Зеленский встретился с премьером Албании - Рамой, Северной Македонии - Мицкоским, Греции - Мицотакисом и президентом Словении - Пирц Мусар
Президент Украины Владимир Зеленский провел отдельные встречи с премьер-министрами Албании, Северной Македонии и Греции - Эди Рамой, Христианом Мицкоским, Кириакосом Мицотакисом и президентом Словении Наташей Пирц Мусар.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.
Зеленский поблагодарил "каждого и каждую из них за поддержку Украины в борьбе с российской агрессией, а также подробно рассказал о ситуации на поле боя и оборонных потребностях украинских воинов".
Ключевые темы встречи с премьер-министром Албании - реализация Формулы мира, подготовка ко второму Саммиту мира, путь Украины в ЕС и НАТО, а также восстановление страны.
Также Владимир Зеленский и Эди Рама договорились о начале консультаций между странами для подготовки двустороннего документа по гарантиям безопасности для Украины.
Во время встречи с премьером Северной Македонии обсудили возможность подписания двустороннего соглашения по безопасности в ближайшее время, а также объединение усилий на пути к членству обеих стран в Европейском Союзе.
Тогда как переговоры с президентом Словении касались, в частности, реализации двустороннего соглашения по безопасности и дальнейшей оборонной поддержки.
Среди тем, которые Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Греции, - двустороннее сотрудничество, в том числе в сфере безопасности и обороны, а также интеграция Украины в ЕС и НАТО.
Вскоре Украина и Греция также заключат двустороннее соглашение по безопасности.
Велика політика у виконанні 95-го кварталу.
А більшість людей пердить у воду без всякого пафосу та новин про це.
Афтирь ностальгує за стилістикою телеграм 20 століття?
Зеленський вже втратив контроль над своєю мімікою - "посмішка" така ніби у нього запор.
і поголіть ,хай хоч з виду буде трохи розумнішим ,він же як ні як державу представляє. Чи
то така тактика , типу <я тут не надовго,тільки з фронту ,дайте грошей та й поїду бо в нас вже снаряди закінчуться>.