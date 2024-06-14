Зеленский встретился с премьером Индии Моди: Обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьером Индии Нарендрой Моди в рамках визита в Италию для участия в саммите стран G-7.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Обсудили развитие двусторонних отношений и расширение торговли, в частности в контексте функционирования черноморского экспортного коридора. Рассмотрели возможность обмена опытом использования новых технологий в сельском хозяйстве", - говорится в сообщении.
Также, по словам Зеленского, с Моди обсудили подготовку Глобального саммита мира и пункты повестки дня Саммита.
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Індія все купує...
До ***** їм Володя...
Це зрозуміли дії. Тут заперечень не мае.
Мабуть, вперше в історії людсва?