Партнеры могли бы сбивать ракеты над Украиной как над Израилем, разницы нет, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что партнеры могли сбивать ракеты над Украиной, как это делают над Израилем.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Совместное сбивание иранских ракет ничем не отличается от сбивания российских ракет, от сбивания иранских "Шахедов", которые объединяют российские и иранские режимы. Больше решимости партнеров в нашем регионе. Это то, что нужно, чтобы положить конец российскому террору. Мы будем и в дальнейшем убеждать наших партнеров о необходимости сбивания российских ракет и дронов", - сказал президент.

По словам Зеленского, это решение является сложным для партнеров, однако Украина рассчитывает на обсуждение этого вопроса. Результаты нужны уже перед зимой.

Также читайте: Без дальнобойного вооружения Украина не может противостоять РФ, поэтому мы так настойчивы, - Зеленский

Как известно, сегодня, 3 октября 2024 года, генсек НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев.

На встрече Зеленский также заявил, что Украина сфокусирована на получении приглашения в НАТО.

Ранее сообщалось, что 1 октября Марк Рютте официально становится новым генеральным секретарем Североатлантического альянса.

Рютте заявил, что Украина будет главным вопросом в списке его приоритетов.

Генсек НАТО отметил, что ситуация на фронте сложная, но ВСУ могут оттеснить войска РФ.

Рютте подчеркнул, что Украина должна стать членом НАТО и получить всю обещанную партнерами помощь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с руководством ведущих оборонных компаний мира: Есть важные результаты после первого форума оборонных индустрий