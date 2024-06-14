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Зеленський зустрівся із прем’єром Індії Моді: Обговорили підготовку до Глобального саміту миру. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єром Індії Нарендрою Моді в рамках візиту  до Італії для участі в саміті країн G-7.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Обговорили розвиток двосторонніх відносин та розширення торгівлі, зокрема в контексті функціонування чорноморського експортного коридору. Розглянули можливість обміну досвідом використання нових технологій у сільському господарстві", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами Зеленського, із Моді обговорили підготовку Глобального саміту миру та пункти порядку денного Саміту.

Читайте: Готуємо до підписання безпекові угоди зі ще 10 країнами, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) Індія (672) Нарендра Моді (47)


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Моді в моді...

Індія все купує...

До ***** їм Володя...
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14.06.2024 15:22 Відповісти
Моді ще одна політпроститутка і плювати йому на добро, кров і смерть.
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14.06.2024 15:43 Відповісти
Хвотка для колекції і на довгу памʼять
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14.06.2024 15:24 Відповісти
Україна ( президент) хопаеться за любу можливість, щоб підняти авторитет України у світі, та не дати кацапам та Китаю просувати свою адженду.

Це зрозуміли дії. Тут заперечень не мае.
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14.06.2024 15:46 Відповісти
ти зараз пожартував? зелений блазень турбується про Україну? Ти що курив?
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14.06.2024 16:17 Відповісти
Херпіду шукає притулок
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14.06.2024 16:18 Відповісти
Муді зустрівся з Моді.
Мабуть, вперше в історії людсва?
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14.06.2024 18:23 Відповісти
 
 