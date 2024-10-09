Вступ України до НАТО призведе до початку Третьої світової війни, - Сійярто
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто вважає, що може спалахнути Третя світова війна, якщо Україна вступить до НАТО. Будапешт виступає проти членства країни в Альянсі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Index.
На думку угорського дипломата, членство України в НАТО призведе до Третьої світової через статтю про колективну оборону.
"Я думаю, що будь-яка людина зі здоровим глуздом, яка все це обмірковує, не хоче створювати таку небезпеку. Тому угорська позиція чітка: немає жодної можливості для України вступити до НАТО", - заявив Сійярто.
Очільник МЗС Угорщини додав, що це позиція більшості міністрів закордонних справ країн-членів НАТО "на переговорах за зачиненими дверима".
Чому б мадярам не виконати цю вимогу ху-йла, ну шоб не було Третьої світової?
може Усика чи Кличко попросити
Таким чином причина, чому нафта і газ ідуть трубами, а танкери виходять з Новоросійська, в тому що в когось 8 циліндровий двигун об'ємом 4,6літра. В Європі теж є свої причини догоджати виборцям, щоб ті не голосували за зовсім уже проросійських фашистів.
І це звісно дуже спрощено, але ідея саме в цьому.
Але ******** світом керує бабло та жага легких грошей (корупція); усе купується/продається. Відповідно, й міжнародні договори не працюють. "Важливі" рішення приймаються кулуарно десь на полях для гольфу або приватних яхтах. Там підписи не потрібні.
Ще працюючі трубопроводи, членство в ЄС та НАТО - все проходить ... і це теж пройде.
"это позиция большинства министров иностранных дел стран-членов НАТО"
???
А отже зменшиться їх країна ще в 2 рази.
Це ДНО....
А пан Сибіга хай частіше їздить до Будапешту на "перемовини"...про газ та нафту...дипломати хрінові ..😡