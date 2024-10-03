РУС
3 048 51

Партнеры могли бы сбивать ракеты над Украиной как над Израилем, разницы нет, - Зеленский

Зеленський закликав збивати ракети над Україною

Президент Владимир Зеленский заявил, что партнеры могли сбивать ракеты над Украиной, как это делают над Израилем.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Совместное сбивание иранских ракет ничем не отличается от сбивания российских ракет, от сбивания иранских "Шахедов", которые объединяют российские и иранские режимы. Больше решимости партнеров в нашем регионе. Это то, что нужно, чтобы положить конец российскому террору. Мы будем и в дальнейшем убеждать наших партнеров о необходимости сбивания российских ракет и дронов", - сказал президент.

По словам Зеленского, это решение является сложным для партнеров, однако Украина рассчитывает на обсуждение этого вопроса. Результаты нужны уже перед зимой.

Как известно, сегодня, 3 октября 2024 года, генсек НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев.

На встрече Зеленский также заявил, что Украина сфокусирована на получении приглашения в НАТО.

Ранее сообщалось, что 1 октября Марк Рютте официально становится новым генеральным секретарем Североатлантического альянса.

Рютте заявил, что Украина будет главным вопросом в списке его приоритетов.

Генсек НАТО отметил, что ситуация на фронте сложная, но ВСУ могут оттеснить войска РФ.

Рютте подчеркнул, что Украина должна стать членом НАТО и получить всю обещанную партнерами помощь.

Зеленский Владимир (21582) ПВО (3024)
Топ комментарии
+22
Наволоч тупа і необучаєма.Ізраїль є основним союзником америки поза нато.А ми-ні.Томущо твій моносброд з ригами у 21 р провалив голосування в вру!Тварина ти брехлива!!!
показать весь комментарий
03.10.2024 15:12 Ответить
+12
Різниця якраз є. Бо Ізраїль - союзник США, Британії поза НАТО, а Україна - ні
показать весь комментарий
03.10.2024 15:19 Ответить
+11
А ми самі собі потрібні?Ми ж у 19 за "примирення" з рагкою голосували
показать весь комментарий
03.10.2024 15:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
могли б , тільки ми ***** їм непотрібні
показать весь комментарий
03.10.2024 15:10 Ответить
Кривизна землі, обмеженість радіусом радарів та ще загальна система свій- чужий. Мають знаходитись безпосередньо на території України.
Без літаків типу аякс та супутників це пуста балаканина.
показать весь комментарий
03.10.2024 15:11 Ответить
какая разніца
показать весь комментарий
03.10.2024 15:11 Ответить
The initial MNNAs were https://en.wikipedia.org/wiki/Australia Australia , https://en.wikipedia.org/wiki/Egypt Egypt , https://en.wikipedia.org/wiki/Israel Israel , https://en.wikipedia.org/wiki/Japan Japan , and https://en.wikipedia.org/wiki/South_Korea South Korea .https://en.wikipedia.org/wiki/Major_non-NATO_ally#cite_note-:0-1 [1] In 1996

In 2014, after https://en.wikipedia.org/wiki/Annexation_of_Crimea_by_the_Russian_Federation Russia's annexation of Crimea formally triggered the https://en.wikipedia.org/wiki/Russo-Ukrainian_War Russo-Ukrainian War , a bill was introduced to Congress to grant MNNA status to https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_(country) Georgia , https://en.wikipedia.org/wiki/Moldova Moldova , and https://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine Ukraine .https://en.wikipedia.org/wiki/Major_non-NATO_ally#cite_note-43 [43]

https://tass.com/ukraine-crisis Ukraine crisis

8 Sep 2021, 15:56

Ukraine fails appeal to US to grant Kiev status of major non-NATO ally

Only 24 out of 226 deputies required supported the appeal
показать весь комментарий
03.10.2024 15:16 Ответить
Верховна Рада на позачерговому засіданні 8 вересня 2021 року не підтримала звернення до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA).

