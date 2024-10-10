Зеленський зустрівся з прем’єром Албанії - Рамою, Північної Македонії - Міцкоським та Греції - Міцотакісом та президенткою Словенії - Пірц Мусар
Президент України Володимир Зеленський провів окремі зустрічі з прем’єр-міністрами Албанії, Північної Македонії та Греції – Еді Рамою, Христіаном Міцкоським, Кіріакосом Міцотакісом і Президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.
Зеленський подякував "кожному й кожній із них за підтримку України в боротьбі з російською агресією, а також детально розповів про ситуацію на полі бою та оборонні потреби українських воїнів".
Ключові теми зустрічі з Премʼєр-міністром Албанії – реалізація Формули миру, підготовка до другого Саміту миру, шлях України до ЄС і НАТО, а також відбудова країни.
Також Володимир Зеленський та Еді Рама домовилися про початок консультацій між країнами для підготовки двостороннього документа щодо гарантій безпеки для України.
Під час зустрічі з прем'єром Північної Македонії обговорили можливість підписання двосторонньої безпекової угоди найближчим часом, а також об’єднання зусиль на шляху до членства обох країн у Європейському Союзі.
Тоді як переговори з Президенткою Словенії стосувалися, зокрема, реалізації двосторонньої безпекової угоди та подальшої оборонної підтримки.
Серед тем, які Володимир Зеленський обговорив із Прем’єр-міністром Греції, – двостороння співпраця, серед іншого у сфері безпеки та оборони, а також інтеграція України до ЄС і НАТО.
Незабаром Україна та Греція також укладуть двосторонню безпекову угоду.
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Велика політика у виконанні 95-го кварталу.
А більшість людей пердить у воду без всякого пафосу та новин про це.
Афтирь ностальгує за стилістикою телеграм 20 століття?
Зеленський вже втратив контроль над своєю мімікою - "посмішка" така ніби у нього запор.
і поголіть ,хай хоч з виду буде трохи розумнішим ,він же як ні як державу представляє. Чи
то така тактика , типу <я тут не надовго,тільки з фронту ,дайте грошей та й поїду бо в нас вже снаряди закінчуться>.