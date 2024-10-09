УКР
Новини
2 735 28

Хочемо отримати перший крок щодо запрошення України в НАТО вже зараз, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому Україна прагне отримати запрошення до членства в НАТО саме зараз.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми хочемо отримати перший крок щодо запрошення. Конкретне запрошення до НАТО не є членством у НАТО. Так, краще бути членом НАТО. Але зараз ми говоримо про посилення нашої позиції. Зараз. Не після війни, не через 10 років, не через 30 років. Зараз", - сказав Зеленський на брифінгу в хорватському  Дубровнику.

На його думку, це посилення - "можливість бути сильним і в цьому напрямі, у політичному напрямі, під час тих чи інших уже дипломатичних рухів, під час тих чи інших переговорів у майбутньому".

Також читайте: Без запрошення України в НАТО мир неможливий, - Зеленський

Президент зазначив, що розуміє позицію лідерів країн, які скептичні щодо українського членства в НАТО під час війни в Україні. "Розуміємо їх, тому ми і говоримо про запрошення. І тут якщо країни, я вважаю, проти, то вони будуть проти і після всього", - сказав глава держави.

"Для цього дуже хочеться не дипломатичної їхньої оцінки, а реальної відповіді. Якщо вони дійсно хочуть посилити Україну, якщо вони хочуть, щоб ми перемогли в цій війні, якщо вони хочуть, щоб війна ця закінчилася - не просто втратою людей, територій, справедливості, санкцій, тощо, тоді вони, я вважаю, підтримують наші пропозиції. Запрошення є частиною цих пропозицій", - наголосив Зеленський.

Також читайте: Вступ України до НАТО призведе до початку Третьої світової війни, - Сійярто

Автор: 

Зеленський Володимир (25253) членство в НАТО (1766)
Топ коментарі
+17
Ще майстер-класи по:
- економії на армії під час війни;
- провалі оборонзамовлень під час війни;
- розформуванні аеророзвідки під час війни;
- закритті ракетних програм під час війни;
- відводу військ з облаштованих позицій під час війни;
- розмінуванню проходів для ворожої армії під час війни;
і ще багато інших лайфхаків про те, як зробити все для того, щоб армія ворога вторглася без проблем.
09.10.2024 21:05
+11
Цей пришелепок говорить одне,робить навпаки.Слухати цього дебіла нема сенсу
09.10.2024 21:09
+10
1 крок- посадить Порошенко.
2 крок- асфальт вместо ракет.
3 крок- разминировать Чонгар.
4 крок- шаттлы на линию зиткнення.
5 крок- шашлычки на майские.
6 крок- помочь Ху#лу "взять Киев за 3 дня".
7 крок- жрать Мивину, запивая водой из унитаза.
8 крок- ловить зелёных чертей кадыровцев по Киеву.
Чем больше передозов в каждую ноздрю, тем больше кроков для дебилов.
09.10.2024 21:13
Запрошенням можна небо прикрити?
09.10.2024 21:00
Якщо зеля піде нахрєн, то воно зразу у буде.
09.10.2024 22:59
Потужний запопонує НАТІ обмін досвідом між МСЕКами🥳
09.10.2024 21:00
09.10.2024 21:05
яйця по 17 гривень для армії і скумбрія по 8 гривень для своїх
09.10.2024 21:10
Є чим здивувати НАТУ
09.10.2024 21:18
Думаю, що після ЗЄ НАТУ вже нічим не здивувати.

Оно Столтенберг звільнився з посади у НАТО і одразу видав, що на початку вторгнення під час спілкування з ЗЄ був здивований тим, який той довбойоб.
09.10.2024 23:33
А ще ми хочемо бути володаркою моря.

