTs9LQ Залужний проти мобілізації молоді. Квадробери атакують
07.10.2024 22:47 Ответить
07.10.2024 23:02 Ответить
це не смішно, не знає вже,шо плести, то придумав якийсь 'план перемоги'. Яка перемога? Стільки загиблих. Страшні втрати. Як з цієї сраки вилізти хай скаже, як зупинити араву zомбаків, бо не виходить шось
07.10.2024 23:13 Ответить
Треба перестати курить план,а робить ракети для перемоги над кацапами,ото весь план.
07.10.2024 23:23 Ответить
Носиться з тим нікому непотрібним планом як дурень з торбою
07.10.2024 23:27 Ответить
07.10.2024 23:39 Ответить
План миру чи план перемоги? Це різні речі.
08.10.2024 03:42 Ответить
гундос
08.10.2024 08:23 Ответить
Zalman Shuher

"Клавішників" зі Слім ОПГ не було в бункері, вони виїхали на Захід України в ніч перед вторгненням 24.02.22 і звідти записували свої відео - гундосики. В Київ їх привезли військові на початку березня.

А в будівлі ОП були тільки добровольці, хоча якась Люся Абдрестович розповідала про стрільбу з гранатометів на Банковій, де Татаров вбивав чеченців.

Мешканці сусідніх будинків з офісом на Банковій годували волонтерів, які охороняли пусту будівлю. Гундосов пізніше напише книги "Перший місяць війни" - "Десятий місяць війни",

і як мівіну їли дірявими ложками, а Скумбрійович нам розкаже, що прокинулися під вибухом ракети з чоловіком у Києві і сиділи під свічками, хоча була далеко в Італії на віллі, яку через чотири роки відсудила у свого колишнього чоловіка Гундосова.

Все, що каже і обіцяє "зелена цвіль" - брехня, п@дей і провокація. Немає жодного слова правди.

Коли в великих об'ємах з'явиться правдива інформація про це болото наркоманів, збоченців, федератів і педофілів, Україна, як і весь світ, афуеет. А тим часом є всі документи про зраду, контракти з окупантами та розкрадання грошової допомоги від союзників у безпечних сейфах до моменту "У" чи "Х", який скоро прийде." https://www.facebook.com/abdulla.zalmanovich.7
08.10.2024 10:28 Ответить
https://eurosolidarity.org/2024/10/08/poroshenko-pislya-mizhnarodnyh-zustrichej-vkotre-nagolosyv-na-neobhidnosti-dobytysya-zaproshennya-********-v-nato/ Петро Порошенко : "...що таке "план перемоги? Я зараз почув, що він представлений в ПАРЄ, представлений в Європарламенті, представлений у Парламентській асамблеї НАТО. У нас парламентсько-президентська республіка, і план має бути представлений у вищому законодавчому органі держави - Верховній Раді України"
08.10.2024 14:05 Ответить
 
 