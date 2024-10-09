Зеленський зустрінеться з Папою Римським 11 жовтня
Папа Римський Франциск зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським 11 жовтня.
Про це повідомили у Ватикані, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Востаннє Франциск бачив українського президента на полях саміту Великої семи (G7) на півдні Італії цього літа . Вони також зустрічалися у Ватикані в грудні 2023 року.
Також зазначається, що Зеленський цього тижня під час свого перебування в Римі проведе переговори з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні.
Наразі президент України перебуває в Хорватії, де бере участь у третьому саміті "Україна - Південно-Східна Європа".
Топ коментарі
+9 юрий Шмалько #512164
показати весь коментар09.10.2024 16:49 Відповісти Посилання
+7 Малець Тарас
показати весь коментар09.10.2024 16:55 Відповісти Посилання
+5 Pan Lipko
показати весь коментар09.10.2024 17:25 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
це в формулу миру Ермака не входить .
ось прибрали досвідчений генералітет і роблять вигляд що на фронті все спокійно
ЕРМАКА ДО ОКОПІВ - нехай відстрілюється ‼️‼️
Будуть ділитись досвідом.
Аби без оману , як в Омані ...
Омансько-Ватиканський сценарій?..
обряд екзорцизму над ним провели по вигнанню демонів пихатості,бестолковості,лицемірства
итд. Ну що кардинали ,готовтесь до виборів нового папи ,самі винуваті не треба було пускати
цього хриплявого хлопчика в трениках до себе, він недавно до США з,їздив ,так тепер там
ураган якого не було 100 років.