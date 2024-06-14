Зеленський зустрівся із прем’єром Індії Моді: Обговорили підготовку до Глобального саміту миру. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єром Індії Нарендрою Моді в рамках візиту до Італії для участі в саміті країн G-7.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Обговорили розвиток двосторонніх відносин та розширення торгівлі, зокрема в контексті функціонування чорноморського експортного коридору. Розглянули можливість обміну досвідом використання нових технологій у сільському господарстві", - йдеться в повідомленні.
Також, за словами Зеленського, із Моді обговорили підготовку Глобального саміту миру та пункти порядку денного Саміту.
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Індія все купує...
До ***** їм Володя...
Це зрозуміли дії. Тут заперечень не мае.
Мабуть, вперше в історії людсва?