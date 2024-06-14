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Зеленский встретился с премьером Индии Моди: Обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьером Индии Нарендрой Моди в рамках визита в Италию для участия в саммите стран G-7.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Обсудили развитие двусторонних отношений и расширение торговли, в частности в контексте функционирования черноморского экспортного коридора. Рассмотрели возможность обмена опытом использования новых технологий в сельском хозяйстве", - говорится в сообщении.

Также, по словам Зеленского, с Моди обсудили подготовку Глобального саммита мира и пункты повестки дня Саммита.

Читайте: Готовим к подписанию соглашения по безопасности с еще 10 странами, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) Индия (406) Нарендра Моди (43)


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Моді в моді...

Індія все купує...

До ***** їм Володя...
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14.06.2024 15:22 Ответить
Моді ще одна політпроститутка і плювати йому на добро, кров і смерть.
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14.06.2024 15:43 Ответить
Хвотка для колекції і на довгу памʼять
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14.06.2024 15:24 Ответить
Україна ( президент) хопаеться за любу можливість, щоб підняти авторитет України у світі, та не дати кацапам та Китаю просувати свою адженду.

Це зрозуміли дії. Тут заперечень не мае.
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14.06.2024 15:46 Ответить
ти зараз пожартував? зелений блазень турбується про Україну? Ти що курив?
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14.06.2024 16:17 Ответить
Херпіду шукає притулок
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14.06.2024 16:18 Ответить
Муді зустрівся з Моді.
Мабуть, вперше в історії людсва?
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14.06.2024 18:23 Ответить
 
 