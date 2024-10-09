РУС
Зеленский и Макрон встретятся в Париже 10 октября

Зеленський та Макрон зустрінуться в Парижі

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон встретятся в Париже 10 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Информацию о встрече подтвердили в посольстве Франции в Украине.

Там отметили, что этот, уже пятый с начала российской агрессии в Украине, визит президента Зеленского в Париж состоится на следующий день после того, как президент Франции посетил военный лагерь в регионе Гранд-Эст, где тренируется украинская бригада.

"Эта встреча позволит президенту Республики в очередной раз засвидетельствовать решимость Франции продолжать оказывать неизменную поддержку Украине и украинскому народу в долгосрочной перспективе и вместе со всеми партнерами", - подчеркнули в диппредставительстве.

Читайте также: Байден, Макрон, Стармер и Шольц проведут встречу перед заседанием "Рамштайна", - СМИ

Зеленский Владимир (21727) Макрон Эмманюэль (1426)
Що мало було спаленого Нотрдаму?

ЗЄ у пристойний дім далеко не кожен пустить.
Воно зіграє на роялі?
Трубку миру з переможним планом..
Сподіваюсь, щось обговорять - добряче так, всмак...
Зелі треба не з Макроном та Папою зустрічатися, а з Залужним та Шапталою. Фронт почав розвалюватися вже навіть на другорядних, не дуже активних напрямах. Ворог вже фактично біля Мирнограду, а до практично не захищеної Дніпропетровщини - вже 20 км. Дурнувата курська автнтюра повністю провалена, тільки Сумщина жорстко страджає. Пухнасте звірятко наближається.
Сирський явно не тягне, тільки лестощі прєзіку виходять добре. Чим займається Баргилевич - взагалі незрозуміло.
Може досить цих пустопоржніх, затратних вояжів нашого не голеного чомусь президента? Країну треба спасати ділами, а не понтами...
Макрон! Что ты делаешь!
Емманюель людина слово. Не те, що Джо і Камала, що пролітає повз.
Тоді був Нотр Дам де Парі. Шо цього разу?
Хто ще не сфоткався
