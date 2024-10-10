Зеленский встретился с премьером Албании - Рамой, Северной Македонии - Мицкоским, Греции - Мицотакисом и президентом Словении - Пирц Мусар

Президент Украины Владимир Зеленский провел отдельные встречи с премьер-министрами Албании, Северной Македонии и Греции - Эди Рамой, Христианом Мицкоским, Кириакосом Мицотакисом и президентом Словении Наташей Пирц Мусар.

Зеленский поблагодарил "каждого и каждую из них за поддержку Украины в борьбе с российской агрессией, а также подробно рассказал о ситуации на поле боя и оборонных потребностях украинских воинов".

Ключевые темы встречи с премьер-министром Албании - реализация Формулы мира, подготовка ко второму Саммиту мира, путь Украины в ЕС и НАТО, а также восстановление страны.

Также Владимир Зеленский и Эди Рама договорились о начале консультаций между странами для подготовки двустороннего документа по гарантиям безопасности для Украины.

Во время встречи с премьером Северной Македонии обсудили возможность подписания двустороннего соглашения по безопасности в ближайшее время, а также объединение усилий на пути к членству обеих стран в Европейском Союзе.

Тогда как переговоры с президентом Словении касались, в частности, реализации двустороннего соглашения по безопасности и дальнейшей оборонной поддержки.

Среди тем, которые Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Греции, - двустороннее сотрудничество, в том числе в сфере безопасности и обороны, а также интеграция Украины в ЕС и НАТО.

Вскоре Украина и Греция также заключат двустороннее соглашение по безопасности.

