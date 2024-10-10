РУС
Зеленский встретился с премьером Албании - Рамой, Северной Македонии - Мицкоским, Греции - Мицотакисом и президентом Словении - Пирц Мусар

Володимир Зеленський та Кіріакос Міцотакіс

Президент Украины Владимир Зеленский провел отдельные встречи с премьер-министрами Албании, Северной Македонии и Греции - Эди Рамой, Христианом Мицкоским, Кириакосом Мицотакисом и президентом Словении Наташей Пирц Мусар.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

Зеленский поблагодарил "каждого и каждую из них за поддержку Украины в борьбе с российской агрессией, а также подробно рассказал о ситуации на поле боя и оборонных потребностях украинских воинов".

Ключевые темы встречи с премьер-министром Албании - реализация Формулы мира, подготовка ко второму Саммиту мира, путь Украины в ЕС и НАТО, а также восстановление страны.

Также Владимир Зеленский и Эди Рама договорились о начале консультаций между странами для подготовки двустороннего документа по гарантиям безопасности для Украины.

Во время встречи с премьером Северной Македонии обсудили возможность подписания двустороннего соглашения по безопасности в ближайшее время, а также объединение усилий на пути к членству обеих стран в Европейском Союзе.

Тогда как переговоры с президентом Словении касались, в частности, реализации двустороннего соглашения по безопасности и дальнейшей оборонной поддержки.

Среди тем, которые Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Греции, - двустороннее сотрудничество, в том числе в сфере безопасности и обороны, а также интеграция Украины в ЕС и НАТО.

Вскоре Украина и Греция также заключат двустороннее соглашение по безопасности.

Албания (82) Греция (732) Зеленский Владимир (21727) Македония (106) Словения (154)
"Ключові теми зустрічі з Премʼєр-міністром Албанії - реалізація Формули миру, підготовка до другого Саміту миру, шлях України до ЄС і НАТО, а також відбудова країни. Зеленський та Еді Рама домовилися про початок консультацій між країнами для підготовки двостороннього документа щодо гарантій безпеки для України."© - а про перемогу збірної України в Тирані не домовився... Тоді навіщо він туди їздив?
10.10.2024 01:42 Ответить
Передав рецепт приготування курки від мами-рими. Все інше прицепом.

Велика політика у виконанні 95-го кварталу.

А більшість людей пердить у воду без всякого пафосу та новин про це.
10.10.2024 01:45 Ответить
Зеленський зустрівся прем'єром Албанії

Афтирь ностальгує за стилістикою телеграм 20 століття?
10.10.2024 02:01 Ответить
воно зустрілося автору у вигляді прем'єра Албанії - це дуже креативно й атракційно, якщо врахувати неписьменність одного і нездатність до артикуляції будь-якою мовою - іншого
10.10.2024 03:28 Ответить
Що за неголений безхатько на світлині?! Це ж треба так не поважати тих, з ким зустрічаєшся !
10.10.2024 02:09 Ответить
Зустрівся, та й зустрівся. Хто не хоче побачити бабазянку, яка уміє говорити.

Зеленський вже втратив контроль над своєю мімікою - "посмішка" така ніби у нього запор.
10.10.2024 07:59 Ответить
Е там в ОП ! Заберіть нарешті у іміджмейкера (антідепресанти). Купіть найвеличнішому костюм
і поголіть ,хай хоч з виду буде трохи розумнішим ,він же як ні як державу представляє. Чи
то така тактика , типу <я тут не надовго,тільки з фронту ,дайте грошей та й поїду бо в нас вже снаряди закінчуться>.
10.10.2024 10:29 Ответить
 
 