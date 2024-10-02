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Новости Санкции против России
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ЕС одобрил новый режим санкций в отношении гибридных угроз со стороны РФ, - Йозвяк

У Євросоюзі затвердили режим санкцій щодо гібридних загроз з боку РФ

В среду, 2 октября, послы Европейского Союза согласовали новый режим санкций, направленный на гибридные угрозы со стороны России.

Об этом в соцсети X сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"Новый механизм санкций ЕС против гибридных действий России одобрен послами стран-членов Евросоюза", - отметил он.

Новый 🇪🇺sanctions механизм, нацеленный на 🇷🇺 гибридные действия, теперь принятый послами ЕС. Вступает в силу на следующей неделе https://t.co/OPxIM3lN9l

- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 2 октября 2024 г.

По его словам, механизм вступит в силу на следующей неделе.

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Ранее стало известно, что ЕС планирует согласовать новый тематический режим санкций против гибридных угроз со стороны РФ. Пока что в нем нет имен, но они будут добавлены в будущем.

Отметим, что ЕС ввел против России большое количество санкций в ответ на ее вторжение в Украину.

Эти санкции охватывают различные сферы и направлены на то, чтобы оказать экономическое давление на Россию и заставить ее прекратить военные действия.

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Зазначимо, що ЄС запровадив проти Росії велику кількість санкцій у відповідь на її вторгнення в Україну. Джерело:

Міряємо санкції кількостями, а снаряди разами і відсотками. Потужно
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02.10.2024 12:38 Ответить
 
 