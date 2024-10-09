Без приглашения Украины в НАТО мир невозможен, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что без приглашения Украины в НАТО мир невозможен.

Об этом он заявил во время выступления на саммите "Украина - Юго-Восточная Европа", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Первый пункт Плана победы сосредоточен на том, будет ли преодолена проблема дефицита геополитической определенности в Европе. Имеет ли Украина место в НАТО? Если да, и это будет должным образом подтверждено, Путин геополитически проигрывает. Россия должна признать, что Европа имеет границы, независимые государства, и каждое из них имеет право выбирать свое будущее.

Правда заключается в том, что принятие Россией этой реальности может начаться лишь с понимания того, что Украина никогда больше не будет покорена Россией. Вот почему приглашение Украины в НАТО и будущее членство для Украины были бы реальными шагами к миру. Без геополитической определенности мир невозможен", - отметил Зеленский.

Читайте также: США и другие страны НАТО не хотят вступления Украины в Альянс, - Эрдоган

Президент Украины призвал патнеров приложить усилия для завершения войны до конца 2024 года.

"В октябре, ноябре и декабре мы имеем реальный шанс сдвинуть ситуацию в сторону мира и долговременной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор - выбор в пользу решительных действий для завершения войны не позднее 2025 года", - заявил Зеленский.

Читайте также: Уже в ноябре будет готов текст со всеми условиями справедливого окончания войны, - Зеленский