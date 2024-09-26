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Новини Санкції проти Росії
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США ввели санкції проти РФ за кіберзлочини та відмивання грошей

Кіберзлочин

Уряд США запровадив санкції проти російських віртуальних фінансових платформ PM2BTC, Cryptex та окремих громадян РФ через кіберзлочинні дії та відмивання грошей.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Мінфіну США в четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні Міністерство фінансів США вживає заходів у рамках скоординованих міжнародних зусиль для припинення роботи російських кіберзлочинних сервісів", - зазначається в повідомленні.

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Зокрема, Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) вводить обмеження проти російського обмінника віртуальної валюти PM2BTC, залученого до відмивання грошей в Росії. Крім того, Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) запроваджує санкції проти громадянина РФ Сергія Іванова, який відіграє значну роль у процесах відмивання грошей, а також проти біржі віртуальної валюти Cryptex, зареєстрованої в Сент-Вінсенті та Гренадинах.

При цьому зазначається, що санкції FinCEN і OFAC узгоджені з діями інших урядових установ США та міжнародних партнерів.

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Повідомляється також, що Державний департамент США запропонував винагороду до $10 мільйонів за інформацію, яка приведе до арешту та/або засудження Іванова. Крім того, Секретна служба США та Прокуратура США у Східному окрузі штату Вірджинія у цьому зв’язку оголосили офіційні звинувачення проти Іванова та ще одного росіянина, Тимура Шахмаметова.

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