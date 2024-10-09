Без приглашения Украины в НАТО мир невозможен, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что без приглашения Украины в НАТО мир невозможен.
Об этом он заявил во время выступления на саммите "Украина - Юго-Восточная Европа", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Первый пункт Плана победы сосредоточен на том, будет ли преодолена проблема дефицита геополитической определенности в Европе. Имеет ли Украина место в НАТО? Если да, и это будет должным образом подтверждено, Путин геополитически проигрывает. Россия должна признать, что Европа имеет границы, независимые государства, и каждое из них имеет право выбирать свое будущее.
Правда заключается в том, что принятие Россией этой реальности может начаться лишь с понимания того, что Украина никогда больше не будет покорена Россией. Вот почему приглашение Украины в НАТО и будущее членство для Украины были бы реальными шагами к миру. Без геополитической определенности мир невозможен", - отметил Зеленский.
Президент Украины призвал патнеров приложить усилия для завершения войны до конца 2024 года.
"В октябре, ноябре и декабре мы имеем реальный шанс сдвинуть ситуацию в сторону мира и долговременной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор - выбор в пользу решительных действий для завершения войны не позднее 2025 года", - заявил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На жаль, *****...
А от з Зеленським якось не дуже.
Куди не поглянь - всюди причиною провалів, пройобів, розкрадання, зради та брехні є ЗЄ або його ефективні менеддери.
війни не було б
У НАТО Україну при Зеленському не запросять - нахріна їм ворюги та агенти рашистів.
Проста логіка - при Зеленському миру не буде.
До речі про "плани"! Всі у світі їх (і миру і перемоги) обговорюють, правлять, погоджують чи критикують, але в Україні - тиша. Все, що мають Громадяни України - це шматки інформації з західних ЗМІ чи якісь репліки західних політиків.
Нє, я чув заяву, що українцям його покажуть після обговорення з усіма союзниками, але для мене це значить, що ОПа чекає, щоб "колективний Захід" написав сам ті "Плани...", а потім показати це населенню і сказати, які вони молодці. Бо те, що написали в ОПі або наше суспільство не сприйме і почне бити їх і, вірогідно, навіть ногами, або там немає ніякого плану, а лише якісь тези в стилі звичної для них бидлодипломатії.
І при цьому призначенці цієї влади на всіх рівнях роблять усе можливе, щоб шляху України до ЄС та НАТО не було...
Или вы реально думаете что если ерефия полезет в Польшу ( может ещё и гибридно) то Венгрия полетит бомбить российские базы в Беларуси, Турция-- в Армении и на северном Кавказе, Финляндия пойдет штурмовать Питер, Естония -- Псков и тд. Что Италия Испания и Португалия бросят свои сиесты, проведут массовые мобилизации ради польских дуп?
Опять же не забывайте что мы говорим о демократиях, все что будет нужно что бы подписать " плохой мир"-- это голоса за политика который это пообещает.
Не надо надеятся на дядю из Португалии или Канады когда дело касается безопасности, вашего собственного существования. Америка тоже кстати не горит желанием ни воевать в Европе, ни рисковать ядерной войной дома
Але щодо Нато то сумніваюсь що Німці чи американці проголосують за вступ України, навіть думаю Орбана легше буде купити або з ердоганом договоритись чим з тими
країнами які заробляють міліарди долларів на орківських ресурсах.
А компоненти для озброєння де будуть брати 80% компонентів то чиї в ракетах? До речі Польща серйозний посередник для обходу санкцій, як на неї напасти, навіть Нато не потрібно для її захисту.
Прикольно, що перший пункт плану перемоги Зеленського вписав у Конституцію Порошенко. А я особисто брав у цьому участь...
А що Зеленській? Зеленській тоді говорив, що у разу вступу в якийсь з військових блоків, треба обов'язково провести референдум (Це практично цитата з його програми)
А його команда взагалі договорилась до того, що саме ініціатива Порошенка щодо НАТО і стала причиною війни...
Зеленській, чому ми не в НАТО?
ТК БРИГИНЕЦЬ | Підпишись
Ні реформ управління ні навіть елементарно хоча б пілоти не вчили англійську мову. Все як було при совку так і залишилось.
звичайний тупий піар без позитивних наслідків
"Захід має припинити постачання зброї, а Київ має припинити бойові дії. Україна має повернутися до свого нейтрального, позаблокового та без'ядерного статусу, захистити російську мову, поважати права та свободи своїх громадян"
да ты на коленях должен перед нато стоять и лбом землю бить, так же и перед Украинским народом, продажная воровская тварь и зелёный человечек
https://t.me/DniproOfficial/4957
Дніпровський район сьогодні в 11:00 ворог завдав удару балістичним озброєнням по батареї ППО [https://t.me/ZA_FROHT/34012 заявлено як Patriot]
Вже не перший раз залітають розвідувальні дрони, та схоже що в більшості випадків серйозних наслідків це не спричиняє, принаймні про це свідчить відсутність у росіян відео
Але проїбати РЛС до такого цінного комплексу як Patriot (навіть якщо то був не він - один хєр це ППО) тільки через якійсь дрон - це піздєц
А сам комплекс може і намагався, але не зміг збити 2 балістичні ракети
Скоріш за все ці розвідувальні дрони залітають зі сторони Енергодару або Кам'янського. Їх не можуть перехопити FPV-дронами, бо як наприклад у випадку з Нікополем, це район у якому не йдуть бої, і тримати там сили безпілотних систем заради 5-10 впавших дронів за місяць там ніхто не хоче, всі вони потрібні на фронті
Але коли ворогу все ж вдається долетіти - травляються такі випадки. І це ******
https://www.youtube.com/watch?v=AVx35pvrSDI