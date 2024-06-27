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США предлагают 10 млн дол. за информацию о российском хакере Стигале, подозреваемом в кибернападении на Украину

ФБР разыскивает гражданина РФ Амина Стигала, который, предположительно, был связан с разрушительным нападением на компьютерные системы украинского правительства и критической инфраструктуры перед широкомасштабным российским вторжением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Федеральные власти США предлагают вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию о местонахождении гражданина России, который может быть связан с широкомасштабной кибератакой на компьютерные системы Украины, также неназванной страны-союзницы в Центральной Европе и на американские правительственные объекты в штате Мэриленд.

російського хакера Стігала розшукує ФБР

"Министерство юстиции будет продолжать поддерживать Украину на всех фронтах в ее борьбе с агрессивной войной России, включая привлечение к ответственности тех, кто поддерживает злонамеренную киберактивность России", - заявил генеральный прокурор США Меррик Гарленд в заявлении, объявляя обвинения.

На этой неделе федеральное большое жюри предъявило обвинение россиянину Амину Стигалу. Его обвинили в заговоре с целью мошенничества путем взлома и разрушения компьютерных систем с помощью программы WhisperGate.

Согласно обвинению, Стигал и его неназванные сообщники из российской разведки, ГРУ, поразили по меньшей мере два десятка защищенных компьютеров, в том числе в Министерстве иностранных дел, судебной администрации, Министерстве энергетики и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Федеральный ордер на арест 22-летнего Стигала был выдан 25 июня 2024 года в окружном суде США в штате Мэриленд, после того, как его обвинили в сговоре с целью вторжения в компьютер и нанесения ущерба. По словам прокуроров, он остается на свободе.

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Как говорится в сообщении на сайте ФБР, Амин Тимович Стигал, 2002 года рождения, является уроженцем столицы Чечни, Грозного, и в период с августа 2021 года по февраль 2022 года, вероятно, участвовал в "преступной кибердеятельности", которая привела к уничтожению компьютерных систем украинской критической инфраструктуры накануне российского вторжения в Украину.

Кроме того, как утверждает ФБР, он, предположительно, участвовал в заговоре против кибернетических систем правительства Соединенных Штатов и инфраструктуры частного сектора.

Нападения WhisperGate были замаскированы так, чтобы выглядеть как работа обычных киберпреступников, а не государственных агентов, и сопровождались сообщениями с требованием выплатить 10 тысяч долларов США в биткойнах за восстановление украденных данных. Но настоящей целью хакеров было удалить данные и вывести государственные компьютеры из строя.

Хакеры ГРУ также похитили с правительственного портала цифровых услуг "Дія" данные 13,5 миллионов пользователей и разместили их для нелегальной продажи в сети, пишет американское издание USA Today, которое знакомилось с судебными документами.

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Автор: 

киберпреступление (762) США (27043) хакер (1190) кибератака (185)


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Топ комментарии
+15
Пам'ятаю як Федоров і ко запевняли що нічого не сталося, що " дія" в порядку!!! А воно ось як виглядає, піздюкі!!!!
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27.06.2024 22:13
+6
Мож придет время за Дию еще и зебилов придется пересажать.
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27.06.2024 22:19
+4
крупная мышь, целых 10лямов...
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27.06.2024 22:21
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Пам'ятаю як Федоров і ко запевняли що нічого не сталося, що " дія" в порядку!!! А воно ось як виглядає, піздюкі!!!!
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27.06.2024 22:13 Ответить
Мож придет время за Дию еще и зебилов придется пересажать.
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27.06.2024 22:19 Ответить
Интересно, какая будет такса.
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27.06.2024 22:20 Ответить
Якщо тебе раніше через Резерв+ не грюкнуть.)
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27.06.2024 22:28 Ответить
Кацапы быстрее хрюкнут в скотомогильник.
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27.06.2024 22:47 Ответить
крупная мышь, целых 10лямов...
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27.06.2024 22:21 Ответить
Где овцеййоб может научиться таким штуковинам ?
Какой породы должна быть овца ?
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27.06.2024 22:43 Ответить
точно не карпатська, бо зі Львова і околиць таких хакерів не видно(
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27.06.2024 23:24 Ответить
не дивно буде, якщо фбр візьме за задницю українських розробників " зеленихдиджатилізаторів".котрі за мзду здавали інформацію про українських користувачів державних програм таких як "дія",рашистам
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27.06.2024 22:59 Ответить
Розробники дії кацапи і це не секрет!!А за росповсюдження даного говна прийдеться відповідати
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27.06.2024 23:14 Ответить
Дія,резерв+,привіт Є-бонашкам
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27.06.2024 23:08 Ответить
Бен ладен і Каддафі, теж недосяжними, себе уважали… А воно, он, як пішло… на живця піймали..
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27.06.2024 23:25 Ответить
а ще був такий собі Саддам
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27.06.2024 23:55 Ответить
да за десять лямів той СТівенсіГАЛ сам зізнається як ще при Кучмі троянда заливал
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27.06.2024 23:54 Ответить
При Кучмі його лише робили.
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28.06.2024 01:14 Ответить
А хто у нас відповість за крадіжку даних 13,5 млн користувачів з Дії!?!?!?
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28.06.2024 04:30 Ответить
Вівцейоб-хакер? Щось тут не так
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28.06.2024 08:49 Ответить
 
 