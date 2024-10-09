Вступление Украины в НАТО приведет к началу Третьей мировой войны, - Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что может вспыхнуть Третья мировая война, если Украина вступит в НАТО. Будапешт выступает против членства страны в Альянс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Index.

По мнению венгерского дипломата, членство Украины в НАТО приведет к Третьей мировой из-за статьи о коллективной обороне.

"Я думаю, что любой здравомыслящий человек, который все это обдумывает, не хочет создавать такую опасность. Поэтому венгерская позиция четкая: нет никакой возможности для Украины вступить в НАТО", - заявил Сийярто.

Глава МИД Венгрии добавил, что это позиция большинства министров иностранных дел стран-членов НАТО "на переговорах за закрытыми дверями".

