УКР
Новини Війна
Партнери могли б збивати ракети над Україною, як над Ізраїлем, різниці немає, - Зеленський

Зеленський закликав збивати ракети над Україною

Президент Володимир Зеленський заявив, що партнери могли збивати ракети над Україною, як це роблять над Ізраїлем.

Про це глава держави заявив на пресконференції із генсеком НАТО Марком Рютте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Спільне збиття іранських ракет нічим не відрізняється від збиття російських ракет, від збиття іранських "Шахедів", які поєднують російські та іранські режими. Більше рішучості партнерів в нашому регіоні. Це те, що потрібно, щоб покласти край російському терору. Ми будемо і надалі переконувати наших партнерів щодо необхідності збиття російських ракет і дронів", - сказав президент.

За словами Зеленського, це рішення є складним для партнерів, проте Україна розраховує на обговорення цього питання. Результати потрібні вже перед зимою.

Як відомо, сьогодні, 3 жовтня 2024 року, генсек НАТО Марк Рютте прибув із візитом до Києва.

На зустрічі Зеленський також заявив, що Україна сфокусована на отриманні запрошення до НАТО.

Раніше повідомлялось, що 1 жовтня Марк Рютте офіційно стає новим генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу.

Рютте заявив, що Україна буде головним питанням у списку його пріоритетів.

Генсек НАТО зазначив, що ситуація на фронті складна, але ЗСУ можуть відтіснити війська РФ.

Рютте наголосив, що Україна має стати членом НАТО та отримати всю обіцяну партнерами допомогу.

Зеленський Володимир (25153) ППО (3471)
+22
Наволоч тупа і необучаєма.Ізраїль є основним союзником америки поза нато.А ми-ні.Томущо твій моносброд з ригами у 21 р провалив голосування в вру!Тварина ти брехлива!!!
03.10.2024 15:12
+12
Різниця якраз є. Бо Ізраїль - союзник США, Британії поза НАТО, а Україна - ні
03.10.2024 15:19
+11
А ми самі собі потрібні?Ми ж у 19 за "примирення" з рагкою голосували
03.10.2024 15:15
могли б , тільки ми ***** їм непотрібні
03.10.2024 15:10
А ми самі собі потрібні?Ми ж у 19 за "примирення" з рагкою голосували
03.10.2024 15:15
Кривизна землі, обмеженість радіусом радарів та ще загальна система свій- чужий. Мають знаходитись безпосередньо на території України.
Без літаків типу аякс та супутників це пуста балаканина.
Без літаків типу аякс та супутників це пуста балаканина.
03.10.2024 15:11
какая разніца
03.10.2024 15:11
Наволоч тупа і необучаєма.Ізраїль є основним союзником америки поза нато.А ми-ні.Томущо твій моносброд з ригами у 21 р провалив голосування в вру!Тварина ти брехлива!!!
03.10.2024 15:12
The initial MNNAs were Australia, Egypt, Israel, Japan, and South Korea. In 1996

In 2014, after Russia's annexation of Crimea formally triggered the Russo-Ukrainian War, a bill was introduced to Congress to grant MNNA status to Georgia, Moldova, and Ukraine.

Ukraine crisis

8 Sep 2021, 15:56

Ukraine fails appeal to US to grant Kiev status of major non-NATO ally

Only 24 out of 226 deputies required supported the appeal
03.10.2024 15:16
Верховна Рада на позачерговому засіданні 8 вересня 2021 року не підтримала звернення до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA).

Відповідну постанову підтримали лише 24 народні депутати.

Відповідну постанову підтримали лише 24 народні депутати.
03.10.2024 16:03
03.10.2024 15:14
От этих животных уже рвать тянет от их потужности и лиц
03.10.2024 15:45
Та боюся, що вони як зіб'ють, то пів міста знесуть! З їх ,,досвідом"! Тим паче, що їм байдуже де воно впаде!
03.10.2024 15:17
Але ж смішно!
03.10.2024 15:44
Взагалі адекватність кудись поділася? В городі бузина...
03.10.2024 15:18
Не з нашим щастям!
03.10.2024 15:19
Різниця якраз є. Бо Ізраїль - союзник США, Британії поза НАТО, а Україна - ні
03.10.2024 15:19
Вчера,8 сентября 2021, Верховная Рада на внеочередном заседании парламента провалила голосование за обращение к Конгрессу США с целью предоставления Украине статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО
©
03.10.2024 15:19
Я б міг з кумою жити, але куму не сподобається
03.10.2024 15:20
Можуть, але ж то ракети треба , багато. А то ж свої ракети, вони грошей коштують
03.10.2024 15:21
Жодного разу не бачив і не чув, щоб так просили про допомогу
показати весь коментар
03.10.2024 15:24
Ізраїль входить в число 18 країн які мають статус
основного союзника США поза НАТО .

