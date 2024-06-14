УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9770 відвідувачів онлайн
Новини Відео
2 406 29

Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском: Обговорили наслідки агресії РФ, ситуацію в енергетиці та Формулу миру. ВIДЕО

Під час візиту до Італії президент Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском.

Про це повідомив Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Дякую Його Святості за молитви за мир для України, духовну близькість із нашим народом та гуманітарну допомогу для наших людей.

Обговорили наслідки російської агресії проти України, російський повітряний терор і складну ситуацію в енергетиці. Також поспілкувалися про Формулу миру, роль Святого Престолу у встановленні справедливого і сталого миру для України, очікування від Глобального саміту миру", - йдеться в повідомленні.

Також Зеленський наголосив на участі Ватикану в Саміті та зусиллях, спрямованих на наближення миру, зокрема щодо повернення українських дітей, викрадених Росією.

Також дивіться: Зеленський зустрівся із прем’єром Індії Моді: Обговорили підготовку до Глобального саміту миру. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) Папа Римський (321) Папа Франциск (196)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Ситуацію в енергетиці? І чим папа допоможе? Прометея сюди направить?
показати весь коментар
14.06.2024 15:32
+9
Святую инквизицию к пану Ахметову.
показати весь коментар
14.06.2024 15:33
+8
"Дякую Його Святості за молитви за мир для України"

показати весь коментар
14.06.2024 15:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Дякую Його Святості за молитви за мир для України"

показати весь коментар
14.06.2024 15:32 Відповісти
І про що президент УКраїни говорив з аргентинським геєм?
показати весь коментар
14.06.2024 15:34 Відповісти
Vi imejete v vidu papu rimskovo moskovskuju ? navernoe opjaķ partija koksa zaštoporilas v posolstve
показати весь коментар
14.06.2024 15:37 Відповісти
Пиши по нашому. А що цей суьєккт не був аргентинським архиєпіском і не дозволив церковні шлюби між секс меншинами? Тьфу бридота.
показати весь коментар
14.06.2024 15:41 Відповісти
" Пиши по нашому " ce jak ?
показати весь коментар
14.06.2024 15:43 Відповісти
про консультацію особисто від психлогіні гея Єрмака, нехай лш по дорозі до Швейцарії в Болгарію заїде
показати весь коментар
14.06.2024 17:48 Відповісти
Ситуацію в енергетиці? І чим папа допоможе? Прометея сюди направить?
показати весь коментар
14.06.2024 15:32 Відповісти
Святую инквизицию к пану Ахметову.
показати весь коментар
14.06.2024 15:33 Відповісти
показати весь коментар
14.06.2024 15:35 Відповісти
Он им втирал про "благодатный огонь".
А Буба такой: я понял нада лампу потереть ,, и сказать крекс пекс, дай Кокс.. у папыРима : фейспалм
показати весь коментар
14.06.2024 15:42 Відповісти
у папы куча болячек и исходя из возраста- деменция
показати весь коментар
14.06.2024 16:03 Відповісти
"голубка" тихенько пустить )
показати весь коментар
14.06.2024 16:18 Відповісти
Тяжко було зє знаходитись у соборі святого Петра!
показати весь коментар
14.06.2024 18:11 Відповісти
Потужно зазирнув у чоколядне вічко хоча б цьому діячеві? Бо ******* і сі вінніпухові не зрослось.
показати весь коментар
14.06.2024 15:34 Відповісти
а що б сказав папа, якби зустрівся з путіним..., ну с Зеленським зрозуміло - ви там не дуже відбивайтесь, а то вб'єте когось випадково..., а путіну що можна сказати? убєйся об стену, син мой, мир скажет тебе спасибо...
показати весь коментар
14.06.2024 15:36 Відповісти
Папі 88 рочків. Ще один маразматик керує світом.
показати весь коментар
14.06.2024 15:38 Відповісти
Папа из Рима передал привет маме Риме! Больше существенного не произошло!
Насчет вывоза бабла в банк ватникана исповеданья и мессы уже порешал ермак
показати весь коментар
14.06.2024 15:44 Відповісти
шоу маст гоу он
показати весь коментар
14.06.2024 15:46 Відповісти
Розміщував у банку Ватикану те, що вкрав?? Відсотки обговорювали?
показати весь коментар
14.06.2024 15:50 Відповісти
То Папа вже енергетик, чи домовлялися про свічки і лампадки?
показати весь коментар
14.06.2024 15:59 Відповісти
При нагоді обмінялися реквізитами офшорів.
показати весь коментар
14.06.2024 16:01 Відповісти
ще "формулою папи" запропонував зєліну формулу доповнити. приблизно такою, як він в заставці відео на руках показує. крупною короче ))
показати весь коментар
14.06.2024 16:15 Відповісти
**** знав з ким зустрічатися .
показати весь коментар
14.06.2024 16:33 Відповісти
ЗЕ "общак" привіз до банку Ватікану
показати весь коментар
14.06.2024 16:40 Відповісти
"Дякую Його Святості за молитви за мир для України, духовну близькість із нашим народом та гуманітарну допомогу для наших людей"- В.Зеленський. Криворіжський жид-українофоб,я чисто уточнити,ти від імені Ізраїлю йому дякуєш?Бо нас,українських католиків,цей аргентинський презерватив,відсторонив від католицької церкви,позбавив нас можливості вибрати наступного папу,не надавши сан митрополита блаженнішому Святославу,це трапилося вперше,з часів Йосипа Сліпого.
показати весь коментар
14.06.2024 16:50 Відповісти
Підтримую вас , хоча сама римо - католичка .
показати весь коментар
14.06.2024 17:04 Відповісти
За гру на рояі без рук зє пояснив минулого разу,а зараз прохав Папу перейменувати собор Петра на Вовочкин.😀
показати весь коментар
14.06.2024 18:06 Відповісти
показати весь коментар
14.06.2024 18:11 Відповісти
 
 