Ми вже вдягли військові піжами і готові.
09.10.2024 21:00
Да! Скоріше!
09.10.2024 21:05
як только - так сразу

зразу як переборемо корупцію, корупцію звати Вова
Вовка-корупціонер, Вовка-стукач, Вовка-хамло
показати весь коментар
09.10.2024 21:13
Запрошення татарова в НАТО.
09.10.2024 21:07
09.10.2024 21:09
дайте йому сільодки!
09.10.2024 21:09
НАТО-95
09.10.2024 21:10
09.10.2024 21:11
1 крок- посадить Порошенко.
2 крок- асфальт вместо ракет.
3 крок- разминировать Чонгар.
4 крок- шаттлы на линию зиткнення.
5 крок- шашлычки на майские.
6 крок- помочь Ху#лу "взять Киев за 3 дня".
7 крок- жрать Мивину, запивая водой из унитаза.
8 крок- ловить зелёных чертей кадыровцев по Киеву.
Чем больше передозов в каждую ноздрю, тем больше кроков для дебилов.
09.10.2024 21:13
Містер хрипата, гундоса ноздря
09.10.2024 21:14
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81 #БлогерКлубСенс
PilotSamolyotОFF: Виявляється, Порошенко пропонував ОВА Покровська допомогу з фортифікаціями
- Банкова пригрозила чиновникам, і наказала не приймати ніякої допомоги від Пороха.
Те саме з Охматдитом.
Те саме з музеєм Шухевича...
Ну не тварі зелені? Самі нічого не роблять та іншим заважають!
09.10.2024 22:30
зачем тебе ната? стань на колени перед Богом и попроси ума руководить страной
09.10.2024 21:37
Чекаєш на крок? А америка чекає не звільнення д'єрмака! Американці ще коли тобі сказали що він токсичний! А ти що у відповідь зробив? Так хто тобі лікар.
09.10.2024 21:44
Він так каже ніби то він виконав усі вимоги НАТО. Але він робив усе навпаки.
09.10.2024 22:02
Не знаю як буде з НАТО але підсрачник від народу мінімум 73% буде.
09.10.2024 22:43
2018. Ніколи не піду в НАТО, бо нас туди не кличуть!
2024. НАТО, ну запросіть нас вже зараз!
09.10.2024 23:03
https://t.me/PresidentPoroshenko/10869 Петро Порошенко : Україна не може не вступити до НАТО, якщо вона хоче залишитися на політичній мапі світу. І скасування зустрічі у форматі "Рамштайн", де очікували меседжів щодо запрошення України в Альянс, не змінює цієї задачі. Рада міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу може запросити Україну в грудні цього року https://www.youtube.com/watch?v=AVx35pvrSDI&t=73s (відео) .
Питання вступу до НАТО - це не питання бажання чи небажання того, чи іншого політика, тієї чи іншої країни. Питання вступу України до НАТО - це гарантія існування, це гарантія миру на континенті. Це гарантія геополітичної стабільності. І в цьому Україна зацікавлена аж ніяк не менше, ніж кожна країна-член НАТО. Україна пройшла дуже далеку дорогу до НАТО.
В 14 році лише 16% українців підтримували євроатлантичну інтеграцію держави. Коли закінчилася моя каденція, ця цифра складала 70%. І це не заслуга Порошенка. Це заслуга путіна. І тому для нас зараз питання членства в НАТО - це питання виживання, збереження країни.
Скасування "Рамштайну" аж ніяк не обмежує наших планів. Хочу нагадати, що у грудні в Брюсселі відбудеться зустріч країн-членів НАТО, офіційне засідання на рівні міністрів закордонних справ. Хочу порадити діючій владі, що рішення про запрошення може бути прийняте будь-яким повноважним представником влади країн-членів. Міністр закордонних справ разом з президентом і прем`єр-міністром діє від імені країни без додаткового підтвердження, і нам конче потрібно, щоб в грудні Рада міністрів закордонних справ країн-членів НАТО запросила Україну. Чи це реально? Абсолютно реально.
Це відбудеться вже після виборів у Сполучених Штатах. Нам треба зараз докласти зусиль, щоб зберегти двопартійну підтримку. І питання запрошення - ще раз наголошую, це питання виживання країни.
