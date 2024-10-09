Зеленский и Макрон встретятся в Париже 10 октября

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон встретятся в Париже 10 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Информацию о встрече подтвердили в посольстве Франции в Украине.

Там отметили, что этот, уже пятый с начала российской агрессии в Украине, визит президента Зеленского в Париж состоится на следующий день после того, как президент Франции посетил военный лагерь в регионе Гранд-Эст, где тренируется украинская бригада.

"Эта встреча позволит президенту Республики в очередной раз засвидетельствовать решимость Франции продолжать оказывать неизменную поддержку Украине и украинскому народу в долгосрочной перспективе и вместе со всеми партнерами", - подчеркнули в диппредставительстве.

