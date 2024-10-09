РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9411 посетитель онлайн
Новости Война
5 168 54

Без приглашения Украины в НАТО мир невозможен, - Зеленский

Президент Володимир Зеленський на саміті Україна – Південно-Східна Європа

Президент Владимир Зеленский считает, что без приглашения Украины в НАТО мир невозможен.

Об этом он заявил во время выступления на саммите "Украина - Юго-Восточная Европа", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Первый пункт Плана победы сосредоточен на том, будет ли преодолена проблема дефицита геополитической определенности в Европе. Имеет ли Украина место в НАТО? Если да, и это будет должным образом подтверждено, Путин геополитически проигрывает. Россия должна признать, что Европа имеет границы, независимые государства, и каждое из них имеет право выбирать свое будущее.

Правда заключается в том, что принятие Россией этой реальности может начаться лишь с понимания того, что Украина никогда больше не будет покорена Россией. Вот почему приглашение Украины в НАТО и будущее членство для Украины были бы реальными шагами к миру. Без геополитической определенности мир невозможен", - отметил Зеленский.

Читайте также: США и другие страны НАТО не хотят вступления Украины в Альянс, - Эрдоган

Президент Украины призвал патнеров приложить усилия для завершения войны до конца 2024 года.

"В октябре, ноябре и декабре мы имеем реальный шанс сдвинуть ситуацию в сторону мира и долговременной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор - выбор в пользу решительных действий для завершения войны не позднее 2025 года", - заявил Зеленский.

Читайте также: Уже в ноябре будет готов текст со всеми условиями справедливого окончания войны, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21727) членство в НАТО (1556)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
А без Зеленського можливі і вступ у НАТО, і мир, і безпека.

А от з Зеленським якось не дуже.
Куди не поглянь - всюди причиною провалів, пройобів, розкрадання, зради та брехні є ЗЄ або його ефективні менеддери.
показать весь комментарий
09.10.2024 19:09 Ответить
+19
Без запрошення України в НАТО мир неможливий.

У НАТО Україну при Зеленському не запросять - нахріна їм ворюги та агенти рашистів.

Проста логіка - при Зеленському миру не буде.
показать весь комментарий
09.10.2024 19:13 Ответить
+18
Не переживай вовочка,Україна буде в НАТО,а ти на нарах!
показать весь комментарий
09.10.2024 19:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Облишмо мрії про НАТО.
На жаль, *****...
показать весь комментарий
09.10.2024 19:08 Ответить
А про що ти мрієш?
показать весь комментарий
09.10.2024 19:42 Ответить
Слова, слова...та йому до лампади то НАТО. Каже те, що йому на папірці написали, каже то, що треба казати. А сам робить усе, щоб того не сталося
показать весь комментарий
09.10.2024 19:47 Ответить
Угу - один , навіть , в конституцію вступ до НАТО прописав ... дуже допомогло ?
показать весь комментарий
09.10.2024 20:33 Ответить
Як мінімум це зменшило шанси на стамбул.
показать весь комментарий
09.10.2024 22:18 Ответить
нам чітко сказали що з зермакотатарами ніякого НАТО не буде.
показать весь комментарий
09.10.2024 19:55 Ответить
А без Зеленського можливі і вступ у НАТО, і мир, і безпека.

А от з Зеленським якось не дуже.
Куди не поглянь - всюди причиною провалів, пройобів, розкрадання, зради та брехні є ЗЄ або його ефективні менеддери.
показать весь комментарий
09.10.2024 19:09 Ответить
Звучить як би виправдання та звинувачення
показать весь комментарий
09.10.2024 19:09 Ответить
Без зеленого к****** і такої
війни не було б
показать весь комментарий
09.10.2024 19:12 Ответить
Без запрошення України в НАТО мир неможливий.

У НАТО Україну при Зеленському не запросять - нахріна їм ворюги та агенти рашистів.

Проста логіка - при Зеленському миру не буде.
показать весь комментарий
09.10.2024 19:13 Ответить
показать весь комментарий
09.10.2024 19:13 Ответить
Саме тому найвеличнішим стратегом по усіляких "планах" були проігноровані саміти НАТО до 2022-го, а після реактивними темпами розпочали потужну бидло-дипломатію з тими самими країнами НАТО.

