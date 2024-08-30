Санкції працюють: Російські компанії почали використовувати золото для оплати товарів з Китаю, – Reuters

Російські компанії стикаються з усе довшими затримками та більшими витратами при проведенні розрахунків з торговими партнерами в Китаї.

У серпні ця проблема загострилася, а між РФ та Китаєм "зависли" транзакції на десятки мільярдів юанів, повідомляє Reuters із посиланням на російські джерела, знайомі з цією проблемою.

Після того, як у червні Міністерство фінансів США пригрозило вторинними санкціями банкам у Китаї та інших країнах за співпрацю з Росією, китайські банки почали займати дуже сувору позицію щодо транзакцій, повідомив співрозмовник в одній із провідних російських платформ електронної комерції, яка продає широкий асортимент споживчих товарів, імпортованих з Китаю.

"У той момент припинилися всі транскордонні платежі в Китай. Ми знайшли рішення, але це зайняло близько трьох тижнів, що дуже довго, за цей час обсяги торгівлі різко впали", – розповідає джерело.

Близьке до уряду РФ джерело підтвердило, що китайські державні банки "масово" припиняють операції з Росією, через це затримуються платежі на мільярди юанів.

За словами співрозмовників агентства, один з варіантів вирішення цієї проблеми полягає у придбанні золота у РФ, яке можна перевезти у Гонконг і продати там, поклавши отримані гроші на рахунок у місцевому банку.

Крім того, деякі російські компанії використовували ланцюги посередників у третіх країнах для обробки своїх транзакцій і обходу перевірок, які проводять китайські банки. Як наслідок, витрати на обробку транзакцій зросли до 6% платежів, хоча раніше вони були майже нульовими.

"Для багатьох невеликих компаній це означає повну зупинку", – каже інше джерело, близьке до російського уряду.

У Кремлі наявність проблеми визнають, але вважають, що її вдасться вирішити, розповів прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

"З такими обсягами і в такому недружньому середовищі неможливо уникнути деяких проблемних ситуацій. Проте справді партнерський дух наших відносин дозволяє конструктивно обговорювати та вирішувати поточні питання", – сказав речник Кремля.

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Насправді проблеми у розрахунках з Китаєм не викликають серйозного занепокоєння у вищого російського керівництва, оскільки платежі в пріоритетних сферах все ще проходять без суттєвих проблем, повідомив співрозмовник у російському банку.

Двосторонні домовленості між країнами для великих компаній у сфері експорту російської сировини та постачальників критичних технологій із Китаю все ще працюють добре, тоді як менші компанії, що торгують споживчими товарами, відчувають проблеми, повідомили джерела.

Інше джерело, близьке до російського уряду, підтвердило, що російські експортери не відчувають труднощів з отриманням платежів за імпортовані Китаєм товари, такі як нафта чи зерно.

Як повідомлялося, двостороння торгівля між Росією та Китаєм зросла на 1,6% – до $137 мільярдів у першій половині 2024 року, згідно з офіційними митними даними Китаю, після рекордного рівня у $240 мільярдів у 2023 році. При цьому російський імпорт із Китаю в січні-липні 2024 року впав на понад 1% – до $62 мільярдів через проблеми з оплатою.

Китай є найбільшим торговим партнером Росії, на нього припадала третина російської зовнішньої торгівлі минулого року. Китай постачає життєво важливе промислове обладнання та споживчі товари, які допомагають Росії витримувати санкції Заходу. Він також забезпечує ринок збуту для багатьох товарів російського експорту, від нафти й газу до сільськогосподарської продукції.