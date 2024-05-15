Российские хакеры активизировали атаки на телефоны воинов ВСУ, - Госспецсвязь
Хакеры, связанные с ГУ ГШ Минобороны РФ (ГРУ) усилили кибератаки на мобильные телефоны воинов ВСУ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Госспецсвязи.
"Хакеры рф увеличили количество кибератак на мобильные устройства украинских военных. Во втором полугодии 2023 года хакеры, связанные с гу гш мо рф (гру), активно использовали мессенджеры и социальную инженерию для распространения вредоносного программного обеспечения", - говорится в сообщении.
Особенности атак
- использование легитимных продуктов в качестве маскировки: хакеры маскировали шпионские программы под инсталляторы легитимных программ, таких как система ситуационной осведомленности "Крапива";
- распространение вредоносного ПО через Signal и Telegram: злоумышленники использовали эти мессенджеры для распространения вредоносных файлов, маскируя их под инструкции по кибербезопасности от CERT-UA;
- быстрая реакция и адаптация: хакеры быстро реагировали на новые методы защиты и разрабатывали новые векторы атак;
- таргетинг на ПО для Windows: большинство атак через мессенджеры имели целью распространение вредоносного ПО для Windows, ведь многие военные используют компьютерные версии мессенджеров;
- использование файлов-приманок: злоумышленники распространяли вредоносные программы в виде Zip или Rar архивов, маскируя их под обновление сертификатов к комплексу ситуационной осведомленности Delta.
Рекомендации для военных
- не загружайте файлы из неизвестных источников, даже если они поступают от знакомых вам людей;
- не открывайте ссылки в подозрительных сообщениях;
- обновляйте операционную систему и программное обеспечение на своих устройствах;
- используйте надежные пароли и не используйте один и тот же пароль для разных учетных записей.
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Начебто це артилерійська програма, ситуаційної обізнаності - це "Дельта".
І вона хіба у відкритому доступі? "ArtOS" колись можна було вільно завантажити на смартфон, тільки активація була потрібна від розробника по телефону.
поширення шкідливого ПЗ через Signal та Telegram: зловмисники використовували ці месенджери для розповсюдження шкідливих файлів, маскуючи їх під інструкції з кібербезпеки від CERT-UA;
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Але це все неможливо, якщо використовується один офіційний канал закачування і встановлення ПЗ. А якщо хтось там особливо обдарований, що встановлює на телефон за лівими посиланнями, то тут уже взагалі нічого не допоможе.
Взагалі-то потрібно так робити, що смартфон здається в службу, там все чиститься, встановлюється пакет програм і заборона на встановлення лівих. Тільки так
Авиабомба может проникать в землю на глубину до 61 метра.
а взяли вони їх з бази......?