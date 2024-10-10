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Зеленський зустрівся з прем’єром Албанії - Рамою, Північної Македонії - Міцкоським та Греції - Міцотакісом та президенткою Словенії - Пірц Мусар

Володимир Зеленський та Кіріакос Міцотакіс

Президент України Володимир Зеленський провів окремі зустрічі з прем’єр-міністрами Албанії, Північної Македонії та Греції – Еді Рамою, Христіаном Міцкоським, Кіріакосом Міцотакісом і Президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.

Зеленський подякував "кожному й кожній із них за підтримку України в боротьбі з російською агресією, а також детально розповів про ситуацію на полі бою та оборонні потреби українських воїнів".

Ключові теми зустрічі з Премʼєр-міністром Албанії – реалізація Формули миру, підготовка до другого Саміту миру, шлях України до ЄС і НАТО, а також відбудова країни.

Також Володимир Зеленський та Еді Рама домовилися про початок консультацій між країнами для підготовки двостороннього документа щодо гарантій безпеки для України.

Читайте: Хочемо отримати перший крок щодо запрошення України в НАТО вже зараз, - Зеленський

Під час зустрічі з прем'єром Північної Македонії обговорили можливість підписання двосторонньої безпекової угоди найближчим часом, а також об’єднання зусиль на шляху до членства обох країн у Європейському Союзі.

Тоді як переговори з Президенткою Словенії стосувалися, зокрема, реалізації двосторонньої безпекової угоди та подальшої оборонної підтримки.

Серед тем, які Володимир Зеленський обговорив із Прем’єр-міністром Греції, – двостороння співпраця, серед іншого у сфері безпеки та оборони, а також інтеграція України до ЄС і НАТО.

Незабаром Україна та Греція також укладуть двосторонню безпекову угоду.

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Автор: 

Албанія (113) Греція (604) Зеленський Володимир (24222) Македонія (117) Словенія (184)


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"Ключові теми зустрічі з Премʼєр-міністром Албанії - реалізація Формули миру, підготовка до другого Саміту миру, шлях України до ЄС і НАТО, а також відбудова країни. Зеленський та Еді Рама домовилися про початок консультацій між країнами для підготовки двостороннього документа щодо гарантій безпеки для України."© - а про перемогу збірної України в Тирані не домовився... Тоді навіщо він туди їздив?
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10.10.2024 01:42 Відповісти
Передав рецепт приготування курки від мами-рими. Все інше прицепом.

Велика політика у виконанні 95-го кварталу.

А більшість людей пердить у воду без всякого пафосу та новин про це.
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10.10.2024 01:45 Відповісти
Зеленський зустрівся прем'єром Албанії

Афтирь ностальгує за стилістикою телеграм 20 століття?
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10.10.2024 02:01 Відповісти
воно зустрілося автору у вигляді прем'єра Албанії - це дуже креативно й атракційно, якщо врахувати неписьменність одного і нездатність до артикуляції будь-якою мовою - іншого
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10.10.2024 03:28 Відповісти
Що за неголений безхатько на світлині?! Це ж треба так не поважати тих, з ким зустрічаєшся !
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10.10.2024 02:09 Відповісти
Зустрівся, та й зустрівся. Хто не хоче побачити бабазянку, яка уміє говорити.

Зеленський вже втратив контроль над своєю мімікою - "посмішка" така ніби у нього запор.
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10.10.2024 07:59 Відповісти
Е там в ОП ! Заберіть нарешті у іміджмейкера (антідепресанти). Купіть найвеличнішому костюм
і поголіть ,хай хоч з виду буде трохи розумнішим ,він же як ні як державу представляє. Чи
то така тактика , типу <я тут не надовго,тільки з фронту ,дайте грошей та й поїду бо в нас вже снаряди закінчуться>.
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10.10.2024 10:29 Відповісти
 
 