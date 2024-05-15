Российские хакеры активизировали атаки на телефоны воинов ВСУ, - Госспецсвязь

Хакеры, связанные с ГУ ГШ Минобороны РФ (ГРУ) усилили кибератаки на мобильные телефоны воинов ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Госспецсвязи.

"Хакеры рф увеличили количество кибератак на мобильные устройства украинских военных. Во втором полугодии 2023 года хакеры, связанные с гу гш мо рф (гру), активно использовали мессенджеры и социальную инженерию для распространения вредоносного программного обеспечения", - говорится в сообщении.

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Особенности атак

использование легитимных продуктов в качестве маскировки: хакеры маскировали шпионские программы под инсталляторы легитимных программ, таких как система ситуационной осведомленности "Крапива";

распространение вредоносного ПО через Signal и Telegram: злоумышленники использовали эти мессенджеры для распространения вредоносных файлов, маскируя их под инструкции по кибербезопасности от CERT-UA;

быстрая реакция и адаптация: хакеры быстро реагировали на новые методы защиты и разрабатывали новые векторы атак;

таргетинг на ПО для Windows: большинство атак через мессенджеры имели целью распространение вредоносного ПО для Windows, ведь многие военные используют компьютерные версии мессенджеров;

использование файлов-приманок: злоумышленники распространяли вредоносные программы в виде Zip или Rar архивов, маскируя их под обновление сертификатов к комплексу ситуационной осведомленности Delta.

Рекомендации для военных

не загружайте файлы из неизвестных источников, даже если они поступают от знакомых вам людей;

не открывайте ссылки в подозрительных сообщениях;

обновляйте операционную систему и программное обеспечение на своих устройствах;

используйте надежные пароли и не используйте один и тот же пароль для разных учетных записей.

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