ЕС планирует отправить в Украину военных советников. Венгрия против, - Сийярто
Европейский Союз якобы планирует направить военных советников для помощи Украине в войне против РФ. Венгрия выступает против этого решения, так как считает, что это приведет к эскалации кофликта.
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ.
Так Сийярто утверждает, что ЕС в новом предложении о продлении мандата миссии по обучению украинских военных EUMAM предлагает направить в Украину "военных советников ЕС для выполнения координационных задач".
"Это будет означать, что учения больше не будут проходить только на территории Европейского Союза, а военные советники ЕС, участвующие в учениях, будут размещены в Украине", - добавил он.
По его словам, это "опасное предложение" значительно "увеличило бы риск эскалации войны, то есть ее дальнейшего распространения".
"Поэтому мы говорим "нет" этому предложению, и мы уже указали Службе внешних дел Европейского Союза в Брюсселе, что мы не в состоянии поддержать его в таком виде. Мы попросили их переделать это предложение", - заявил глава дипведомства.
Венгерский министр также подчеркнул, что Будапешт не будет участвовать в тренировочной миссии ЕС при любых условиях.
Сіярто давно топив свій кабінет письмовим столом ?
Вперед до Угрексіту.