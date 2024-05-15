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Новости Война
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Российские хакеры активизировали атаки на телефоны воинов ВСУ, - Госспецсвязь

телефон,військовий

Хакеры, связанные с ГУ ГШ Минобороны РФ (ГРУ) усилили кибератаки на мобильные телефоны воинов ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Госспецсвязи.

"Хакеры рф увеличили количество кибератак на мобильные устройства украинских военных. Во втором полугодии 2023 года хакеры, связанные с гу гш мо рф (гру), активно использовали мессенджеры и социальную инженерию для распространения вредоносного программного обеспечения", - говорится в сообщении.

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Особенности атак

  • использование легитимных продуктов в качестве маскировки: хакеры маскировали шпионские программы под инсталляторы легитимных программ, таких как система ситуационной осведомленности "Крапива";
  • распространение вредоносного ПО через Signal и Telegram: злоумышленники использовали эти мессенджеры для распространения вредоносных файлов, маскируя их под инструкции по кибербезопасности от CERT-UA;
  • быстрая реакция и адаптация: хакеры быстро реагировали на новые методы защиты и разрабатывали новые векторы атак;
  • таргетинг на ПО для Windows: большинство атак через мессенджеры имели целью распространение вредоносного ПО для Windows, ведь многие военные используют компьютерные версии мессенджеров;
  • использование файлов-приманок: злоумышленники распространяли вредоносные программы в виде Zip или Rar архивов, маскируя их под обновление сертификатов к комплексу ситуационной осведомленности Delta.

Рекомендации для военных

  • не загружайте файлы из неизвестных источников, даже если они поступают от знакомых вам людей;
  • не открывайте ссылки в подозрительных сообщениях;
  • обновляйте операционную систему и программное обеспечение на своих устройствах;
  • используйте надежные пароли и не используйте один и тот же пароль для разных учетных записей.

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Автор: 

хакер (1180) военнослужащие (6090) Госспецсвязь (174) кибератака (175)


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Все норм - наші хакери в окопах, все продумано паном Ермаком
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15.05.2024 10:35 Ответить
система ситуаційної обізнаності "Кропива"
Начебто це артилерійська програма, ситуаційної обізнаності - це "Дельта".
І вона хіба у відкритому доступі? "ArtOS" колись можна було вільно завантажити на смартфон, тільки активація була потрібна від розробника по телефону.
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15.05.2024 10:36 Ответить
А кто же им сливает эл.адреса? Только у кадровых тыловых военных ухилянтов такая информация есть
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15.05.2024 10:40 Ответить
використання легітимних продуктів як маскування: хакери маскували шпигунські програми під інсталятори легітимних програм, таких як система ситуаційної обізнаності "Кропива";

поширення шкідливого ПЗ через Signal та Telegram: зловмисники використовували ці месенджери для розповсюдження шкідливих файлів, маскуючи їх під інструкції з кібербезпеки від CERT-UA;

=============

Але це все неможливо, якщо використовується один офіційний канал закачування і встановлення ПЗ. А якщо хтось там особливо обдарований, що встановлює на телефон за лівими посиланнями, то тут уже взагалі нічого не допоможе.

Взагалі-то потрібно так робити, що смартфон здається в службу, там все чиститься, встановлюється пакет програм і заборона на встановлення лівих. Тільки так
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15.05.2024 10:42 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2024/5/15/595098/ В США начали массово производить бомбы для поражения бункеров и ядерных установок

Авиабомба может проникать в землю на глубину до 61 метра.
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15.05.2024 10:52 Ответить
Нагадаю, що Федоров нам розказував, що "важливість кібербезпеки перебільшена"....
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15.05.2024 10:59 Ответить
Пишіть коректно, видатний спеціаліст по соціальним мережам препізедента, котрого за це нагороджено званням: Віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України - Міністра цифрової трансформації України... Неперевершений геній ******** сукнаріду, оскільки Альбертович та Фёдоров.
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15.05.2024 11:50 Ответить
Хакери, пов'язані з ГУ ГШ Міноборони РФ (ГРУ) посилили кібератаки на мобільні телефони воїнів ЗСУ. Джерело:

а взяли вони їх з бази......?
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15.05.2024 11:26 Ответить
 
 