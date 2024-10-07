План победы сделают публичным после того, как он будет представлен каждой стране, которая действительно может помочь приблизить мир, - Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что План победы обнародуют, когда "его представят каждой стране, которая действительно может помочь приблизить мир".

Об этом президент рассказал в вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства пояснил, что план представят "каждой стране, которая действительно может помочь приблизить мир". Партнеры должны определиться, как они видят завершение войны в Украине и место Украины "в глобальной архитектуре безопасности".

"Поняв все позиции партнеров, все реальные возможности для Украины, усилив наш план, мы сделаем публичной стратегию наших дальнейших действий. Важно, что перспектива в целом должна быть понятной для каждого в нашей стране", - сказал Зеленский.

Президент Владимир Зеленский назвал один из элементов Плана победы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. со ссылкой на Укринформ.

"В частности, частью плана является геополитическая определенность, то есть решение о месте Украины в европейской и глобальной архитектуре безопасности. Москва должна получить четкий сигнал, что гарантированная безопасность для Украины и всей Европы является необратимой, как и самостоятельное право каждой демократической нации в Европе определять для себя будущее", - сказал президент.

По словам Зеленского, План победы планируют обсудить во время заседания в формате "Рамштайн" 12 октября.

"Мы обсудили сегодня также элементы Плана победы нашего государства, которые усилят Украину. Мы готовимся сейчас к очередной встрече уже в формате "Рамштайн" и там также обсудим этот План. Я хочу его обсудить с нашими партнерами. И я хочу напомнить, "Рамштайн" объединяет более 50 государств, всех тех, кто действительно поддерживает оборону Украины на протяжении всей войны", - добавил Зеленский.

"Для нас в Украине имеет значение, чтобы все наши крепкие, надежные партнеры абсолютно четко понимали наше видение, наши мотивы, главное - реалистичность нашего подхода к завершению этой войны, и именно так, как будет справедливо", - подытожил глава государства.

План победы Украины

27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис

Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".

План победы предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.

Также он предусматривает продолжение операции на территории Курской области РФ.

26 сентября Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США, в ходе которой представил ключевые пункты Плана победы.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что план победы будет представлен гражданам, но некоторые его пункты будут закрытыми.

