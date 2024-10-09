Зеленський зустрінеться з Папою Римським 11 жовтня

Папа Римський Франциск зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським 11 жовтня.

Про це повідомили у Ватикані, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Востаннє Франциск бачив українського президента на полях саміту Великої семи (G7) на півдні Італії цього літа . Вони також зустрічалися у Ватикані в грудні 2023 року.

Також зазначається, що Зеленський цього тижня під час свого перебування в Римі проведе переговори з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні.

Наразі президент України перебуває в Хорватії, де бере участь у третьому саміті "Україна - Південно-Східна Європа".