Зеленский встретится с Папой Римским 11 октября
Папа Римский Франциск встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 11 октября.
Об этом сообщили в Ватикане, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Последний раз Франциск видел украинского президента на полях саммита Большой семерки (G7) на юге Италии этим летом. Они также встречались в Ватикане в декабре 2023 года.
Также отмечается, что Зеленский на этой неделе во время своего пребывания в Риме проведет переговоры с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.
Сейчас президент Украины находится в Хорватии, где принимает участие в третьем саммите "Украина - Юго-Восточная Европа".
Топ комментарии
+9 юрий Шмалько #512164
показать весь комментарий09.10.2024 16:49 Ответить Ссылка
+7 Малець Тарас
показать весь комментарий09.10.2024 16:55 Ответить Ссылка
+5 Pan Lipko
показать весь комментарий09.10.2024 17:25 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
це в формулу миру Ермака не входить .
ось прибрали досвідчений генералітет і роблять вигляд що на фронті все спокійно
ЕРМАКА ДО ОКОПІВ - нехай відстрілюється ‼️‼️
Будуть ділитись досвідом.
Аби без оману , як в Омані ...
Омансько-Ватиканський сценарій?..
обряд екзорцизму над ним провели по вигнанню демонів пихатості,бестолковості,лицемірства
итд. Ну що кардинали ,готовтесь до виборів нового папи ,самі винуваті не треба було пускати
цього хриплявого хлопчика в трениках до себе, він недавно до США з,їздив ,так тепер там
ураган якого не було 100 років.