На жаль ми чомусь не зверталися з таким проханням
до НАТО .
03.10.2024 15:27
zvirtaļis - pri Porošenko a v 21 roku rada zeļebobikov provaļila golosuvaņija za eto
03.10.2024 15:31
То мали да роки можливість повторити це голосування .

Президент України наполегливо хоче перестрибнути цю
сходинку по дорозі до НАТО .

Але чи є це можливим в цьому році ?
03.10.2024 15:40
...ДВА роки ...
03.10.2024 15:42
na moju dumku ņi. zaraz vže bombi padajut. dļa štatov ce ravno - vstupiti v voinu.
03.10.2024 15:56
Ізріїль багато років у війні ,але з першоі хвилини
ракетної атаки Ізраїля Іраном ,з американських есмінців
почали збивати іранські ракети .

Це звичайно добре ,але чому така вибірковість ?
І чому така підтримка не означає ,що штати
вступили у війну ?
03.10.2024 16:18
не означає . na praktike.
03.10.2024 16:21
чому така вибірковість - https://samm.dsca.mil/glossary/major-non-nato-allies
03.10.2024 16:27
Зрозуміло .
03.10.2024 16:47
Зверталися. При Пороху. При Зєлє і монобільшості "слуг" Парламент це скасував.
03.10.2024 15:33
А кому то треба?
03.10.2024 15:55
Так вони і збивалиб, якби ми про це домовлялися, а не пропонували шашлики. Просто Вова як завжди не бачить різниці, для нього що тоді "надо просто перестать стрелять" так і сьогодні "надо просто начать сбивать". Ну, просто тому-що.
03.10.2024 15:28
Як це нема!?А Нетаньчгу теж ******* гроші у солдат???
03.10.2024 15:30
Замість скиглити ще раз дивимось пояснення https://www.youtube.com/watch?v=BHbd0hyx2cc Чому кляті американці не збивають ракети над Україною і хто в цьому винен.
03.10.2024 15:32
Угоряю... Навіщо ці зойки, коли нас більше року згодовували безпрецедентними безпековими договорами, починаючи від африканських країн по США включно? Там, як нас запевняли, є небачені гарантії безпеки. Але чому не вимагають від підписантів виконати пункти договору? Не могли ж ОПа, з Зеленскім просто банально набрехати???
03.10.2024 15:33
Не просто безпрецедентними, а ПОТУЖНИМИ! Безпрецедентними по свої потужності!
03.10.2024 16:01
Напевно все ж таки, не зручно асфальтом збивати
03.10.2024 15:39
Ти б міг платити комуналку за мене, як і за себе.
Різниці немає!
Різниці немає!
03.10.2024 15:40
"над Україною, як над Ізраїлем, різниці немає"...ми вже Ізраїль?...
03.10.2024 15:51
Зєля, якоюсь часткою - такі да.
03.10.2024 16:02
В Ізраїлі ВСІ з гордістю служать в армії і воюють за свій Ізраїль. А у нас мільйони вгодованих бичар-ухилянтів
03.10.2024 16:06
Вы на много больше маленького Израиля
03.10.2024 16:08
А для чого партнерам займатися таким ідійотизмом? Заради нас наражатися на неприємності з Рашкою? Чому вони повинні воювати коли у нас мільйони ухилянтів-ждунів,як всередині так і по закордонах? Накачані,в татухах,з гордістю і вик
03.10.2024 16:04 Відповісти
В нас є три власних розроблених зенітно-ракетних комплекса. Два з них навіть успішно випробувані на полігоні. Виробництво зенітно-ракетних комплексів клоуни заблокували в середині 2019. Може пора вже зняти блокування і розпочати виробництво ? Звичайно що укладка асфальту більш важлива ніж оборона. По гарному асфальту приємніше возити трупи на цвинтар. Але власні ракети могли би значно зменшити кількість загиблих, зберігти життя.
03.10.2024 16:07 Відповісти
Чепуха бесполезная.
03.10.2024 16:10 Відповісти
Тупорилий Гундос! Ізраїль - СОЮЗНИК (!) США поза НАТО. Союзник - ти це слово розумієш? Тому США і збиває над ним ракети, в України союзників немає.
03.10.2024 16:22 Відповісти
Ізраїль не краде
03.10.2024 16:23 Відповісти
Какая разница? Господи, яке воно тупе!
03.10.2024 17:48 Відповісти
Воно не змогло засвоїти шкільну освітню програму.
03.10.2024 18:18 Відповісти
https://www.dw.com/uk/ak-ssa-velikobritania-ta-francia-dolucalisa-do-vidbitta-ataki-na-izrail/a-68815108 США, Великобританія і Франція відбивали атаку на Ізраїль

Ізраїль не є союзником для Великобританії та Франції, тільки союзник для США
Також ці країни не консультувались з країнами НАТО, втягуючи блок НАТО у війну

Тому, союз з США тут ні до чого

Мабуть боязно, зв'язуватись з росією, на відміну від ірану
03.10.2024 18:13 Відповісти
Байден,почему мы не в НАТО?
03.10.2024 20:22 Відповісти
 
 