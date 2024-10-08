УКР
Україна та її самооборона будуть важливою частиною візиту Байдена до Німеччини, - Білий дім

Байден у Німеччині підтвердить підтримку України

Важливою частиною візиту президента США Джо Байдена до Німеччини буде питання продовження підтримки України у її здатності оборонятися від російської агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це під час брифінгу розповіла речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Цей візит підкреслить глибоку відданість та рішучу підтримку трансатлантичній безпеці. Говорячи про Україну та українську самооборону - це буде важливою частиною цього візиту: продовження цієї підтримки, продовження всіх можливих дій, щоб зупинити російську агресію", - сказала Жан-П'єр.

Також у  Німеччині продовжаться розмови  щодо "продовженню внесків у виконання зобов'язань НАТО".

"Оскільки ми бачимо, що відбувається в Україні, оскільки ми продовжуємо спостерігати агресію Росії, важливо вести цю розмову. Ви бачили лідерство президента щодо України, і що він зміг зробити, аби зміцнити НАТО, щоб понад 50 країн підтримали Україну в боротьбі з цією агресією Росії. І тому це, звісно, буде великою частиною цієї поїздки", - зазначила речниця Білого дому.

За її словами, ця поїздка стане також "потужним символом партнерства США та Німеччини... щодо найгостріших викликів світу, щоб забезпечити людям усі можливості для безпеки і процвітання".

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що на засіданні "Рамштайну" партнерам пропонуватимуть інвестувати в українське виробництво дронів та РЕБ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Країни НАТО на "Рамштайні" запропонують конкретніші кроки щодо вступу України до Альянсу, - WP

Байден Джо (2898) НАТО (6729) Рамштайн (178)
От чесно: ви ще самих себе не ********?
08.10.2024 06:28 Відповісти
чи ті західні .ідери недоризвинені чи дурні чи й.бнуті не хочуть допомогти своїми арміями а надіються що Україна в рази менша захистить їх від ядерної потвори. не захистить.
08.10.2024 06:46 Відповісти
"... глибока відданність...бачимо...продовжуємо спостерігати ...символи....". Покидьки цинічні.
08.10.2024 07:01 Відповісти
"...продовжуємо спостерігати агресію Росії.."

Реаліті-шоу, пля...
08.10.2024 07:58 Відповісти
Інвестор Крупа з Хмельничини могла за просто купити 80 000 дронів,а якщо ще врахувати нерухомість цієї пані,то й цілий завод з виробництва РЕБів
08.10.2024 11:42 Відповісти
 
 