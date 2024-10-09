РУС
Уже в ноябре будет готов текст со всеми условиями справедливого окончания войны, - Зеленский

Зеленський про другий Саміт миру

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ноябре, ко второму Саммиту мира, будет готов текст с условиями, в которых прописано справедливое завершение войны.

Об этом глава государства заявил на третьем саммите "Украина - Юго-Восточная Европа" в Хорватии, передает Цензор.НЕТ.

"С июля мы работаем над формулой мира. В ноябре будет все готово. Со всеми условиями, в которых прописано справедливое завершение войны. Это будет сделано на втором Саммите мира. Конечно, возникает вопрос, как заставить Россию принять в этом участие. Как заставить тех, кто отвечает за войну, выполнять формулу мира. Сейчас Россия избегает честной, откровенной дипломатии. Именно поэтому мы в Украине разработали план мероприятий, способный исправить ситуацию, между текущим состоянием и будущим Саммитом мира", - сказал он.

По словам Зеленского, это план, который обеспечит достижение стабильности, лишит РФ возможность дальше угрожать Европе.

"Этот план уже был представлен США, теперь делимся этим планом со всеми нашими партнерами для достижения целей плана", - добавил президент.

Зеленский Владимир (21727) глобальный саммит мира (273)
+27
Хай цей мудак не забуде перед Самітом представить той "план" Верховній Раді! Бо у нас парламентсько-президентське правління, а не "президентсько-парламентське"... І навіть не "д"Єрмаковсько-**************"...
09.10.2024 17:28 Ответить
+15
МММ-виборець нарколиги хрипатого..
09.10.2024 17:20 Ответить
+14
Ти кого президентом обізвав ?
09.10.2024 18:41 Ответить
Можно и вас
Нам уже терять нечего
Гулять - так гулять!!!!
09.10.2024 18:06 Ответить
Ти в серіалі не знявся . Або маєш совість , щоб не балотуватися у президенти. У тому, що обрали зе винен він, а не , як тут пишуть «мудрий нарід». Це була маніпуляція довірливим та неосвіченим народом. І вся вина на зелі за тисячі убитих українців.
показать весь комментарий
09.10.2024 18:10 Ответить
не принижуйте колегу по цеху, ви в "Термінаторі", а він у "х-файлах" та іншому.
показать весь комментарий
09.10.2024 18:23 Ответить
Напомню вам - на выборы в Украине идут люди
Которые получили как минимум
ВСЕОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОЬРАЗОВАНИЕ
А еще - те ,кто закончил институт
Или даже два института
Это вы называете- НЕОСВІЧЕНЫМ НАРОДОМ????
Зеленский - это ЗЕРКАЛО украинского народа
И это страшно
Это завело нас в БЕДУ ВСЕЛЕНСКОГО МАСШТАБА!!!
09.10.2024 18:40 Ответить
Чомусь до "двічі несудимого проффесора" у вас притензій не було - чи "етадругоє" , так ?
показать весь комментарий
09.10.2024 18:53 Ответить
це буде потужний сміх крізь сльози....
показать весь комментарий
А план, як писати план, хто напише?
показать весь комментарий
09.10.2024 18:10 Ответить
План:
1. Дайте грошей
2. Можна проста деньгами
3. Сайтись пасередине с ФРС для получения грошей
4. Нада просто перестать стрелять деньги в Европе и начать стрелять их США.
5.Нет, на пианино я играть не буду. Но если дадут грошей, то это неточно.
6. Деньги давай! Давай деньги! Украина вас не забудет!
7. Если не дадите грошей, то ми збудуймо Берлинську стену взад.
8. Нє, это не угроза. Мне так сказали.
9. Тю, а шо случилася?Неужели нельзя просто напечатать грошей, то есть доляров?
10 Грош вам цена, якщо не дадите грошей.
09.10.2024 18:19 Ответить
Складається враження що в ОПі більше займаються скирдуванням бабла що збирають з потоків в Україні і надходжень від ворога за найшвидшу капітуляцію України,як було домовлено в Омані...а про "формулу миру"-то як про філософський камінь...байка для лохів...
показать весь комментарий
09.10.2024 18:27 Ответить
гдє-тА пасєрєдінє? на зєлєнскай промєжинє?..
показать весь комментарий
Найперша умова - зєлю геть і вибори
показать весь комментарий
Кого пропонуєте натомість ?
показать весь комментарий
09.10.2024 18:54 Ответить
Залужний. Поки він на першому місті. Потім Червінський, Хоренко, Кривоніс...
показать весь комментарий
09.10.2024 19:02 Ответить
Жоден з них не оголосив про намір балотуватися .
показать весь комментарий
09.10.2024 19:34 Ответить
Зараз не до "хочу-нехочу". Зараз є одне слово - "треба". Залужного по дзвінку з ОП ледве не вбили, його та Шапталу було серьозно поранено. Добре, що все обійшлось. Тому треба цілу плеяду заміщень. Ця влада здатна на будь який злочин. У Залужного рейтинг дозволяє виграти ще у першому турі. Юля, з усього, його підтримає. Про Петра не певен
показать весь комментарий
09.10.2024 21:05 Ответить
09.10.2024 19:12 Ответить
Ще пара затяжек і ми напишемо те, що анонсуємо та рекламуємо вже півроку. 😁

Мені цікаво одне:
Хто буде першим, хто пошле ЗЄ з його формулами та планами прямим текстом *****?

Бо покищо дипломатично кажуть, що то дурня якась або ухиляються від зустрічей та розмов на цю тему.
09.10.2024 19:21 Ответить
Щоб справедливо закінчити війну, Україні треба мати свою ядерну зброю. Кацапія має зникнути з планети Земля!
09.10.2024 19:47 Ответить
Договорняк уже готов.
09.10.2024 19:50 Ответить
Це на кого розраховано? Ворог не для того наступає, вбиває українців, знищує українські міста, щоб справедливо закінчити війну. Захоплюють територію не для того, щоб повернути її назад
09.10.2024 19:52 Ответить
Хтів би уточнити: ми рухаємось по формулі миру чи по плану перемоги?
Що потужніше? До чого готуватись?
09.10.2024 19:53 Ответить
Вступление в НАТО в обмен на Крым!
09.10.2024 20:08 Ответить
Усе пише пише і ніяк ти 10 пунктів не напише. Ну як дитя мале на шкільному диктанті. Сам же казав що буде готово у вересні-а тут ні ще пишемо у поті пики
09.10.2024 20:26 Ответить
Шо знов?..... "Дайош план єжемєсячна!" - "Місячний мирний план Зеленського" ... "КВАРТАЛьний" .... "піврічний" і так далі
09.10.2024 20:27 Ответить
