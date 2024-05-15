Російські хакери активізували атаки на телефони воїнів ЗСУ, - Держспецзв’язок

Хакери, пов’язані з ГУ ГШ Міноборони РФ (ГРУ) посилили кібератаки на мобільні телефони воїнів ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Держспецзв'язку.

"Хакери рф збільшили кількість кібератак на мобільні пристрої українських військових. У другому півріччі 2023 року хакери, пов'язані з гу гш мо рф (гру), активно використовували месенджери та соціальну інженерію для поширення шкідливого програмного забезпечення", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Хакери зламали телеканали в російських регіонах. Замість параду 9 травня показали війну в Україні. ВIДЕО

Особливості атак

використання легітимних продуктів як маскування: хакери маскували шпигунські програми під інсталятори легітимних програм, таких як система ситуаційної обізнаності "Кропива";

поширення шкідливого ПЗ через Signal та Telegram: зловмисники використовували ці месенджери для розповсюдження шкідливих файлів, маскуючи їх під інструкції з кібербезпеки від CERT-UA;

швидка реакція та адаптація: хакери швидко реагували на нові методи захисту та розробляли нові вектори атак;

таргетинг на ПЗ для Windows: більшість атак через месенджери мали на меті поширення шкідливого ПЗ для Windows, адже багато військових використовують комп'ютерні версії месенджерів;

використання файлів-приманок: зловмисники розповсюджували шкідливі програми у вигляді Zip чи Rar архівів, маскуючи їх під оновлення сертифікатів до комплексу ситуаційної обізнаності Delta.

Рекомендації для військових

не завантажуйте файли з невідомих джерел, навіть якщо вони надходять від знайомих вам людей;

не відкривайте посилання в підозрілих повідомленнях;

оновлюйте операційну систему та програмне забезпечення на своїх пристроях;

використовуйте надійні паролі та не використовуйте один і той самий пароль для різних облікових записів.

Читайте: Шахраї викрадають акаунти WhatsApp, використовуючи фейкові петиції про присвоєння звання "Герой України", - Держспецзв’язку