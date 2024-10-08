Україна та її самооборона будуть важливою частиною візиту Байдена до Німеччини, - Білий дім
Важливою частиною візиту президента США Джо Байдена до Німеччини буде питання продовження підтримки України у її здатності оборонятися від російської агресії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це під час брифінгу розповіла речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.
"Цей візит підкреслить глибоку відданість та рішучу підтримку трансатлантичній безпеці. Говорячи про Україну та українську самооборону - це буде важливою частиною цього візиту: продовження цієї підтримки, продовження всіх можливих дій, щоб зупинити російську агресію", - сказала Жан-П'єр.
Також у Німеччині продовжаться розмови щодо "продовженню внесків у виконання зобов'язань НАТО".
"Оскільки ми бачимо, що відбувається в Україні, оскільки ми продовжуємо спостерігати агресію Росії, важливо вести цю розмову. Ви бачили лідерство президента щодо України, і що він зміг зробити, аби зміцнити НАТО, щоб понад 50 країн підтримали Україну в боротьбі з цією агресією Росії. І тому це, звісно, буде великою частиною цієї поїздки", - зазначила речниця Білого дому.
За її словами, ця поїздка стане також "потужним символом партнерства США та Німеччини... щодо найгостріших викликів світу, щоб забезпечити людям усі можливості для безпеки і процвітання".
Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що на засіданні "Рамштайну" партнерам пропонуватимуть інвестувати в українське виробництво дронів та РЕБ.
