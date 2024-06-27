США предлагают 10 млн дол. за информацию о российском хакере Стигале, подозреваемом в кибернападении на Украину

ФБР разыскивает гражданина РФ Амина Стигала, который, предположительно, был связан с разрушительным нападением на компьютерные системы украинского правительства и критической инфраструктуры перед широкомасштабным российским вторжением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Федеральные власти США предлагают вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию о местонахождении гражданина России, который может быть связан с широкомасштабной кибератакой на компьютерные системы Украины, также неназванной страны-союзницы в Центральной Европе и на американские правительственные объекты в штате Мэриленд.

"Министерство юстиции будет продолжать поддерживать Украину на всех фронтах в ее борьбе с агрессивной войной России, включая привлечение к ответственности тех, кто поддерживает злонамеренную киберактивность России", - заявил генеральный прокурор США Меррик Гарленд в заявлении, объявляя обвинения.

На этой неделе федеральное большое жюри предъявило обвинение россиянину Амину Стигалу. Его обвинили в заговоре с целью мошенничества путем взлома и разрушения компьютерных систем с помощью программы WhisperGate.

Согласно обвинению, Стигал и его неназванные сообщники из российской разведки, ГРУ, поразили по меньшей мере два десятка защищенных компьютеров, в том числе в Министерстве иностранных дел, судебной администрации, Министерстве энергетики и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Федеральный ордер на арест 22-летнего Стигала был выдан 25 июня 2024 года в окружном суде США в штате Мэриленд, после того, как его обвинили в сговоре с целью вторжения в компьютер и нанесения ущерба. По словам прокуроров, он остается на свободе.

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Как говорится в сообщении на сайте ФБР, Амин Тимович Стигал, 2002 года рождения, является уроженцем столицы Чечни, Грозного, и в период с августа 2021 года по февраль 2022 года, вероятно, участвовал в "преступной кибердеятельности", которая привела к уничтожению компьютерных систем украинской критической инфраструктуры накануне российского вторжения в Украину.

Кроме того, как утверждает ФБР, он, предположительно, участвовал в заговоре против кибернетических систем правительства Соединенных Штатов и инфраструктуры частного сектора.

Нападения WhisperGate были замаскированы так, чтобы выглядеть как работа обычных киберпреступников, а не государственных агентов, и сопровождались сообщениями с требованием выплатить 10 тысяч долларов США в биткойнах за восстановление украденных данных. Но настоящей целью хакеров было удалить данные и вывести государственные компьютеры из строя.

Хакеры ГРУ также похитили с правительственного портала цифровых услуг "Дія" данные 13,5 миллионов пользователей и разместили их для нелегальной продажи в сети, пишет американское издание USA Today, которое знакомилось с судебными документами.

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