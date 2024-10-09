Хотим получить первый шаг относительно приглашения Украины в НАТО уже сейчас, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему Украина стремится получить приглашение к членству в НАТО именно сейчас.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы хотим получить первый шаг относительно приглашения. Конкретное приглашение в НАТО не является членством в НАТО. Да, лучше быть членом НАТО. Но сейчас мы говорим об усилении нашей позиции. Сейчас. Не после войны, не через 10 лет, не через 30 лет. Сейчас", - сказал Зеленский на брифинге в хорватском Дубровнике.

По его мнению, это усиление - "возможность быть сильным и в этом направлении, в политическом направлении, во время тех или иных уже дипломатических движений, во время тех или иных переговоров в будущем".

Президент отметил, что понимает позицию лидеров стран, которые скептичны относительно украинского членства в НАТО во время войны в Украине. "Понимаем их, поэтому мы и говорим о приглашении. И здесь если страны, я считаю, против, то они будут против и после всего", - сказал глава государства.

"Для этого очень хочется не дипломатической их оценки, а реального ответа. Если они действительно хотят усилить Украину, если они хотят, чтобы мы победили в этой войне, если они хотят, чтобы война эта закончилась - не просто потерей людей, территорий, справедливости, санкций и т.д., тогда они, я считаю, поддерживают наши предложения. Приглашение является частью этих предложений", - подчеркнул Зеленский.

