Без запрошення України в НАТО мир неможливий, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський на саміті Україна – Південно-Східна Європа

Президент Володимир Зеленський вважає, що без запрошення України до НАТО мир неможливий.

Про це він заявив під час виступу на саміті "Україна – Південно-Східна Європа", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Перший пункт Плану перемоги зосереджений на тому, чи буде подолано проблему дефіциту геополітичної визначеності у Європі. Чи має Україна місце в НАТО? Якщо так, і це буде належним чином підтверджено, Путін геополітично програє. Росія повинна визнати, що Європа має кордони, незалежні держави, і кожна з них має право обирати своє майбутнє.

Правда полягає в тому, що прийняття Росією цієї реальності може початися лише з розуміння того, що Україна ніколи більше не буде підкорена Росією. Ось чому запрошення України до НАТО і майбутнє членство для України були б реальними кроками до миру. Без геополітичної визначеності мир неможливий", - зазначив Зеленський. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": США та інші країни НАТО не хочуть вступу України до Альянсу, - Ердоган

Президент України закликав патнерів докласти зусиль для зевершення війни до кінця 2024 року.

"У жовтні, листопаді та грудні ми маємо реальний шанс зрушити ситуацію в бік миру та довготривалої стабільності. Ситуація на полі бою створює можливість зробити цей вибір – вибір на користь рішучих дій для завершення війни не пізніше 2025 року",  - заявив Зеленський.

Читайте: Вже в листопаді буде готовий текст зі всіма умовами справедливого закінчення війни, - Зеленський

Зеленський Володимир (25253) членство в НАТО (1766)
+27
А без Зеленського можливі і вступ у НАТО, і мир, і безпека.

А от з Зеленським якось не дуже.
Куди не поглянь - всюди причиною провалів, пройобів, розкрадання, зради та брехні є ЗЄ або його ефективні менеддери.
09.10.2024 19:09 Відповісти
+19
Без запрошення України в НАТО мир неможливий.

У НАТО Україну при Зеленському не запросять - нахріна їм ворюги та агенти рашистів.

Проста логіка - при Зеленському миру не буде.
09.10.2024 19:13 Відповісти
+18
Не переживай вовочка,Україна буде в НАТО,а ти на нарах!
09.10.2024 19:29 Відповісти
Облишмо мрії про НАТО.
На жаль, *****...
09.10.2024 19:08 Відповісти
А про що ти мрієш?
09.10.2024 19:42 Відповісти
Слова, слова...та йому до лампади то НАТО. Каже те, що йому на папірці написали, каже то, що треба казати. А сам робить усе, щоб того не сталося
09.10.2024 19:47 Відповісти
Угу - один , навіть , в конституцію вступ до НАТО прописав ... дуже допомогло ?
09.10.2024 20:33 Відповісти
Як мінімум це зменшило шанси на стамбул.
09.10.2024 22:18 Відповісти
нам чітко сказали що з зермакотатарами ніякого НАТО не буде.
09.10.2024 19:55 Відповісти
09.10.2024 19:09 Відповісти
Звучить як би виправдання та звинувачення
09.10.2024 19:09 Відповісти
Без зеленого к****** і такої
війни не було б
09.10.2024 19:12 Відповісти
09.10.2024 19:13 Відповісти
09.10.2024 19:13 Відповісти
Саме тому найвеличнішим стратегом по усіляких "планах" були проігноровані саміти НАТО до 2022-го, а після реактивними темпами розпочали потужну бидло-дипломатію з тими самими країнами НАТО.

