США пропонують 10 млн дол. за інформацію про російського хакера Стігала, підозрюваного у кібернападі на Україну

ФБР розшукує громадянина РФ Аміна Стігала, який, імовірно, був пов’язаний з руйнівним нападом на комп’ютерні системи українського уряду та критичної інфраструктури перед широкомасштабним російським вторгненням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Федеральна влада США пропонує винагороду в розмірі до 10 мільйонів доларів за інформацію про місце перебування громадянина Росії, який може бути пов’язаний з широкомасштабною кібератакою на комп’ютерні системи України, також неназваної країни-союзниці в Центральній Європі та на американські урядові об’єкти у штаті Мериленд.

"Міністерство юстиції продовжуватиме підтримувати Україну на всіх фронтах у її боротьбі з агресивною війною Росії, включно з притягненням до відповідальності тих, хто підтримує зловмисну кіберактивність Росії", — заявив генеральний прокурор США Меррік Гарленд у заяві, оголошуючи обвинувачення.

Цього тижня федеральне велике журі висунуло звинувачення росіянину Аміну Стігалу. Його звинуватили у змові з метою шахрайства шляхом злому та руйнування комп’ютерних систем за допомогою програми WhisperGate.

Згідно зі звинуваченням, Стігал і його неназвані співзмовники з російської розвідки, ГРУ, вразили щонайменше два десятки захищених комп’ютерів, у тому числі в Міністерстві закордонних справ, судовій адміністрації, Міністерстві енергетики та Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Федеральний ордер на арешт 22-річного Стігала було видано 25 червня 2024 року в окружному суді США у штаті Мериленд, після того, як його звинуватили у змові з метою вторгнення в комп’ютер і завдання шкоди. За словами прокурорів, він залишається на волі.

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Як мовиться у повідомленні на сайті ФБР, Амін Тимович Стігал, 2002 року народження, є уродженцем столиці Чечні, Грозного, і у період із серпня 2021 року по лютий 2022 року, імовірно, брав участь у "злочинній кібердіяльності", яка призвела до знищення комп’ютерних систем української критичної інфраструктури напередодні російського вторгнення в Україну.

Крім того, як твердить ФБР, він, імовірно, брав участь у змові проти кібернетичних систем уряду Сполучених Штатів і інфраструктури приватного сектору.

Напади WhisperGate були замасковані так, щоб виглядати як робота звичайних кіберзлочинців, а не державних агентів, і супроводжувалися повідомленнями з вимогою виплатити 10 тисяч доларів США в біткойнах за відновлення вкрадених даних. Але справжньою метою хакерів було видалити дані та вивести державні комп’ютери з ладу.

Хакери ГРУ також викрали з урядового порталу цифрових послуг Дія дані 13,5 мільйонів користувачів і розмістили їх для нелегального продажу в мережі, пише американське видання USA Today, яке знайомилося зі судовими документами.

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