До речі про "плани"! Всі у світі їх (і миру і перемоги) обговорюють, правлять, погоджують чи критикують, але в Україні - тиша. Все, що мають Громадяни України - це шматки інформації з західних ЗМІ чи якісь репліки західних політиків.
Нє, я чув заяву, що українцям його покажуть після обговорення з усіма союзниками, але для мене це значить, що ОПа чекає, щоб "колективний Захід" написав сам ті "Плани...", а потім показати це населенню і сказати, які вони молодці. Бо те, що написали в ОПі або наше суспільство не сприйме і почне бити їх і, вірогідно, навіть ногами, або там немає ніякого плану, а лише якісь тези в стилі звичної для них бидлодипломатії.
І при цьому призначенці цієї влади на всіх рівнях роблять усе можливе, щоб шляху України до ЄС та НАТО не було...
показать весь комментарий
09.10.2024 19:23 Ответить
100пудово!
показать весь комментарий
09.10.2024 19:26 Ответить
Без потужного кетчупу шашлички не продати навіть глядачам телемарафону,а без обіцяного додаткового 1ГВт їх навіть посмажити буде важко).
показать весь комментарий
09.10.2024 19:25 Ответить
Как вариант, возьмут в НАТО и когда горячий петух клюнет в задницу выяснится что никто ни за кого воевать не хочет и не будет. Ну, приедут добровольцы, дадут немного оружия и денег. Как это отличается от нынешней ситуации? Ведь даже на бумаге нет никакой обязанности воевать ни у кого, какой смысл в этом всем тогда?
Или вы реально думаете что если ерефия полезет в Польшу ( может ещё и гибридно) то Венгрия полетит бомбить российские базы в Беларуси, Турция-- в Армении и на северном Кавказе, Финляндия пойдет штурмовать Питер, Естония -- Псков и тд. Что Италия Испания и Португалия бросят свои сиесты, проведут массовые мобилизации ради польских дуп?
Опять же не забывайте что мы говорим о демократиях, все что будет нужно что бы подписать " плохой мир"-- это голоса за политика который это пообещает.
Не надо надеятся на дядю из Португалии или Канады когда дело касается безопасности, вашего собственного существования. Америка тоже кстати не горит желанием ни воевать в Европе, ни рисковать ядерной войной дома
показать весь комментарий
09.10.2024 19:26 Ответить
Кацап, ты заблудился
показать весь комментарий
09.10.2024 19:38 Ответить
Чогось орки не напали ні на Польщу ні на Литву, мабуть тому що там стоять натівські ППО та літаки.

Але щодо Нато то сумніваюсь що Німці чи американці проголосують за вступ України, навіть думаю Орбана легше буде купити або з ердоганом договоритись чим з тими
країнами які заробляють міліарди долларів на орківських ресурсах.
показать весь комментарий
09.10.2024 19:40 Ответить
Треба мати смійливість і спитати себе - а навіщо ми їм там потрібні ?
показать весь комментарий
09.10.2024 20:34 Ответить
Не напали тому що думали що Україну за три тижня захоплять, що буде як в Криму. Навіщо робити щось важке якщо є багато легкої роботи? Можливо вони думали сунутися туди коли Україну і Казахстан візьмуть, чи ще щось. Можливо, чекали на більш лагідний альянс з Китаєм.
показать весь комментарий
09.10.2024 23:09 Ответить
А ресурси кому будуть продавати основний покупець то захід. Навіть продажі в Азію то в дальнійшому продукція з тієї сировини йде на захід.

А компоненти для озброєння де будуть брати 80% компонентів то чиї в ракетах? До речі Польща серйозний посередник для обходу санкцій, як на неї напасти, навіть Нато не потрібно для її захисту.
показать весь комментарий
09.10.2024 23:13 Ответить
А ви вважаєтетщо попит на ресурси на заході зменшиться суттєво якщо буде коротка війна? Німці як працювали так і будуть працювати, але мабуть у якийсь ГДР
показать весь комментарий
10.10.2024 11:02 Ответить
Не переживай вовочка,Україна буде в НАТО,а ти на нарах!
показать весь комментарий
09.10.2024 19:29 Ответить
Амінь! Але це гуано не тоне.
показать весь комментарий
09.10.2024 19:54 Ответить
Байден,чому ми не в нато?Та тому що ти,Володька,довб...***!
показать весь комментарий
09.10.2024 19:35 Ответить
🌀 Перший пункт «Плану перемоги» - Україна в НАТО - Зеленський

Прикольно, що перший пункт плану перемоги Зеленського вписав у Конституцію Порошенко. А я особисто брав у цьому участь...

А що Зеленській? Зеленській тоді говорив, що у разу вступу в якийсь з військових блоків, треба обов'язково провести референдум (Це практично цитата з його програми)

А його команда взагалі договорилась до того, що саме ініціатива Порошенка щодо НАТО і стала причиною війни...

Зеленській, чому ми не в НАТО?

ТК БРИГИНЕЦЬ | Підпишись
показать весь комментарий
09.10.2024 19:40 Ответить
Вписав то вписав але для наближення до Нато ніхто ніх... не робив.

Ні реформ управління ні навіть елементарно хоча б пілоти не вчили англійську мову. Все як було при совку так і залишилось.
показать весь комментарий
09.10.2024 19:42 Ответить
100%
звичайний тупий піар без позитивних наслідків
показать весь комментарий
09.10.2024 20:36 Ответить
Мій комент видалили та напишу мякше-ти ідіот.
показать весь комментарий
09.10.2024 22:31 Ответить
Напоминает ролик про Добкина и Гепу.
показать весь комментарий
09.10.2024 19:48 Ответить
«План победы» - это усиление Украины. Как геополитически, так и на поле боя. Это усиление перед переговорами с агрессором. Путин никак не может повлиять на этот план. Всё зависит от наших партнеров, - Зеленский
показать весь комментарий
09.10.2024 19:50 Ответить
ні про що
показать весь комментарий
09.10.2024 21:43 Ответить
І тут Остапа понесло....
показать весь комментарий
09.10.2024 19:51 Ответить
Слухай, клован-фільозоф, краще своїх татарських їрмаків прибери...
показать весь комментарий
09.10.2024 19:54 Ответить
Російський план передбачає поступки з боку України стосовно територій, зокрема йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, а також Крим. Окрім того, Київ має відмовитись від прагнення вступити в НАТО та провести "демілітаризацію та денацифікацію", а усі санкції проти РФ мають скасувати.

