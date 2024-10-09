Без запрошення України в НАТО мир неможливий, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що без запрошення України до НАТО мир неможливий.

Про це він заявив під час виступу на саміті "Україна – Південно-Східна Європа", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Перший пункт Плану перемоги зосереджений на тому, чи буде подолано проблему дефіциту геополітичної визначеності у Європі. Чи має Україна місце в НАТО? Якщо так, і це буде належним чином підтверджено, Путін геополітично програє. Росія повинна визнати, що Європа має кордони, незалежні держави, і кожна з них має право обирати своє майбутнє.

Правда полягає в тому, що прийняття Росією цієї реальності може початися лише з розуміння того, що Україна ніколи більше не буде підкорена Росією. Ось чому запрошення України до НАТО і майбутнє членство для України були б реальними кроками до миру. Без геополітичної визначеності мир неможливий", - зазначив Зеленський.

Президент України закликав патнерів докласти зусиль для зевершення війни до кінця 2024 року.

"У жовтні, листопаді та грудні ми маємо реальний шанс зрушити ситуацію в бік миру та довготривалої стабільності. Ситуація на полі бою створює можливість зробити цей вибір – вибір на користь рішучих дій для завершення війни не пізніше 2025 року", - заявив Зеленський.

