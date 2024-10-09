УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5518 відвідувачів онлайн
Новини
6 078 73

Вступ України до НАТО призведе до початку Третьої світової війни, - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто вважає, що може спалахнути Третя світова війна, якщо Україна вступить до НАТО. Будапешт виступає проти членства країни в Альянсі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Index.

На думку угорського дипломата, членство України в НАТО призведе до Третьої світової через статтю про колективну оборону.

"Я думаю, що будь-яка людина зі здоровим глуздом, яка все це обмірковує, не хоче створювати таку небезпеку. Тому угорська позиція чітка: немає жодної можливості для України вступити до НАТО", - заявив Сійярто.

Очільник МЗС Угорщини додав, що це позиція більшості міністрів закордонних справ країн-членів НАТО "на переговорах за зачиненими дверима".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС планує відправити в Україну військових радників. Угорщина проти, - Сійярто

Автор: 

Угорщина (2429) членство в НАТО (1766) Сійярто Петер (387)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+30
най відповість, чому вступ Фінляндії та Швеції не спричинив таких само наслідкив?... нато на кордоні з мордором, все пропало, все пропало...
показати весь коментар
09.10.2024 16:18 Відповісти
+25
Через цю гниду сіярто вона вже і почалася
показати весь коментар
09.10.2024 16:15 Відповісти
+14
показати весь коментар
09.10.2024 16:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слабо! - інопланетяни нападуть
показати весь коментар
09.10.2024 16:15 Відповісти
Ху-йло починаючи війну висунув вимоги до НАТО - "кордони 97-го року". Це значить Угорщина та Словаччина мають вийти з НАТО.
Чому б мадярам не виконати цю вимогу ху-йла, ну шоб не було Третьої світової?
показати весь коментар
09.10.2024 17:12 Відповісти
Упевнений, що "виступ" угорщини зі словаччиною з НАТО знизить ризик початку WWIII.
показати весь коментар
09.10.2024 18:15 Відповісти
Якраз фіцо з сіяртою - любі друзі вовчика
показати весь коментар
09.10.2024 18:26 Відповісти
Отож бо.
показати весь коментар
09.10.2024 18:43 Відповісти
СРТО ПНХ
показати весь коментар
09.10.2024 16:15 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2024 16:31 Відповісти
Через цю гниду сіярто вона вже і почалася
показати весь коментар
09.10.2024 16:15 Відповісти
...і тільки одне питання- якщо, почнеться, на якій стороні буде Угорщина?
показати весь коментар
09.10.2024 16:59 Відповісти
Ще й як може. Синхронний підрив пукана Сіярто і інших ******* від цієї події світ може сприйняти за ядерний вибух з невизначеними наслідками..
показати весь коментар
09.10.2024 16:16 Відповісти
вмієш, якщо захочеш...
показати весь коментар
09.10.2024 17:35 Відповісти
Як нащот стопарика на похмілля?
показати весь коментар
09.10.2024 18:29 Відповісти
Не розумієш, що 3-тя світова вже йде? І розпочав її х..ло. Залишається відбиватися. Поки що - каменюками з брудківки
показати весь коментар
09.10.2024 18:37 Відповісти
NATO is strongly against the politicians with the stupid haircuts like his.
показати весь коментар
09.10.2024 16:16 Відповісти
най відповість, чому вступ Фінляндії та Швеції не спричинив таких само наслідкив?... нато на кордоні з мордором, все пропало, все пропало...
показати весь коментар
09.10.2024 16:18 Відповісти
Відповість він легко: ***** повноцінно воює зараз саме з Україною.
показати весь коментар
09.10.2024 17:07 Відповісти
Раджу жити дружньо з сусідами , але Вам, СІЯРТО , треба набити морду. ‼️
може Усика чи Кличко попросити
показати весь коментар
09.10.2024 16:18 Відповісти
А будь-яка істота таки бере на прокорм бабло у х.....
показати весь коментар
09.10.2024 16:19 Відповісти
а ще він призведе до заморозків на грунті..., треба вже міняти платівку, а то вже все це схоже на хоровий спів, де перша скрипка - рашка...
показати весь коментар
09.10.2024 16:20 Відповісти
Сциярто как истинный сцикливый гопник пугает своим таким же дружбаном который из тюрьмы вернется?
показати весь коментар
09.10.2024 16:20 Відповісти
Вибачте. І ще раз вибачте, але повторюсь: ПП (просто підар).
показати весь коментар
09.10.2024 16:22 Відповісти
Якийсь придурок із старомодним панк-пенчем.
показати весь коментар
09.10.2024 16:22 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2024 16:26 Відповісти