До речі про "плани"! Всі у світі їх (і миру і перемоги) обговорюють, правлять, погоджують чи критикують, але в Україні - тиша. Все, що мають Громадяни України - це шматки інформації з західних ЗМІ чи якісь репліки західних політиків.
Нє, я чув заяву, що українцям його покажуть після обговорення з усіма союзниками, але для мене це значить, що ОПа чекає, щоб "колективний Захід" написав сам ті "Плани...", а потім показати це населенню і сказати, які вони молодці. Бо те, що написали в ОПі або наше суспільство не сприйме і почне бити їх і, вірогідно, навіть ногами, або там немає ніякого плану, а лише якісь тези в стилі звичної для них бидлодипломатії.
І при цьому призначенці цієї влади на всіх рівнях роблять усе можливе, щоб шляху України до ЄС та НАТО не було...
09.10.2024 19:23 Відповісти
100пудово!
09.10.2024 19:26 Відповісти
Без потужного кетчупу шашлички не продати навіть глядачам телемарафону,а без обіцяного додаткового 1ГВт їх навіть посмажити буде важко).
09.10.2024 19:25 Відповісти
Как вариант, возьмут в НАТО и когда горячий петух клюнет в задницу выяснится что никто ни за кого воевать не хочет и не будет. Ну, приедут добровольцы, дадут немного оружия и денег. Как это отличается от нынешней ситуации? Ведь даже на бумаге нет никакой обязанности воевать ни у кого, какой смысл в этом всем тогда?
Или вы реально думаете что если ерефия полезет в Польшу ( может ещё и гибридно) то Венгрия полетит бомбить российские базы в Беларуси, Турция-- в Армении и на северном Кавказе, Финляндия пойдет штурмовать Питер, Естония -- Псков и тд. Что Италия Испания и Португалия бросят свои сиесты, проведут массовые мобилизации ради польских дуп?
Опять же не забывайте что мы говорим о демократиях, все что будет нужно что бы подписать " плохой мир"-- это голоса за политика который это пообещает.
Не надо надеятся на дядю из Португалии или Канады когда дело касается безопасности, вашего собственного существования. Америка тоже кстати не горит желанием ни воевать в Европе, ни рисковать ядерной войной дома
09.10.2024 19:26 Відповісти
Кацап, ты заблудился
09.10.2024 19:38 Відповісти
Чогось орки не напали ні на Польщу ні на Литву, мабуть тому що там стоять натівські ППО та літаки.

Але щодо Нато то сумніваюсь що Німці чи американці проголосують за вступ України, навіть думаю Орбана легше буде купити або з ердоганом договоритись чим з тими
країнами які заробляють міліарди долларів на орківських ресурсах.
09.10.2024 19:40 Відповісти
Треба мати смійливість і спитати себе - а навіщо ми їм там потрібні ?
09.10.2024 20:34 Відповісти
Не напали тому що думали що Україну за три тижня захоплять, що буде як в Криму. Навіщо робити щось важке якщо є багато легкої роботи? Можливо вони думали сунутися туди коли Україну і Казахстан візьмуть, чи ще щось. Можливо, чекали на більш лагідний альянс з Китаєм.
09.10.2024 23:09 Відповісти
А ресурси кому будуть продавати основний покупець то захід. Навіть продажі в Азію то в дальнійшому продукція з тієї сировини йде на захід.

А компоненти для озброєння де будуть брати 80% компонентів то чиї в ракетах? До речі Польща серйозний посередник для обходу санкцій, як на неї напасти, навіть Нато не потрібно для її захисту.
09.10.2024 23:13 Відповісти
А ви вважаєтетщо попит на ресурси на заході зменшиться суттєво якщо буде коротка війна? Німці як працювали так і будуть працювати, але мабуть у якийсь ГДР
10.10.2024 11:02 Відповісти
09.10.2024 19:29 Відповісти
Амінь! Але це гуано не тоне.
09.10.2024 19:54 Відповісти
Байден,чому ми не в нато?Та тому що ти,Володька,довб...***!
09.10.2024 19:35 Відповісти
🌀 Перший пункт «Плану перемоги» - Україна в НАТО - Зеленський

Прикольно, що перший пункт плану перемоги Зеленського вписав у Конституцію Порошенко. А я особисто брав у цьому участь...

А що Зеленській? Зеленській тоді говорив, що у разу вступу в якийсь з військових блоків, треба обов'язково провести референдум (Це практично цитата з його програми)

А його команда взагалі договорилась до того, що саме ініціатива Порошенка щодо НАТО і стала причиною війни...

Зеленській, чому ми не в НАТО?

09.10.2024 19:40 Відповісти
Вписав то вписав але для наближення до Нато ніхто ніх... не робив.

Ні реформ управління ні навіть елементарно хоча б пілоти не вчили англійську мову. Все як було при совку так і залишилось.
09.10.2024 19:42 Відповісти
100%
звичайний тупий піар без позитивних наслідків
09.10.2024 20:36 Відповісти
Мій комент видалили та напишу мякше-ти ідіот.
09.10.2024 22:31 Відповісти
Напоминает ролик про Добкина и Гепу.
09.10.2024 19:48 Відповісти
«План победы» - это усиление Украины. Как геополитически, так и на поле боя. Это усиление перед переговорами с агрессором. Путин никак не может повлиять на этот план. Всё зависит от наших партнеров, - Зеленский
09.10.2024 19:50 Відповісти
ні про що
09.10.2024 21:43 Відповісти
І тут Остапа понесло....
09.10.2024 19:51 Відповісти
Слухай, клован-фільозоф, краще своїх татарських їрмаків прибери...
09.10.2024 19:54 Відповісти
Російський план передбачає поступки з боку України стосовно територій, зокрема йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, а також Крим. Окрім того, Київ має відмовитись від прагнення вступити в НАТО та провести "демілітаризацію та денацифікацію", а усі санкції проти РФ мають скасувати.