"Захід має припинити постачання зброї, а Київ має припинити бойові дії. Україна має повернутися до свого нейтрального, позаблокового та без'ядерного статусу, захистити російську мову, поважати права та свободи своїх громадян"
показать весь комментарий
09.10.2024 19:58 Ответить
російський план вже послали за російським кораблем в стамбулі
показать весь комментарий
09.10.2024 22:20 Ответить
Запрошення добре, але бути в НАТОїї членом - краще
показать весь комментарий
09.10.2024 20:03 Ответить
ждёшь пока тебя циничную гниду просить начнут?
да ты на коленях должен перед нато стоять и лбом землю бить, так же и перед Украинским народом, продажная воровская тварь и зелёный человечек
показать весь комментарий
09.10.2024 20:04 Ответить
https://t.me/DniproOfficial Dnipro Osint | Гарбуз

https://t.me/DniproOfficial/4957



Дніпровський район сьогодні в 11:00 ворог завдав удару балістичним озброєнням по батареї ППО [https://t.me/ZA_FROHT/34012 заявлено як Patriot]

Вже не перший раз залітають розвідувальні дрони, та схоже що в більшості випадків серйозних наслідків це не спричиняє, принаймні про це свідчить відсутність у росіян відео

Але проїбати РЛС до такого цінного комплексу як Patriot (навіть якщо то був не він - один хєр це ППО) тільки через якійсь дрон - це піздєц
А сам комплекс може і намагався, але не зміг збити 2 балістичні ракети

Скоріш за все ці розвідувальні дрони залітають зі сторони Енергодару або Кам'янського. Їх не можуть перехопити FPV-дронами, бо як наприклад у випадку з Нікополем, це район у якому не йдуть бої, і тримати там сили безпілотних систем заради 5-10 впавших дронів за місяць там ніхто не хоче, всі вони потрібні на фронті

Але коли ворогу все ж вдається долетіти - травляються такі випадки. І це ******
показать весь комментарий
09.10.2024 20:19 Ответить
вони вже з десяток патріотів заявили, встигай тільки локшину з вух знимати, киця
показать весь комментарий
09.10.2024 22:21 Ответить
А зараз ми просинаємось вовочка і забуваємо про ці сни. Запрошення може і випросимо,але без 5 статті як там вже деякі почали базікати,або запрошення яке і залишится запрошенням без набуття членства.Бо головні країни проти і їх цілком можно зрозуміти.
показать весь комментарий
09.10.2024 20:21 Ответить
А всі чомусь думають, що при ішаку не можливе ні НАТО, ні ЄС.
показать весь комментарий
09.10.2024 20:36 Ответить
Це типу ,вступом в НАТО налякати пуйла. Але в НАТО, схоже, думка інша. А навіщо нам цей гіморой?
показать весь комментарий
09.10.2024 20:39 Ответить
Ти ж падло тільки схватило булаву і в тому ж році згорнуло співпрацю з НАТО. А тепер "байдєн пачіму ми ні в нато?" Спитай у свого завгоспа, якого ти без допуску до держтаємниці тягаєш на всі важливі зустрічі. Одоробло недоумкувате.
показать весь комментарий
09.10.2024 20:40 Ответить
Ой, а хто це патякав ? Зеленський: Чи треба нам у ЄС і НАТО? Я ніколи не ходжу в гості, якщо мене не кличуть. Не хочу почуватися неповноцінним ! Дякую всім причетним за обранням оцього! Ви зробили це разом!
показать весь комментарий
09.10.2024 20:45 Ответить
А я чомусь згадав, як у 2019 році новообраний ПреЗЕдент України проігнорував самміт НАТО...
показать весь комментарий
09.10.2024 20:49 Ответить
Це йому захотілося в НАТО щоб там здавати всі плани і операції цієї організації в кремль як наприклад вагнергейт.
показать весь комментарий
09.10.2024 20:52 Ответить
наркоман несе маячню
показать весь комментарий
09.10.2024 21:01 Ответить
наркоман сказав "2+2 дорівнює 4"
показать весь комментарий
09.10.2024 22:23 Ответить
Игра слов. Приглашение в НАТО и вступление в НАТО --- совсем разные понятия и трактовка слов.
показать весь комментарий
09.10.2024 22:22 Ответить
Як меморандум і договір - дві великі різниці ...
показать весь комментарий
10.10.2024 13:35 Ответить
Прямий ефір. Інтервʼю Петра Порошенка на телеканалі «Прямий»
https://www.youtube.com/watch?v=AVx35pvrSDI
показать весь комментарий
09.10.2024 22:24 Ответить
показать весь комментарий
10.10.2024 13:32 Ответить
 
 