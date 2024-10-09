УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5579 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 485 126

Вже в листопаді буде готовий текст зі всіма умовами справедливого закінчення війни, - Зеленський

Зеленський про другий Саміт миру

Президент Володимир Зеленський заявив, що у листопаді до другого Саміту миру буде готовий текст з умовами, в яких прописано справедливе завершення війни.

Про це глава держави заявив на третьому саміті "Україна – Південно-Східна Європа" в Хорватії, передає Цензор.НЕТ.

"Із липня ми працюємо над формулою миру. В листопаді буде все готово. З усіма умовами, в яких прописано справедливе завершення війни. Це буде зроблено на другому Саміті миру. Звісно, виникає питання, як змусити Росію взяти в цьому участь. Як змусити тих, хто відповідає за війну, виконувати формулу миру. Зараз Росія уникає чесної, відвертої дипломатії. Саме тому ми в Україні розробили план заходів, здатний виправити ситуацію, між поточним станом та майбутнім Самітом миру", - сказав він.

За словами Зеленського, це план, який забезпечить досягнення стабільності, позбавить РФ можливість далі погрожувати Європі.

"Цей план вже було представлено США, тепер ділимося цим планом з усіма нашими партнерами для досягнення цілей плану", - додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрінеться з Папою Римським 11 жовтня

Автор: 

Зеленський Володимир (25253) Глобальний саміт миру (278)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
Хай цей мудак не забуде перед Самітом представить той "план" Верховній Раді! Бо у нас парламентсько-президентське правління, а не "президентсько-парламентське"... І навіть не "д"Єрмаковсько-**************"...
показати весь коментар
09.10.2024 17:28 Відповісти
+15
МММ-виборець нарколиги хрипатого..
показати весь коментар
09.10.2024 17:20 Відповісти
+14
Ти кого президентом обізвав ?
показати весь коментар
09.10.2024 18:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Можно и вас
Нам уже терять нечего
Гулять - так гулять!!!!
показати весь коментар
09.10.2024 18:06 Відповісти
Ти в серіалі не знявся . Або маєш совість , щоб не балотуватися у президенти. У тому, що обрали зе винен він, а не , як тут пишуть «мудрий нарід». Це була маніпуляція довірливим та неосвіченим народом. І вся вина на зелі за тисячі убитих українців.
показати весь коментар
09.10.2024 18:10 Відповісти
не принижуйте колегу по цеху, ви в "Термінаторі", а він у "х-файлах" та іншому.
показати весь коментар
09.10.2024 18:23 Відповісти
Напомню вам - на выборы в Украине идут люди
Которые получили как минимум
ВСЕОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОЬРАЗОВАНИЕ
А еще - те ,кто закончил институт
Или даже два института
Это вы называете- НЕОСВІЧЕНЫМ НАРОДОМ????
Зеленский - это ЗЕРКАЛО украинского народа
И это страшно
Это завело нас в БЕДУ ВСЕЛЕНСКОГО МАСШТАБА!!!
показати весь коментар
09.10.2024 18:40 Відповісти
Чомусь до "двічі несудимого проффесора" у вас притензій не було - чи "етадругоє" , так ?
показати весь коментар
09.10.2024 18:53 Відповісти
це буде потужний сміх крізь сльози....
показати весь коментар
09.10.2024 18:06 Відповісти
А план, як писати план, хто напише?
показати весь коментар
09.10.2024 18:10 Відповісти
План:
1. Дайте грошей
2. Можна проста деньгами
3. Сайтись пасередине с ФРС для получения грошей
4. Нада просто перестать стрелять деньги в Европе и начать стрелять их США.
5.Нет, на пианино я играть не буду. Но если дадут грошей, то это неточно.
6. Деньги давай! Давай деньги! Украина вас не забудет!
7. Если не дадите грошей, то ми збудуймо Берлинську стену взад.
8. Нє, это не угроза. Мне так сказали.
9. Тю, а шо случилася?Неужели нельзя просто напечатать грошей, то есть доляров?
10 Грош вам цена, якщо не дадите грошей.
показати весь коментар
09.10.2024 18:19 Відповісти
Складається враження що в ОПі більше займаються скирдуванням бабла що збирають з потоків в Україні і надходжень від ворога за найшвидшу капітуляцію України,як було домовлено в Омані...а про "формулу миру"-то як про філософський камінь...байка для лохів...
показати весь коментар
09.10.2024 18:27 Відповісти
гдє-тА пасєрєдінє? на зєлєнскай промєжинє?..
показати весь коментар
09.10.2024 18:30 Відповісти
Найперша умова - зєлю геть і вибори
показати весь коментар
09.10.2024 18:35 Відповісти
Кого пропонуєте натомість ?
показати весь коментар
09.10.2024 18:54 Відповісти
Залужний. Поки він на першому місті. Потім Червінський, Хоренко, Кривоніс...
показати весь коментар
09.10.2024 19:02 Відповісти
Жоден з них не оголосив про намір балотуватися .
показати весь коментар
09.10.2024 19:34 Відповісти
Зараз не до "хочу-нехочу". Зараз є одне слово - "треба". Залужного по дзвінку з ОП ледве не вбили, його та Шапталу було серьозно поранено. Добре, що все обійшлось. Тому треба цілу плеяду заміщень. Ця влада здатна на будь який злочин. У Залужного рейтинг дозволяє виграти ще у першому турі. Юля, з усього, його підтримає. Про Петра не певен
показати весь коментар
09.10.2024 21:05 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2024 19:12 Відповісти
Ще пара затяжек і ми напишемо те, що анонсуємо та рекламуємо вже півроку. 😁

Мені цікаво одне:
Хто буде першим, хто пошле ЗЄ з його формулами та планами прямим текстом *****?

Бо покищо дипломатично кажуть, що то дурня якась або ухиляються від зустрічей та розмов на цю тему.
показати весь коментар
09.10.2024 19:21 Відповісти
Щоб справедливо закінчити війну, Україні треба мати свою ядерну зброю. Кацапія має зникнути з планети Земля!
показати весь коментар
09.10.2024 19:47 Відповісти
Договорняк уже готов.
показати весь коментар
09.10.2024 19:50 Відповісти
Це на кого розраховано? Ворог не для того наступає, вбиває українців, знищує українські міста, щоб справедливо закінчити війну. Захоплюють територію не для того, щоб повернути її назад
показати весь коментар
09.10.2024 19:52 Відповісти
Хтів би уточнити: ми рухаємось по формулі миру чи по плану перемоги?
Що потужніше? До чого готуватись?
показати весь коментар
09.10.2024 19:53 Відповісти
Вступление в НАТО в обмен на Крым!
показати весь коментар
09.10.2024 20:08 Відповісти
Усе пише пише і ніяк ти 10 пунктів не напише. Ну як дитя мале на шкільному диктанті. Сам же казав що буде готово у вересні-а тут ні ще пишемо у поті пики
показати весь коментар
09.10.2024 20:26 Відповісти
Шо знов?..... "Дайош план єжемєсячна!" - "Місячний мирний план Зеленського" ... "КВАРТАЛьний" .... "піврічний" і так далі
показати весь коментар
09.10.2024 20:27 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 