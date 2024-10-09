Зеленский встретится с Папой Римским 11 октября

Папа Римский Франциск встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 11 октября.

Об этом сообщили в Ватикане, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Последний раз Франциск видел украинского президента на полях саммита Большой семерки (G7) на юге Италии этим летом. Они также встречались в Ватикане в декабре 2023 года.

Также отмечается, что Зеленский на этой неделе во время своего пребывания в Риме проведет переговоры с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Сейчас президент Украины находится в Хорватии, где принимает участие в третьем саммите "Украина - Юго-Восточная Европа".