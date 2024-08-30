Китай припинив постачати товари в Росію безе передоплати, – росЗМІ

Китайські експортери припинили постачати продукцію до Росії без попередньої оплати.

Про це повідомляє російська газета "Ізвєстія" із посиланням на президента Асоціації автомобільних вантажоперевізників та експедиторів РФ Вадима Філатова та інших учасників ринку.

Співрозмовники видання пояснюють це новими американськими санкціями від 23 серпня, які викликали занепокоєння серед фінансових організацій і постачальників з Китаю.

Гендиректор російської компанії Atvira Катерина Кізевич розповіла, що після цього китайські банки почали повертали платежі навіть за вже відвантажений товар через відсутність підтвердження його "санкційної чистоти".

За словами віцепрезидента організації "Опора Росії" Миколи Дунаєва, навіть платежі за непідсанкційні товари іноді не проходять, тому китайські постачальники все частіше відмовляються відвантажувати продукцію, а російські компанії стикаються із труднощами через повернення платежів. Новим учасникам ринку без попередньої оплати товари взагалі не відправляють, а проведення платежів стає дедалі складнішим, повідомив експерт виданню.

Навіть постачання цивільних товарів може бути заблоковано "про всяк випадок", додав директор російської компанії ТСК "Буд-Арсенал" Олексій Черкасов. Особлива увага приділяється угодам з промисловим обладнанням, електронікою та товарами подвійного призначення, які ретельно перевіряються китайськими банками, додає голова Російсько-Азійського союзу промисловців та підприємців Віталій Манкевич.

Як повідомлялося, 23 серпня Мінфін США додав до санкційного списку 400 юридичних і фізичних осіб, у тому числі кілька десятків компаній з Китаю, які звинуватили у допомозі російському ВПК та обході санкцій.

Як санкції вплинули розрахунки Росії і Китаю

Раніше стало відомо, що невеликі регіональні банки Китаю почали відмовлятися приймати платежі з Росії. Ще в травні-червні локальні китайські кредитні організації працювали з російським бізнесом і "платежі йшли більш-менш стабільно", але з 20 липня розрахунки фактично призупинено.

Наприкінці липня повідомлялося, що китайські банки почали повертати до Росії близько 80% переказів у юанях.

Через це Росія та Китай можуть почати використовувати бартерні схеми в торгівлі між двома країнами. Також Росія може почати розраховуватися з Китаєм за допомогою криптовалюти: до того президент РФ Владімір Путін підписав закон про легалізацію обороту криптовалюту та майнінгу в країні.