Вже в листопаді буде готовий текст зі всіма умовами справедливого закінчення війни, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що у листопаді до другого Саміту миру буде готовий текст з умовами, в яких прописано справедливе завершення війни.
Про це глава держави заявив на третьому саміті "Україна – Південно-Східна Європа" в Хорватії, передає Цензор.НЕТ.
"Із липня ми працюємо над формулою миру. В листопаді буде все готово. З усіма умовами, в яких прописано справедливе завершення війни. Це буде зроблено на другому Саміті миру. Звісно, виникає питання, як змусити Росію взяти в цьому участь. Як змусити тих, хто відповідає за війну, виконувати формулу миру. Зараз Росія уникає чесної, відвертої дипломатії. Саме тому ми в Україні розробили план заходів, здатний виправити ситуацію, між поточним станом та майбутнім Самітом миру", - сказав він.
За словами Зеленського, це план, який забезпечить досягнення стабільності, позбавить РФ можливість далі погрожувати Європі.
"Цей план вже було представлено США, тепер ділимося цим планом з усіма нашими партнерами для досягнення цілей плану", - додав президент.
