Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском: Обговорили наслідки агресії РФ, ситуацію в енергетиці та Формулу миру. ВIДЕО
Під час візиту до Італії президент Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском.
Про це повідомив Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Дякую Його Святості за молитви за мир для України, духовну близькість із нашим народом та гуманітарну допомогу для наших людей.
Обговорили наслідки російської агресії проти України, російський повітряний терор і складну ситуацію в енергетиці. Також поспілкувалися про Формулу миру, роль Святого Престолу у встановленні справедливого і сталого миру для України, очікування від Глобального саміту миру", - йдеться в повідомленні.
Також Зеленський наголосив на участі Ватикану в Саміті та зусиллях, спрямованих на наближення миру, зокрема щодо повернення українських дітей, викрадених Росією.
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А Буба такой: я понял нада лампу потереть ,, и сказать крекс пекс, дай Кокс.. у папыРима : фейспалм
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