Зеленский и Макрон встретятся в Париже 10 октября
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон встретятся в Париже 10 октября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Информацию о встрече подтвердили в посольстве Франции в Украине.
Там отметили, что этот, уже пятый с начала российской агрессии в Украине, визит президента Зеленского в Париж состоится на следующий день после того, как президент Франции посетил военный лагерь в регионе Гранд-Эст, где тренируется украинская бригада.
"Эта встреча позволит президенту Республики в очередной раз засвидетельствовать решимость Франции продолжать оказывать неизменную поддержку Украине и украинскому народу в долгосрочной перспективе и вместе со всеми партнерами", - подчеркнули в диппредставительстве.
ЗЄ у пристойний дім далеко не кожен пустить.
Сподіваюсь, щось обговорять - добряче так, всмак...
Сирський явно не тягне, тільки лестощі прєзіку виходять добре. Чим займається Баргилевич - взагалі незрозуміло.
Може досить цих пустопоржніх, затратних вояжів нашого не голеного чомусь президента? Країну треба спасати ділами, а не понтами...