Она и так уже идёт.
показати весь коментар
09.10.2024 16:23 Відповісти
дайте вже йому "сєльодку"
показати весь коментар
09.10.2024 16:23 Відповісти
Третья мировая уже началась и все страны уже определились кто с кем. Я одного не понимаю почему мы врагам до сих пор нефть и газ качаем по "дружбе"? Чтобы небыло войны нужно взорвать нефте и газопроводы которые подпитывают ету войну.
показати весь коментар
09.10.2024 16:24 Відповісти
Качаємо нафту і газ, бо як перестанемо, так відразу злетять світові ціни на нафтопродукти = американець заїде на заправку і побачить, що паливо зросло на 7 центів = в ярості, проголосує за рудого, який подарує Путлєру Україну, та ще і Європи відсипе на всяк випадок.
Таким чином причина, чому нафта і газ ідуть трубами, а танкери виходять з Новоросійська, в тому що в когось 8 циліндровий двигун об'ємом 4,6літра. В Європі теж є свої причини догоджати виборцям, щоб ті не голосували за зовсім уже проросійських фашистів.
І це звісно дуже спрощено, але ідея саме в цьому.
показати весь коментар
09.10.2024 16:36 Відповісти
Скажи своему американскому тупому пиплу, что за вісокие цены на нефть пускай благодарят своего Трампа и его любимый штат Техас. Именно они держат и давят на ОПЕК чтобы те держали цену на нефть высокой. Иначе саудиты только щелчком пальцев могли бы обрушить нефть до цены $10 и без раницы будем или не будем мы качать рашистскую нефть.
показати весь коментар
09.10.2024 16:47 Відповісти
Только саудитам это зачем?
показати весь коментар
09.10.2024 17:33 Відповісти
А что может случиться? "Братушки" нападут?
показати весь коментар
09.10.2024 16:25 Відповісти
Для цього півня кацяпский ч..н як делікатес .
показати весь коментар
09.10.2024 16:25 Відповісти
Перебування ******* в НАТО, це і є загроза 3 Світовій, бо ***** впевнений, що ці його агенти все зроблять, щоб воно могло напасти наприклад на якусь з країн Бвлтії
показати весь коментар
09.10.2024 16:26 Відповісти
Здохни,пєтух дірявий.
показати весь коментар
09.10.2024 16:26 Відповісти
Третя Світова вже почалася... І почалася саме тому, що Україна завчасно НЕ ВСТУПИЛА в НАТО...
показати весь коментар
09.10.2024 16:28 Відповісти
Навіть не обов'язково тре приймати країни постсовка до НАТО. Достатньо розвалити кацапію економічно. Тут важелів багато: банківська система, ціна на газ/нафту, повна політична/культурна блокада. Але,,,
Але ******** світом керує бабло та жага легких грошей (корупція); усе купується/продається. Відповідно, й міжнародні договори не працюють. "Важливі" рішення приймаються кулуарно десь на полях для гольфу або приватних яхтах. Там підписи не потрібні.
показати весь коментар
09.10.2024 16:57 Відповісти
Не бучу проблеми- на вихід з НАТО та ЄС негайно, і Угорщина буде в повній безпеці. Загалом країнам членам НАТО варто замислитись - нафіга їм такий союзнк, який гарантовано не буде воювати за них, а лише чекає, що солдати інших країн вмиратимуть за те, щоб Сіярто та Орбан і далі могли в безпеці, пилити дотації ЄС
показати весь коментар
09.10.2024 16:30 Відповісти
Ще чого, а де ж вони харчуватися будуть, якщо не будуть доїти ЄС та продавати свій голос у нато?
показати весь коментар
09.10.2024 16:46 Відповісти
Можливо , простіше , Угорщину з НАТО викинуть - ***** на радість ...
показати весь коментар
09.10.2024 16:32 Відповісти
У всіх хто звик підлизувати х* йлу ,є позначка характерного дебілізму на морді ...шкода ...але таких політиків більшись ...су*и їсти хочуть на халяву ,гребана совдепія ,розбалувала весь Захід
показати весь коментар
09.10.2024 16:36 Відповісти
Якщо Штати запросять Україну до НАТО то у орбана почнеться понос
показати весь коментар
09.10.2024 16:41 Відповісти
Ні, буде можливість с ху...ла останній раз бабло отримати
показати весь коментар
09.10.2024 16:44 Відповісти
І навіщо друкувати всіляких любителів ху...ла, насправді вони його терпіти не можуть, вони тільки заради бабла, яке ******* дійсно щиро.
показати весь коментар
09.10.2024 16:42 Відповісти
Козел, вона вже почалася! Прокинься!
показати весь коментар
09.10.2024 16:42 Відповісти
А Угорщина оточена ворогами (упс !), яким - поки що - не стає яєць для рішучих дій.
Ще працюючі трубопроводи, членство в ЄС та НАТО - все проходить ... і це теж пройде.
показати весь коментар
09.10.2024 16:48 Відповісти
Только я дочитал до фразы
"это позиция большинства министров иностранных дел стран-членов НАТО"

