Хочемо отримати перший крок щодо запрошення України в НАТО вже зараз, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому Україна прагне отримати запрошення до членства в НАТО саме зараз.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми хочемо отримати перший крок щодо запрошення. Конкретне запрошення до НАТО не є членством у НАТО. Так, краще бути членом НАТО. Але зараз ми говоримо про посилення нашої позиції. Зараз. Не після війни, не через 10 років, не через 30 років. Зараз", - сказав Зеленський на брифінгу в хорватському Дубровнику.

На його думку, це посилення - "можливість бути сильним і в цьому напрямі, у політичному напрямі, під час тих чи інших уже дипломатичних рухів, під час тих чи інших переговорів у майбутньому".

Президент зазначив, що розуміє позицію лідерів країн, які скептичні щодо українського членства в НАТО під час війни в Україні. "Розуміємо їх, тому ми і говоримо про запрошення. І тут якщо країни, я вважаю, проти, то вони будуть проти і після всього", - сказав глава держави.

"Для цього дуже хочеться не дипломатичної їхньої оцінки, а реальної відповіді. Якщо вони дійсно хочуть посилити Україну, якщо вони хочуть, щоб ми перемогли в цій війні, якщо вони хочуть, щоб війна ця закінчилася - не просто втратою людей, територій, справедливості, санкцій, тощо, тоді вони, я вважаю, підтримують наші пропозиції. Запрошення є частиною цих пропозицій", - наголосив Зеленський.

