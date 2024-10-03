Партнеры могли бы сбивать ракеты над Украиной как над Израилем, разницы нет, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что партнеры могли сбивать ракеты над Украиной, как это делают над Израилем.
Об этом глава государства заявил на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Совместное сбивание иранских ракет ничем не отличается от сбивания российских ракет, от сбивания иранских "Шахедов", которые объединяют российские и иранские режимы. Больше решимости партнеров в нашем регионе. Это то, что нужно, чтобы положить конец российскому террору. Мы будем и в дальнейшем убеждать наших партнеров о необходимости сбивания российских ракет и дронов", - сказал президент.
По словам Зеленского, это решение является сложным для партнеров, однако Украина рассчитывает на обсуждение этого вопроса. Результаты нужны уже перед зимой.
Как известно, сегодня, 3 октября 2024 года, генсек НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев.
На встрече Зеленский также заявил, что Украина сфокусирована на получении приглашения в НАТО.
Ранее сообщалось, что 1 октября Марк Рютте официально становится новым генеральным секретарем Североатлантического альянса.
Рютте заявил, что Украина будет главным вопросом в списке его приоритетов.
Генсек НАТО отметил, что ситуация на фронте сложная, но ВСУ могут оттеснить войска РФ.
Рютте подчеркнул, что Украина должна стать членом НАТО и получить всю обещанную партнерами помощь.
Без літаків типу аякс та супутників це пуста балаканина.
In 2014, after https://en.wikipedia.org/wiki/Annexation_of_Crimea_by_the_Russian_Federation Russia's annexation of Crimea formally triggered the https://en.wikipedia.org/wiki/Russo-Ukrainian_War Russo-Ukrainian War , a bill was introduced to Congress to grant MNNA status to https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_(country) Georgia , https://en.wikipedia.org/wiki/Moldova Moldova , and https://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine Ukraine .https://en.wikipedia.org/wiki/Major_non-NATO_ally#cite_note-43 [43]
https://tass.com/ukraine-crisis Ukraine crisis
8 Sep 2021, 15:56
Ukraine fails appeal to US to grant Kiev status of major non-NATO ally
Only 24 out of 226 deputies required supported the appeal
Відповідну постанову підтримали лише 24 народні депутати.
©
основного союзника США поза НАТО .
На жаль ми чомусь не зверталися з таким проханням
до НАТО .
Президент України наполегливо хоче перестрибнути цю
сходинку по дорозі до НАТО .
Але чи є це можливим в цьому році ?
ракетної атаки Ізраїля Іраном ,з американських есмінців
почали збивати іранські ракети .
Це звичайно добре ,але чому така вибірковість ?
І чому така підтримка не означає ,що штати
вступили у війну ?
неозначає . na praktike.
Різниці немає!
Ізраїль не є союзником для Великобританії та Франції, тільки союзник для США
Також ці країни не консультувались з країнами НАТО, втягуючи блок НАТО у війну
Тому, союз з США тут ні до чого
Мабуть боязно, зв'язуватись з росією, на відміну від ірану