???
показати весь коментар
09.10.2024 16:48 Відповісти
Він п*дить
показати весь коментар
09.10.2024 17:11 Відповісти
Не більшості, але пара п***сів таки є.
показати весь коментар
09.10.2024 17:22 Відповісти
Як дружно заскавчали шавки за вступ України до НАТО.Орбан і гопкампанія,фіцо.Трамп і х...ловськи карманні шавки оруть про третю світову.Х...о погрожує ядерной зброєю.
показати весь коментар
09.10.2024 16:48 Відповісти
Ну от що з дурня взяти,окрім аналізів,хоча й ті нікуди не годться...
показати весь коментар
09.10.2024 16:48 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2024 17:42 Відповісти
Угорщині пора прощатися з ЄС та НАТО. Холуям кремля в таких організаціях місця нема.
показати весь коментар
09.10.2024 16:49 Відповісти
та нічого угорщині не загрожує, і вона залишатиметься в ЄС і НАТО, а ми нє, скільки б ми не бризкали слиною
показати весь коментар
09.10.2024 17:56 Відповісти
і мадяри як завжди опиняться не на тій стороні історії.
А отже зменшиться їх країна ще в 2 рази.
показати весь коментар
09.10.2024 16:49 Відповісти
А викидання мадярів з нато не призведе, тому зробимо це.
показати весь коментар
09.10.2024 16:53 Відповісти
Пнх
показати весь коментар
09.10.2024 17:04 Відповісти
А може вже почалася. Цей пукін залучає до своєї орди все більше країн. Якшо Київ паде то по Європі пройде маршем.
показати весь коментар
09.10.2024 17:07 Відповісти
Американсько - канадський десант допоможе!
показати весь коментар
09.10.2024 17:41 Відповісти
Хтось сумніваєтся що Угорщина і її режим це п'ята колона москви в ЄС ,до речі російська нафта і газ постачаются територією України в цю недружню нам країну і заодно доючи ворого заробляти, який щоденно знищує Україну ,чи є в цій країні державні діячі ?
показати весь коментар
09.10.2024 17:10 Відповісти
Транзит російської нафти через Україну підскочив у вересні на 37% і перевищив 1 мільйон тонн Джерело: https://biz.censor.net/n3513696
показати весь коментар
09.10.2024 17:19 Відповісти
Комусь надприбутки а Українці збирають дрони по гаражах для ЗСУ...
Це ДНО....
показати весь коментар
09.10.2024 17:23 Відповісти
No organization will knowingly put itself in a situation that will reveal its weakness. It will avoid such situation at all costs.
показати весь коментар
09.10.2024 17:20 Відповісти
The weakness has already been revealed more than convincingly. A paper tiger…
показати весь коментар
09.10.2024 18:19 Відповісти
Сіярто--ПНХ...!
А пан Сибіга хай частіше їздить до Будапешту на "перемовини"...про газ та нафту...дипломати хрінові ..😡
показати весь коментар
09.10.2024 17:22 Відповісти
до третьої світової потужно веде риторика і позиція продажних угорців
показати весь коментар
09.10.2024 17:54 Відповісти
Шановна редакція ЦН, нахіба, по деквлька разів на тиждень, публікувати новини з висерами фіцо, орбана, сірьято, або кацапських політиків? Ми вже всі знаємо хто вони, і за що гроші від ху...ла отримують!
показати весь коментар
09.10.2024 17:57 Відповісти
Єпануті ****** монголоїдні, як ви вже дістали!!!!
показати весь коментар
09.10.2024 18:22 Відповісти
чтоб ты сдох со своим орбаном,хуйловский ********!
показати весь коментар
09.10.2024 18:24 Відповісти
Приведе що наступних виборах партія Орбана піде в незабуття
показати весь коментар
09.10.2024 18:25 Відповісти
.... ґуляш тхне лаптями.
показати весь коментар
09.10.2024 18:38 Відповісти
Песик ***** і орбана, поки гавкає має якусь кістку.
показати весь коментар
09.10.2024 19:22 Відповісти
Ніякої Третьої світової не буде.Чому?Та тому,що вся ця зграя дуже ******** СВОЄ ЖИТТЯ.. . , Гроші . ..і владу. ..А яке життя в бункері?
показати весь коментар
09.10.2024 20:21 Відповісти
 
 