Відповідну постанову підтримали лише 24 народні депутати.
показать весь комментарий
03.10.2024 16:03 Ответить
показать весь комментарий
03.10.2024 15:14 Ответить
От этих животных уже рвать тянет от их потужности и лиц
показать весь комментарий
03.10.2024 15:45 Ответить
Та боюся, що вони як зіб'ють, то пів міста знесуть! З їх ,,досвідом"! Тим паче, що їм байдуже де воно впаде!
показать весь комментарий
03.10.2024 15:17 Ответить
Але ж смішно!
показать весь комментарий
03.10.2024 15:44 Ответить
Взагалі адекватність кудись поділася? В городі бузина...
показать весь комментарий
03.10.2024 15:18 Ответить
Не з нашим щастям!
показать весь комментарий
03.10.2024 15:19 Ответить
Вчера,8 сентября 2021, Верховная Рада на внеочередном заседании парламента провалила голосование за обращение к Конгрессу США с целью предоставления Украине статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО
©
показать весь комментарий
03.10.2024 15:19 Ответить
Я б міг з кумою жити, але куму не сподобається
показать весь комментарий
03.10.2024 15:20 Ответить
Можуть, але ж то ракети треба , багато. А то ж свої ракети, вони грошей коштують
показать весь комментарий
03.10.2024 15:21 Ответить
Жодного разу не бачив і не чув, щоб так просили про допомогу
показать весь комментарий
03.10.2024 15:24 Ответить
Ізраїль входить в число 18 країн які мають статус
основного союзника США поза НАТО .

На жаль ми чомусь не зверталися з таким проханням
до НАТО .
показать весь комментарий
03.10.2024 15:27 Ответить
zvirtaļis - pri Porošenko a v 21 roku rada zeļebobikov provaļila golosuvaņija za eto
показать весь комментарий
03.10.2024 15:31 Ответить
То мали да роки можливість повторити це голосування .

Президент України наполегливо хоче перестрибнути цю
сходинку по дорозі до НАТО .

Але чи є це можливим в цьому році ?
показать весь комментарий
03.10.2024 15:40 Ответить
...ДВА роки ...
показать весь комментарий
03.10.2024 15:42 Ответить
na moju dumku ņi. zaraz vže bombi padajut. dļa štatov ce ravno - vstupiti v voinu.
показать весь комментарий
03.10.2024 15:56 Ответить
Ізріїль багато років у війні ,але з першоі хвилини
ракетної атаки Ізраїля Іраном ,з американських есмінців
почали збивати іранські ракети .

