Вступление Украины в НАТО приведет к началу Третьей мировой войны, - Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что может вспыхнуть Третья мировая война, если Украина вступит в НАТО. Будапешт выступает против членства страны в Альянс.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Index.
По мнению венгерского дипломата, членство Украины в НАТО приведет к Третьей мировой из-за статьи о коллективной обороне.
"Я думаю, что любой здравомыслящий человек, который все это обдумывает, не хочет создавать такую опасность. Поэтому венгерская позиция четкая: нет никакой возможности для Украины вступить в НАТО", - заявил Сийярто.
Глава МИД Венгрии добавил, что это позиция большинства министров иностранных дел стран-членов НАТО "на переговорах за закрытыми дверями".
Топ комментарии
+30 piligrim
показать весь комментарий09.10.2024 16:18 Ответить Ссылка
+25 Petro Griva
показать весь комментарий09.10.2024 16:15 Ответить Ссылка
+14 Володимир #577208
показать весь комментарий09.10.2024 16:31 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чому б мадярам не виконати цю вимогу ху-йла, ну шоб не було Третьої світової?
може Усика чи Кличко попросити
Таким чином причина, чому нафта і газ ідуть трубами, а танкери виходять з Новоросійська, в тому що в когось 8 циліндровий двигун об'ємом 4,6літра. В Європі теж є свої причини догоджати виборцям, щоб ті не голосували за зовсім уже проросійських фашистів.
І це звісно дуже спрощено, але ідея саме в цьому.
Але ******** світом керує бабло та жага легких грошей (корупція); усе купується/продається. Відповідно, й міжнародні договори не працюють. "Важливі" рішення приймаються кулуарно десь на полях для гольфу або приватних яхтах. Там підписи не потрібні.
Ще працюючі трубопроводи, членство в ЄС та НАТО - все проходить ... і це теж пройде.
"это позиция большинства министров иностранных дел стран-членов НАТО"
???
А отже зменшиться їх країна ще в 2 рази.
Це ДНО....
А пан Сибіга хай частіше їздить до Будапешту на "перемовини"...про газ та нафту...дипломати хрінові ..😡