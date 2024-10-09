УКР
Зеленський зустрінеться з Папою Римським 11 жовтня

Папа Римський Франциск

Папа Римський Франциск зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським 11 жовтня.

Про це повідомили у  Ватикані, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Востаннє Франциск бачив українського президента на полях саміту Великої семи (G7) на півдні Італії цього літа . Вони також зустрічалися у Ватикані в грудні 2023 року.

Також зазначається, що Зеленський цього тижня під час свого перебування в Римі проведе переговори з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Церкви не можна чіпати": Папа Римський Франциск відреагував на заборону УПЦ МП в Україні

Наразі президент України перебуває в Хорватії, де бере участь у третьому саміті "Україна - Південно-Східна Європа".

+9
Краще б він із Залужним та Шапталою зустрівся! До Дніпропетровщини вже 20 км...
09.10.2024 16:49
+7
Зустрінуться два спеціаліста по загляданню ***** в очі.
Будуть ділитись досвідом.
09.10.2024 16:55
+5
Хай йдуть обоє, взявшись за руки
09.10.2024 17:25
Хана Папі...
09.10.2024 16:42
Аргентинський піп-лівак, що по недорозумінню став папою в любому лайні випливе.
09.10.2024 16:44
Чому по недорозумінню ? ФСБ руку приложило . Попередний папа якось странно і передчасно зліняв .
09.10.2024 16:51
Два сапога пара...
09.10.2024 16:47
Пішов той папа на*уй ще з ним зустрічатись.
09.10.2024 16:48
Хай йдуть обоє, взявшись за руки
09.10.2024 17:25
А мама-мія буде при зустрічі?)
09.10.2024 16:49
якщо мамма Рімма-вавививерженка дозволить.
09.10.2024 17:05
Краще б він із Залужним та Шапталою зустрівся! До Дніпропетровщини вже 20 км...
09.10.2024 16:49
‼️‼️
це в формулу миру Ермака не входить .
ось прибрали досвідчений генералітет і роблять вигляд що на фронті все спокійно

ЕРМАКА ДО ОКОПІВ - нехай відстрілюється ‼️‼️
09.10.2024 16:54
Мы не отписваемось. (слово странное) У нас слово рівне.....!
09.10.2024 17:50
Зустрінуться два спеціаліста по загляданню ***** в очі.
Будуть ділитись досвідом.
09.10.2024 16:55
Може, й з керівництвом Папи зустрінуться?
09.10.2024 17:13
Ініциатива зустрітися йде від Бога чи від Папи ?
Аби без оману , як в Омані ...
09.10.2024 17:13
Напевно пропозиція буде, від якої неможливо відмовитися... наприклад: покласти гроші в банк Ватикану
09.10.2024 17:16
тільки хотів поцікавитись навіщо це
Омансько-Ватиканський сценарій?..
09.10.2024 17:26
Він на амфетамінах ,що такий енергічний? Так весь бюджет прокатає. Треба щоб там в Ватикані
обряд екзорцизму над ним провели по вигнанню демонів пихатості,бестолковості,лицемірства
итд. Ну що кардинали ,готовтесь до виборів нового папи ,самі винуваті не треба було пускати
цього хриплявого хлопчика в трениках до себе, він недавно до США з,їздив ,так тепер там
ураган якого не було 100 років.
09.10.2024 17:47
зєлєнський зустрінеться з братом пригожина , маріонеткою путлєра .
09.10.2024 17:48
зачем ом встречался с этим ********** чмом?!
09.10.2024 18:22
Мабуть мама Рима наказала слухатися дідулю, а дядько Єрмак ії гарячо підтримав.
09.10.2024 18:26
Та мабуть Мама Ріма дозволила Вові в банку Ватикану на папу Сашу рахунок відкрити, тому і суне туди.
09.10.2024 18:42
якого біса?
09.10.2024 20:56
 
 