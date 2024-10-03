Партнери могли б збивати ракети над Україною, як над Ізраїлем, різниці немає, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що партнери могли збивати ракети над Україною, як це роблять над Ізраїлем.
Про це глава держави заявив на пресконференції із генсеком НАТО Марком Рютте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Спільне збиття іранських ракет нічим не відрізняється від збиття російських ракет, від збиття іранських "Шахедів", які поєднують російські та іранські режими. Більше рішучості партнерів в нашому регіоні. Це те, що потрібно, щоб покласти край російському терору. Ми будемо і надалі переконувати наших партнерів щодо необхідності збиття російських ракет і дронів", - сказав президент.
За словами Зеленського, це рішення є складним для партнерів, проте Україна розраховує на обговорення цього питання. Результати потрібні вже перед зимою.
Як відомо, сьогодні, 3 жовтня 2024 року, генсек НАТО Марк Рютте прибув із візитом до Києва.
На зустрічі Зеленський також заявив, що Україна сфокусована на отриманні запрошення до НАТО.
Раніше повідомлялось, що 1 жовтня Марк Рютте офіційно стає новим генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу.
Рютте заявив, що Україна буде головним питанням у списку його пріоритетів.
Генсек НАТО зазначив, що ситуація на фронті складна, але ЗСУ можуть відтіснити війська РФ.
Рютте наголосив, що Україна має стати членом НАТО та отримати всю обіцяну партнерами допомогу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Без літаків типу аякс та супутників це пуста балаканина.
In 2014, after https://en.wikipedia.org/wiki/Annexation_of_Crimea_by_the_Russian_Federation Russia's annexation of Crimea formally triggered the https://en.wikipedia.org/wiki/Russo-Ukrainian_War Russo-Ukrainian War , a bill was introduced to Congress to grant MNNA status to https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_(country) Georgia , https://en.wikipedia.org/wiki/Moldova Moldova , and https://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine Ukraine .https://en.wikipedia.org/wiki/Major_non-NATO_ally#cite_note-43 [43]
https://tass.com/ukraine-crisis Ukraine crisis
8 Sep 2021, 15:56
Ukraine fails appeal to US to grant Kiev status of major non-NATO ally
Only 24 out of 226 deputies required supported the appeal
Відповідну постанову підтримали лише 24 народні депутати.
©
основного союзника США поза НАТО .
На жаль ми чомусь не зверталися з таким проханням
до НАТО .
Президент України наполегливо хоче перестрибнути цю
сходинку по дорозі до НАТО .
Але чи є це можливим в цьому році ?
ракетної атаки Ізраїля Іраном ,з американських есмінців
почали збивати іранські ракети .
Це звичайно добре ,але чому така вибірковість ?
І чому така підтримка не означає ,що штати
вступили у війну ?
неозначає . na praktike.
Різниці немає!
Ізраїль не є союзником для Великобританії та Франції, тільки союзник для США
Також ці країни не консультувались з країнами НАТО, втягуючи блок НАТО у війну
Тому, союз з США тут ні до чого
Мабуть боязно, зв'язуватись з росією, на відміну від ірану