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Новини
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США пропонують 10 млн дол. за інформацію про російського хакера Стігала, підозрюваного у кібернападі на Україну

ФБР розшукує громадянина РФ Аміна Стігала, який, імовірно, був пов’язаний з руйнівним нападом на комп’ютерні системи українського уряду та критичної інфраструктури перед широкомасштабним російським вторгненням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Федеральна влада США пропонує винагороду в розмірі до 10 мільйонів доларів за інформацію про місце перебування громадянина Росії, який може бути пов’язаний з широкомасштабною кібератакою на комп’ютерні системи України, також неназваної країни-союзниці в Центральній Європі та на американські урядові об’єкти у штаті Мериленд.

російського хакера Стігала розшукує ФБР

"Міністерство юстиції продовжуватиме підтримувати Україну на всіх фронтах у її боротьбі з агресивною війною Росії, включно з притягненням до відповідальності тих, хто підтримує зловмисну кіберактивність Росії", — заявив генеральний прокурор США Меррік Гарленд у заяві, оголошуючи обвинувачення.

Цього тижня федеральне велике журі висунуло звинувачення росіянину Аміну Стігалу. Його звинуватили у змові з метою шахрайства шляхом злому та руйнування комп’ютерних систем за допомогою програми WhisperGate.

Згідно зі звинуваченням, Стігал і його неназвані співзмовники з російської розвідки, ГРУ, вразили щонайменше два десятки захищених комп’ютерів, у тому числі в Міністерстві закордонних справ, судовій адміністрації, Міністерстві енергетики та Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Федеральний ордер на арешт 22-річного Стігала було видано 25 червня 2024 року в окружному суді США у штаті Мериленд, після того, як його звинуватили у змові з метою вторгнення в комп’ютер і завдання шкоди. За словами прокурорів, він залишається на волі.

Читайте також: Євросоюз запровадив санкції проти шістьох російських хакерів

Як мовиться у повідомленні на сайті ФБР, Амін Тимович Стігал, 2002 року народження, є уродженцем столиці Чечні, Грозного, і у період із серпня 2021 року по лютий 2022 року, імовірно, брав участь у "злочинній кібердіяльності", яка призвела до знищення комп’ютерних систем української критичної інфраструктури напередодні російського вторгнення в Україну.

Крім того, як твердить ФБР, він, імовірно, брав участь у змові проти кібернетичних систем уряду Сполучених Штатів і інфраструктури приватного сектору.

Напади WhisperGate були замасковані так, щоб виглядати як робота звичайних кіберзлочинців, а не державних агентів, і супроводжувалися повідомленнями з вимогою виплатити 10 тисяч доларів США в біткойнах за відновлення вкрадених даних. Але справжньою метою хакерів було видалити дані та вивести державні комп’ютери з ладу.

Хакери ГРУ також викрали з урядового порталу цифрових послуг Дія дані 13,5 мільйонів користувачів і розмістили їх для нелегального продажу в мережі, пише американське видання USA Today, яке знайомилося зі судовими документами.

Також читайте: Російські хакери атакували сайт компанії, яка здійснює ремонт танків Leopard для України, – Reuters

Автор: 

кіберзлочин (810) США (23290) хакер (1360) кібератака (416)


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Топ коментарі
+15
Пам'ятаю як Федоров і ко запевняли що нічого не сталося, що " дія" в порядку!!! А воно ось як виглядає, піздюкі!!!!
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27.06.2024 22:13
+6
Мож придет время за Дию еще и зебилов придется пересажать.
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27.06.2024 22:19
+4
крупная мышь, целых 10лямов...
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27.06.2024 22:21
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Пам'ятаю як Федоров і ко запевняли що нічого не сталося, що " дія" в порядку!!! А воно ось як виглядає, піздюкі!!!!
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27.06.2024 22:13 Відповісти
Мож придет время за Дию еще и зебилов придется пересажать.
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27.06.2024 22:19 Відповісти
Интересно, какая будет такса.
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27.06.2024 22:20 Відповісти
Якщо тебе раніше через Резерв+ не грюкнуть.)
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27.06.2024 22:28 Відповісти
Кацапы быстрее хрюкнут в скотомогильник.
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27.06.2024 22:47 Відповісти
крупная мышь, целых 10лямов...
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27.06.2024 22:21 Відповісти
Где овцеййоб может научиться таким штуковинам ?
Какой породы должна быть овца ?
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27.06.2024 22:43 Відповісти
точно не карпатська, бо зі Львова і околиць таких хакерів не видно(
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27.06.2024 23:24 Відповісти
не дивно буде, якщо фбр візьме за задницю українських розробників " зеленихдиджатилізаторів".котрі за мзду здавали інформацію про українських користувачів державних програм таких як "дія",рашистам
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27.06.2024 22:59 Відповісти
Розробники дії кацапи і це не секрет!!А за росповсюдження даного говна прийдеться відповідати
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27.06.2024 23:14 Відповісти
Дія,резерв+,привіт Є-бонашкам
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27.06.2024 23:08 Відповісти
Бен ладен і Каддафі, теж недосяжними, себе уважали… А воно, он, як пішло… на живця піймали..
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27.06.2024 23:25 Відповісти
а ще був такий собі Саддам
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27.06.2024 23:55 Відповісти
да за десять лямів той СТівенсіГАЛ сам зізнається як ще при Кучмі троянда заливал
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27.06.2024 23:54 Відповісти
При Кучмі його лише робили.
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28.06.2024 01:14 Відповісти
А хто у нас відповість за крадіжку даних 13,5 млн користувачів з Дії!?!?!?
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28.06.2024 04:30 Відповісти
Вівцейоб-хакер? Щось тут не так
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28.06.2024 08:49 Відповісти
 
 