09.10.2024 23:31
https://t.me/PresidentPoroshenko/10870 Петро Порошенко :
Ми не маємо піддаватися на шантаж путіна. Не маємо створювати в божевільного агресора враження, що він може диктувати свою волю країнам-членам НАТО. Бо вони в десятки разів потужніші за нього і за чисельністю армії, і за кількістю озброєння, і за масштабами економіки.
Наші партнери мають розуміти: якщо вестися на шантаж путіна, він переможе. Тільки-но вони перестануть боятись путіна та будуть здатні ухвалювати рішення в інтересах Альянсу, континенту та вільного демократичного світу - путін програє.
09.10.2024 23:32
https://prm.ua/ukraini-potribni-zaproshennia-do-nato-i-spravzhni-harantii-bezpeky-do-vstupu-v-alians-poroshenko/ Петро Порошенко :
Україні потрібне запрошення в НАТО і справжні гарантії безпеки, на зразок гарантій, які перед вступом в Альянс отримали Швеція і Фінляндія.
Питання запрошення - ще раз наголошую, це питання виживання країни. Чим це має супроводжуватися? Додатково до цього ми маємо отримати справжні гарантії безпеки. А не запевнення - як називається документ, майже 20 з яких були підписані чинною владою.
Якщо ви називали це гарантією безпеки, чому гарантії безпеки не застосовані при втраті Вугледару, Авдіївки, Мар'їнки, Сєвєродонецька, Лисичанська? Тому що це ніякі гарантії безпеки, як я і казав на етапі їх підписання. Це гарантії про постачання нам зброї. Це означає, що війна буде безкінечна.
Чому ми не користувалися прийнятим надважливим рішенням по Ленд-лізу, коли США треба не виділяти гроші на фінансування, це окрема стаття, а передати зброю США Україні в оренду? В рамках цього формату не було поставлено нічого.
Додатково до запрошення негайно, в ту ж хвилину, як буде прийнято рішення по запрошенню, ми маємо отримати справжні гарантії безпеки. Які вони? А саме такі, які отримала Фінляндія після того, як вона ухвалила рішення про вступ. Після того, як її запросили, тривав певний час переговорний процес. І весь цей час гарантії безпеки діяли від США, вони були абсолютно тотожні статті 5 Вашингтонської угоди про створення НАТО.
Гарантії були отримані від Великої Британії, двох ядерних держав країн - членів Альянсу, і гарантії були отримані таким самим шляхом від всіх країн - членів НАТО. Швеція так само отримала гарантії безпеки в рамках 5 статті.
Ми не мали права відволікати наших партнерів на запевнення в постачанні нам зброї. Ми мали і маємо зараз вимагати гарантії в рамках ст. 5.
Я був запрошений для зустрічей дуже важливих урядових, парламентських в Стокгольмі, на конференції, і ми зустрічалися з нашими фінськими партнерами, так само як і в Брюсселі. Я запропонував, і це було підтримано, щоб ми створили українсько-шведсько-фінську робочу групу для того, щоб перейняти той досвід, який вже має Фінляндія і Швеція для підготовки зазначених гарантій. Я зараз звертаюся до президента, я звертаюся до уряду: терміново рухайтеся в напрямку створення цієї групи і гарантій безпеки.

09.10.2024 23:39
https://t.me/bryhynets/21716 Олександр БРИГИНЕЦЬ :
Перший пункт «Плану перемоги» - Україна в НАТО - заявив Зеленський.
Прикольно, що перший пункт плану перемоги Зеленського вписав у Конституцію Порошенко. А я особисто брав у цьому участь...
А що Зеленській? Зеленській тоді говорив, що у разу вступу в якийсь з військових блоків, треба обов'язково провести референдум (Це практично цитата з його програми)
А його команда взагалі договорилась до того, що саме ініціатива Порошенка щодо НАТО і стала причиною війни...
Зеленській, чому ми не в НАТО?
10.10.2024 02:02
 
 