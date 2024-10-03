Партнери могли б збивати ракети над Україною, як над Ізраїлем, різниці немає, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що партнери могли збивати ракети над Україною, як це роблять над Ізраїлем.

Про це глава держави заявив на пресконференції із генсеком НАТО Марком Рютте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Спільне збиття іранських ракет нічим не відрізняється від збиття російських ракет, від збиття іранських "Шахедів", які поєднують російські та іранські режими. Більше рішучості партнерів в нашому регіоні. Це те, що потрібно, щоб покласти край російському терору. Ми будемо і надалі переконувати наших партнерів щодо необхідності збиття російських ракет і дронів", - сказав президент.

За словами Зеленського, це рішення є складним для партнерів, проте Україна розраховує на обговорення цього питання. Результати потрібні вже перед зимою.

Як відомо, сьогодні, 3 жовтня 2024 року, генсек НАТО Марк Рютте прибув із візитом до Києва.

На зустрічі Зеленський також заявив, що Україна сфокусована на отриманні запрошення до НАТО.

Раніше повідомлялось, що 1 жовтня Марк Рютте офіційно стає новим генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу.

Рютте заявив, що Україна буде головним питанням у списку його пріоритетів.

Генсек НАТО зазначив, що ситуація на фронті складна, але ЗСУ можуть відтіснити війська РФ.

Рютте наголосив, що Україна має стати членом НАТО та отримати всю обіцяну партнерами допомогу.

