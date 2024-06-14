Зеленський зустрівся із прем’єром Індії Моді: Обговорили підготовку до Глобального саміту миру. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єром Індії Нарендрою Моді в рамках візиту до Італії для участі в саміті країн G-7.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Обговорили розвиток двосторонніх відносин та розширення торгівлі, зокрема в контексті функціонування чорноморського експортного коридору. Розглянули можливість обміну досвідом використання нових технологій у сільському господарстві", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами Зеленського, із Моді обговорили підготовку Глобального саміту миру та пункти порядку денного Саміту.

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