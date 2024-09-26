США ввели санкции против РФ за киберпреступления и отмывание денег

Правительство США ввело санкции против российских виртуальных финансовых платформ PM2BTC, Cryptex и отдельных граждан РФ из-за киберпреступных действий и отмывания денег.

Об этом говорится в официальном сообщении Минфина США в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня Министерство финансов США принимает меры в рамках скоординированных международных усилий для прекращения работы российских киберпреступных сервисов", - отмечается в сообщении.

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В частности, Сеть борьбы с финансовыми преступлениями (FinCEN) вводит ограничения против российского обменника виртуальной валюты PM2BTC, вовлеченного в отмывание денег в России. Кроме того, Офис контроля за иностранными активами (OFAC) вводит санкции против гражданина РФ Сергея Иванова, который играет значительную роль в процессах отмывания денег, а также против биржи виртуальной валюты Cryptex, зарегистрированной в Сент-Винсенте и Гренадинах.

При этом отмечается, что санкции FinCEN и OFAC согласованы с действиями других правительственных учреждений США и международных партнеров.

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Сообщается также, что Государственный департамент США предложил вознаграждение до $10 миллионов за информацию, которая приведет к аресту и/или осуждению Иванова. Кроме того, Секретная служба США и Прокуратура США в Восточном округе штата Вирджиния в этой связи объявили официальные обвинения против Иванова и еще одного россиянина, Тимура Шахмаметова.