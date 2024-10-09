РУС
Зеленский встретится с Папой Римским 11 октября

Папа Римський Франциск

Папа Римский Франциск встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 11 октября.

Об этом сообщили в Ватикане, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Последний раз Франциск видел украинского президента на полях саммита Большой семерки (G7) на юге Италии этим летом. Они также встречались в Ватикане в декабре 2023 года.

Также отмечается, что Зеленский на этой неделе во время своего пребывания в Риме проведет переговоры с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Также читайте: "Церковь нельзя трогать": Папа Римский Франциск отреагировал на запрет УПЦ МП в Украине

Сейчас президент Украины находится в Хорватии, где принимает участие в третьем саммите "Украина - Юго-Восточная Европа".

Ватикан (217) Зеленский Владимир (21727) Папа Римский (457) Франциск (181)
Топ комментарии
+9
Краще б він із Залужним та Шапталою зустрівся! До Дніпропетровщини вже 20 км...
09.10.2024 16:49 Ответить
+7
Зустрінуться два спеціаліста по загляданню ***** в очі.
Будуть ділитись досвідом.
09.10.2024 16:55 Ответить
+5
Хай йдуть обоє, взявшись за руки
09.10.2024 17:25 Ответить
Хана Папі...
09.10.2024 16:42 Ответить
Аргентинський піп-лівак, що по недорозумінню став папою в любому лайні випливе.
09.10.2024 16:44 Ответить
Чому по недорозумінню ? ФСБ руку приложило . Попередний папа якось странно і передчасно зліняв .
09.10.2024 16:51 Ответить
Два сапога пара...
09.10.2024 16:47 Ответить
Пішов той папа на*уй ще з ним зустрічатись.
09.10.2024 16:48 Ответить
Хай йдуть обоє, взявшись за руки
09.10.2024 17:25 Ответить
А мама-мія буде при зустрічі?)
09.10.2024 16:49 Ответить
якщо мамма Рімма-вавививерженка дозволить.
09.10.2024 17:05 Ответить
Краще б він із Залужним та Шапталою зустрівся! До Дніпропетровщини вже 20 км...
09.10.2024 16:49 Ответить
‼️‼️
це в формулу миру Ермака не входить .
ось прибрали досвідчений генералітет і роблять вигляд що на фронті все спокійно

ЕРМАКА ДО ОКОПІВ - нехай відстрілюється ‼️‼️
09.10.2024 16:54 Ответить
Мы не отписваемось. (слово странное) У нас слово рівне.....!
09.10.2024 17:50 Ответить
Зустрінуться два спеціаліста по загляданню ***** в очі.
Будуть ділитись досвідом.
09.10.2024 16:55 Ответить
Може, й з керівництвом Папи зустрінуться?
09.10.2024 17:13 Ответить
Ініциатива зустрітися йде від Бога чи від Папи ?
Аби без оману , як в Омані ...
09.10.2024 17:13 Ответить
Напевно пропозиція буде, від якої неможливо відмовитися... наприклад: покласти гроші в банк Ватикану
09.10.2024 17:16 Ответить
тільки хотів поцікавитись навіщо це
Омансько-Ватиканський сценарій?..
09.10.2024 17:26 Ответить
Він на амфетамінах ,що такий енергічний? Так весь бюджет прокатає. Треба щоб там в Ватикані
обряд екзорцизму над ним провели по вигнанню демонів пихатості,бестолковості,лицемірства
итд. Ну що кардинали ,готовтесь до виборів нового папи ,самі винуваті не треба було пускати
цього хриплявого хлопчика в трениках до себе, він недавно до США з,їздив ,так тепер там
ураган якого не було 100 років.
09.10.2024 17:47 Ответить
зєлєнський зустрінеться з братом пригожина , маріонеткою путлєра .
09.10.2024 17:48 Ответить
зачем ом встречался с этим ********** чмом?!
09.10.2024 18:22 Ответить
Мабуть мама Рима наказала слухатися дідулю, а дядько Єрмак ії гарячо підтримав.
09.10.2024 18:26 Ответить
Та мабуть Мама Ріма дозволила Вові в банку Ватикану на папу Сашу рахунок відкрити, тому і суне туди.
09.10.2024 18:42 Ответить
якого біса?
09.10.2024 20:56 Ответить
 
 