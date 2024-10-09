Хочемо отримати перший крок щодо запрошення України в НАТО вже зараз, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський пояснив, чому Україна прагне отримати запрошення до членства в НАТО саме зараз.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми хочемо отримати перший крок щодо запрошення. Конкретне запрошення до НАТО не є членством у НАТО. Так, краще бути членом НАТО. Але зараз ми говоримо про посилення нашої позиції. Зараз. Не після війни, не через 10 років, не через 30 років. Зараз", - сказав Зеленський на брифінгу в хорватському Дубровнику.
На його думку, це посилення - "можливість бути сильним і в цьому напрямі, у політичному напрямі, під час тих чи інших уже дипломатичних рухів, під час тих чи інших переговорів у майбутньому".
Президент зазначив, що розуміє позицію лідерів країн, які скептичні щодо українського членства в НАТО під час війни в Україні. "Розуміємо їх, тому ми і говоримо про запрошення. І тут якщо країни, я вважаю, проти, то вони будуть проти і після всього", - сказав глава держави.
"Для цього дуже хочеться не дипломатичної їхньої оцінки, а реальної відповіді. Якщо вони дійсно хочуть посилити Україну, якщо вони хочуть, щоб ми перемогли в цій війні, якщо вони хочуть, щоб війна ця закінчилася - не просто втратою людей, територій, справедливості, санкцій, тощо, тоді вони, я вважаю, підтримують наші пропозиції. Запрошення є частиною цих пропозицій", - наголосив Зеленський.
PilotSamolyotОFF: Виявляється, Порошенко пропонував ОВА Покровська допомогу з фортифікаціями
- Банкова пригрозила чиновникам, і наказала не приймати ніякої допомоги від Пороха.
Те саме з Охматдитом.
Те саме з музеєм Шухевича...
Ну не тварі зелені? Самі нічого не роблять та іншим заважають!
2024. НАТО, ну запросіть нас вже зараз!
Питання вступу до НАТО - це не питання бажання чи небажання того, чи іншого політика, тієї чи іншої країни. Питання вступу України до НАТО - це гарантія існування, це гарантія миру на континенті. Це гарантія геополітичної стабільності. І в цьому Україна зацікавлена аж ніяк не менше, ніж кожна країна-член НАТО. Україна пройшла дуже далеку дорогу до НАТО.
В 14 році лише 16% українців підтримували євроатлантичну інтеграцію держави. Коли закінчилася моя каденція, ця цифра складала 70%. І це не заслуга Порошенка. Це заслуга путіна. І тому для нас зараз питання членства в НАТО - це питання виживання, збереження країни.
Скасування "Рамштайну" аж ніяк не обмежує наших планів. Хочу нагадати, що у грудні в Брюсселі відбудеться зустріч країн-членів НАТО, офіційне засідання на рівні міністрів закордонних справ. Хочу порадити діючій владі, що рішення про запрошення може бути прийняте будь-яким повноважним представником влади країн-членів. Міністр закордонних справ разом з президентом і прем`єр-міністром діє від імені країни без додаткового підтвердження, і нам конче потрібно, щоб в грудні Рада міністрів закордонних справ країн-членів НАТО запросила Україну. Чи це реально? Абсолютно реально.
Це відбудеться вже після виборів у Сполучених Штатах. Нам треба зараз докласти зусиль, щоб зберегти двопартійну підтримку. І питання запрошення - ще раз наголошую, це питання виживання країни.
Ми не маємо піддаватися на шантаж путіна. Не маємо створювати в божевільного агресора враження, що він може диктувати свою волю країнам-членам НАТО. Бо вони в десятки разів потужніші за нього і за чисельністю армії, і за кількістю озброєння, і за масштабами економіки.
Наші партнери мають розуміти: якщо вестися на шантаж путіна, він переможе. Тільки-но вони перестануть боятись путіна та будуть здатні ухвалювати рішення в інтересах Альянсу, континенту та вільного демократичного світу - путін програє.
Україні потрібне запрошення в НАТО і справжні гарантії безпеки, на зразок гарантій, які перед вступом в Альянс отримали Швеція і Фінляндія.
Питання запрошення - ще раз наголошую, це питання виживання країни. Чим це має супроводжуватися? Додатково до цього ми маємо отримати справжні гарантії безпеки. А не запевнення - як називається документ, майже 20 з яких були підписані чинною владою.
Якщо ви називали це гарантією безпеки, чому гарантії безпеки не застосовані при втраті Вугледару, Авдіївки, Мар'їнки, Сєвєродонецька, Лисичанська? Тому що це ніякі гарантії безпеки, як я і казав на етапі їх підписання. Це гарантії про постачання нам зброї. Це означає, що війна буде безкінечна.
Чому ми не користувалися прийнятим надважливим рішенням по Ленд-лізу, коли США треба не виділяти гроші на фінансування, це окрема стаття, а передати зброю США Україні в оренду? В рамках цього формату не було поставлено нічого.
Додатково до запрошення негайно, в ту ж хвилину, як буде прийнято рішення по запрошенню, ми маємо отримати справжні гарантії безпеки. Які вони? А саме такі, які отримала Фінляндія після того, як вона ухвалила рішення про вступ. Після того, як її запросили, тривав певний час переговорний процес. І весь цей час гарантії безпеки діяли від США, вони були абсолютно тотожні статті 5 Вашингтонської угоди про створення НАТО.
Гарантії були отримані від Великої Британії, двох ядерних держав країн - членів Альянсу, і гарантії були отримані таким самим шляхом від всіх країн - членів НАТО. Швеція так само отримала гарантії безпеки в рамках 5 статті.
Ми не мали права відволікати наших партнерів на запевнення в постачанні нам зброї. Ми мали і маємо зараз вимагати гарантії в рамках ст. 5.
Я був запрошений для зустрічей дуже важливих урядових, парламентських в Стокгольмі, на конференції, і ми зустрічалися з нашими фінськими партнерами, так само як і в Брюсселі. Я запропонував, і це було підтримано, щоб ми створили українсько-шведсько-фінську робочу групу для того, щоб перейняти той досвід, який вже має Фінляндія і Швеція для підготовки зазначених гарантій. Я зараз звертаюся до президента, я звертаюся до уряду: терміново рухайтеся в напрямку створення цієї групи і гарантій безпеки.
Перший пункт «Плану перемоги» - Україна в НАТО - заявив Зеленський.
Прикольно, що перший пункт плану перемоги Зеленського вписав у Конституцію Порошенко. А я особисто брав у цьому участь...
А що Зеленській? Зеленській тоді говорив, що у разу вступу в якийсь з військових блоків, треба обов'язково провести референдум (Це практично цитата з його програми)
А його команда взагалі договорилась до того, що саме ініціатива Порошенка щодо НАТО і стала причиною війни...
Зеленській, чому ми не в НАТО?