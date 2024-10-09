Вступ України до НАТО призведе до початку Третьої світової війни, - Сійярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто вважає, що може спалахнути Третя світова війна, якщо Україна вступить до НАТО. Будапешт виступає проти членства країни в Альянсі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Index.

На думку угорського дипломата, членство України в НАТО призведе до Третьої світової через статтю про колективну оборону.

"Я думаю, що будь-яка людина зі здоровим глуздом, яка все це обмірковує, не хоче створювати таку небезпеку. Тому угорська позиція чітка: немає жодної можливості для України вступити до НАТО", - заявив Сійярто.

Очільник МЗС Угорщини додав, що це позиція більшості міністрів закордонних справ країн-членів НАТО "на переговорах за зачиненими дверима".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС планує відправити в Україну військових радників. Угорщина проти, - Сійярто