Це звичайно добре ,але чому така вибірковість ?
І чому така підтримка не означає ,що штати
вступили у війну ?
показать весь комментарий
03.10.2024 16:18 Ответить
не означає . na praktike.
показать весь комментарий
03.10.2024 16:21 Ответить
чому така вибірковість - https://samm.dsca.mil/glossary/major-non-nato-allies
показать весь комментарий
03.10.2024 16:27 Ответить
Зрозуміло .
показать весь комментарий
03.10.2024 16:47 Ответить
Зверталися. При Пороху. При Зєлє і монобільшості "слуг" Парламент це скасував.
показать весь комментарий
03.10.2024 15:33 Ответить
А кому то треба?
показать весь комментарий
03.10.2024 15:55 Ответить
Так вони і збивалиб, якби ми про це домовлялися, а не пропонували шашлики. Просто Вова як завжди не бачить різниці, для нього що тоді "надо просто перестать стрелять" так і сьогодні "надо просто начать сбивать". Ну, просто тому-що.
показать весь комментарий
03.10.2024 15:28 Ответить
Як це нема!?А Нетаньчгу теж ******* гроші у солдат???
показать весь комментарий
03.10.2024 15:30 Ответить
Замість скиглити ще раз дивимось пояснення https://www.youtube.com/watch?v=BHbd0hyx2cc Чому кляті американці не збивають ракети над Україною і хто в цьому винен.
показать весь комментарий
03.10.2024 15:32 Ответить
Угоряю... Навіщо ці зойки, коли нас більше року згодовували безпрецедентними безпековими договорами, починаючи від африканських країн по США включно? Там, як нас запевняли, є небачені гарантії безпеки. Але чому не вимагають від підписантів виконати пункти договору? Не могли ж ОПа, з Зеленскім просто банально набрехати???
показать весь комментарий
03.10.2024 15:33 Ответить
Не просто безпрецедентними, а ПОТУЖНИМИ! Безпрецедентними по свої потужності!
показать весь комментарий
03.10.2024 16:01 Ответить
Напевно все ж таки, не зручно асфальтом збивати
показать весь комментарий
03.10.2024 15:39 Ответить
Ти б міг платити комуналку за мене, як і за себе.
Різниці немає!
показать весь комментарий
03.10.2024 15:40 Ответить
"над Україною, як над Ізраїлем, різниці немає"...ми вже Ізраїль?...
показать весь комментарий
03.10.2024 15:51 Ответить
Зєля, якоюсь часткою - такі да.
показать весь комментарий
03.10.2024 16:02 Ответить
В Ізраїлі ВСІ з гордістю служать в армії і воюють за свій Ізраїль. А у нас мільйони вгодованих бичар-ухилянтів
показать весь комментарий
03.10.2024 16:06 Ответить
Вы на много больше маленького Израиля
показать весь комментарий
03.10.2024 16:08 Ответить
А для чого партнерам займатися таким ідійотизмом? Заради нас наражатися на неприємності з Рашкою? Чому вони повинні воювати коли у нас мільйони ухилянтів-ждунів,як всередині так і по закордонах? Накачані,в татухах,з гордістю і викликом афішують своє ухилянство. Мільйонам здорових бичар Україна не потрібна,чому ж вона повинна бути потрібною датчанам,полякам,румунам тощо? Зюзя,як здрасті....
показать весь комментарий
03.10.2024 16:04 Ответить
В нас є три власних розроблених зенітно-ракетних комплекса. Два з них навіть успішно випробувані на полігоні. Виробництво зенітно-ракетних комплексів клоуни заблокували в середині 2019. Може пора вже зняти блокування і розпочати виробництво ? Звичайно що укладка асфальту більш важлива ніж оборона. По гарному асфальту приємніше возити трупи на цвинтар. Але власні ракети могли би значно зменшити кількість загиблих, зберігти життя.
показать весь комментарий
03.10.2024 16:07 Ответить
Чепуха бесполезная.
показать весь комментарий
03.10.2024 16:10 Ответить
Тупорилий Гундос! Ізраїль - СОЮЗНИК (!) США поза НАТО. Союзник - ти це слово розумієш? Тому США і збиває над ним ракети, в України союзників немає.
показать весь комментарий
03.10.2024 16:22 Ответить
Ізраїль не краде
показать весь комментарий
03.10.2024 16:23 Ответить
Какая разница? Господи, яке воно тупе!
показать весь комментарий
03.10.2024 17:48 Ответить
Воно не змогло засвоїти шкільну освітню програму.
показать весь комментарий
03.10.2024 18:18 Ответить
https://www.dw.com/uk/ak-ssa-velikobritania-ta-francia-dolucalisa-do-vidbitta-ataki-na-izrail/a-68815108 США, Великобританія і Франція відбивали атаку на Ізраїль

Ізраїль не є союзником для Великобританії та Франції, тільки союзник для США
Також ці країни не консультувались з країнами НАТО, втягуючи блок НАТО у війну

Тому, союз з США тут ні до чого

Мабуть боязно, зв'язуватись з росією, на відміну від ірану
показать весь комментарий
03.10.2024 18:13 Ответить
Байден,почему мы не в НАТО?
показать весь комментарий
03.10.2024 20:22 Ответить
 
 