"Захід має припинити постачання зброї, а Київ має припинити бойові дії. Україна має повернутися до свого нейтрального, позаблокового та без'ядерного статусу, захистити російську мову, поважати права та свободи своїх громадян"
09.10.2024 19:58 Відповісти
російський план вже послали за російським кораблем в стамбулі
09.10.2024 22:20 Відповісти
Запрошення добре, але бути в НАТОїї членом - краще
09.10.2024 20:03 Відповісти
ждёшь пока тебя циничную гниду просить начнут?
да ты на коленях должен перед нато стоять и лбом землю бить, так же и перед Украинским народом, продажная воровская тварь и зелёный человечек
09.10.2024 20:04 Відповісти
https://t.me/DniproOfficial Dnipro Osint | Гарбуз

https://t.me/DniproOfficial/4957



Дніпровський район сьогодні в 11:00 ворог завдав удару балістичним озброєнням по батареї ППО [https://t.me/ZA_FROHT/34012 заявлено як Patriot]

Вже не перший раз залітають розвідувальні дрони, та схоже що в більшості випадків серйозних наслідків це не спричиняє, принаймні про це свідчить відсутність у росіян відео

Але проїбати РЛС до такого цінного комплексу як Patriot (навіть якщо то був не він - один хєр це ППО) тільки через якійсь дрон - це піздєц
А сам комплекс може і намагався, але не зміг збити 2 балістичні ракети

Скоріш за все ці розвідувальні дрони залітають зі сторони Енергодару або Кам'янського. Їх не можуть перехопити FPV-дронами, бо як наприклад у випадку з Нікополем, це район у якому не йдуть бої, і тримати там сили безпілотних систем заради 5-10 впавших дронів за місяць там ніхто не хоче, всі вони потрібні на фронті

Але коли ворогу все ж вдається долетіти - травляються такі випадки. І це ******
09.10.2024 20:19 Відповісти
вони вже з десяток патріотів заявили, встигай тільки локшину з вух знимати, киця
09.10.2024 22:21 Відповісти
А зараз ми просинаємось вовочка і забуваємо про ці сни. Запрошення може і випросимо,але без 5 статті як там вже деякі почали базікати,або запрошення яке і залишится запрошенням без набуття членства.Бо головні країни проти і їх цілком можно зрозуміти.
09.10.2024 20:21 Відповісти
А всі чомусь думають, що при ішаку не можливе ні НАТО, ні ЄС.
09.10.2024 20:36 Відповісти
Це типу ,вступом в НАТО налякати пуйла. Але в НАТО, схоже, думка інша. А навіщо нам цей гіморой?
09.10.2024 20:39 Відповісти
Ти ж падло тільки схватило булаву і в тому ж році згорнуло співпрацю з НАТО. А тепер "байдєн пачіму ми ні в нато?" Спитай у свого завгоспа, якого ти без допуску до держтаємниці тягаєш на всі важливі зустрічі. Одоробло недоумкувате.
09.10.2024 20:40 Відповісти
Ой, а хто це патякав ? Зеленський: Чи треба нам у ЄС і НАТО? Я ніколи не ходжу в гості, якщо мене не кличуть. Не хочу почуватися неповноцінним ! Дякую всім причетним за обранням оцього! Ви зробили це разом!
09.10.2024 20:45 Відповісти
А я чомусь згадав, як у 2019 році новообраний ПреЗЕдент України проігнорував самміт НАТО...
09.10.2024 20:49 Відповісти
Це йому захотілося в НАТО щоб там здавати всі плани і операції цієї організації в кремль як наприклад вагнергейт.
09.10.2024 20:52 Відповісти
наркоман несе маячню
09.10.2024 21:01 Відповісти
наркоман сказав "2+2 дорівнює 4"
09.10.2024 22:23 Відповісти
Игра слов. Приглашение в НАТО и вступление в НАТО --- совсем разные понятия и трактовка слов.
09.10.2024 22:22 Відповісти
Як меморандум і договір - дві великі різниці ...
10.10.2024 13:35 Відповісти
Прямий ефір. Інтервʼю Петра Порошенка на телеканалі «Прямий»
https://www.youtube.com/watch?v=AVx35pvrSDI
09.10.2024 22:24 Відповісти
10.10.2024 13:32 Відповісти
 
 