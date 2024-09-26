Китайські банки можуть повністю відмовитися приймати платежі з Росії після 12 жовтня, – Reuters

Китайські банки можуть повністю відмовитись приймати платежі з Росії після 12 жовтня, коли закінчиться термін дії ліцензії США, яка дозволяє здійснювати деякі операції, пов'язані зі стовпами російської фінансової інфраструктури.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела, що займаються імпортом та платежами.

Як зазначається, через те, що китайські банки побоюються вторинних санкційних ризиків, пов'язаних із російськими компаніями, внесеними до чорного списку Вашингтона, а Банк Росії не бажає продовжувати накачування ліквідності в юанях через валютні свопи, деякі імпортери побоюються, що проблеми з платежами між Росією та Китаєм можуть погіршитися.

"Ситуація може змінитися після 12 жовтня. Можливий різкий дефіцит юанів або повна відмова китайських банків приймати платежі з Росії", – сказав співрозмовник агентства.

Санкції проти "Московської біржі"

Як повідомлялося, Міністерство фінансів США 12 червня внесло до санкційного списку понад 100 російських компаній, причетних до військово-промислового комплексу Росії.

США також запровадили санкції проти "Московської біржі", вона зупинила торги доларом та євро. Через підвищений попит населення у відділеннях московських банків закінчилася готівкова валюта.

На початку липня стало відомо, що великі гравці біржових торгів китайським юанем – китайські банки, які продовжують працювати з Росією, – залишають "Московську біржу", яка потрапила під санкції США.

Управління з контролю за іноземними активами – підрозділ Міністерства фінансів США – OFAC видало ліцензію, термін дії якої закінчується 12 жовтня, що дозволяє згортати певні операції.

Після закінчення терміну дії всі конвертаційні операції, включно з дочірніми компаніями китайських банків, будуть припинені, а всі відкриті валютні позиції через "Московську біржу" будуть закриті та припинені, повідомив представник платіжного ринку.

"Відповідно, ситуація з пропозицією юаньевої ліквідності стане ще більш складною", – зауважив він.

Центробанк Росії визнав наявність проблем із платежами та закликав комерційних кредиторів скоротити свої кредитні портфелі в юанях, оскільки це посилює дефіцит ліквідності в юанях, змушуючи ЦБ Росії поповнювати короткострокові запаси юанів і підвищуючи процентну ставку своп і волатильність ринку.

Проблеми з платежами

Ситуація з платежами з Росії до Китаю різко погіршилася в грудні 2023 року, коли президент США Джо Байден підписав указ, що дозволяє американському Мінфіну вводити вторинні санкції проти банків третіх країн за допомогу підсанкційним особам та забезпечення поставок російському військово-промисловому комплексу.

Після цього понад 98% китайських кредитних організацій припинили приймати платежі від російських компаній. Також деякі банки стали відхиляти платежі з російськими іменами та почали відмовлятися приймати "брудні" юані з Росії.

Наприкінці серпня стало відомо, що російські компанії стикаються з усе довшими затримками та більшими витратами при проведенні розрахунків з торговими партнерами в Китаї. Ця проблема загострилася, а між РФ та Китаєм "зависли" транзакції на десятки мільярдів юанів.

Близьке до уряду РФ джерело підтвердило, що китайські державні банки "масово" припиняють операції з Росією, через це затримуються платежі на мільярди юанів.

До того стало відомо, що китайські експортери припинили поставляти продукцію до Росії без попередньої оплати.

Перед тим невеликі регіональні банки Китаю почали відмовлятися приймати платежі з Росії. Ще в травні-червні локальні китайські кредитні організації працювали з російським бізнесом і "платежі йшли більш-менш стабільно", але з 20 липня розрахунки фактично призупинено.

Наприкінці липня повідомлялося, що китайські банки почали повертати до Росії близько 80% переказів у юанях.

Через це Росія та Китай можуть почати використовувати бартерні схеми в торгівлі між двома країнами. Також Росія може почати розраховуватися з Китаєм за допомогою криптовалюти: до того президент РФ Владімір Путін підписав закон про легалізацію обороту криптовалюту та майнінгу в країні.

Російські банкіри своєю чергою визнали, що проблема з міжнародними розрахунками – це надовго.