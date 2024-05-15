Російські хакери активізували атаки на телефони воїнів ЗСУ, - Держспецзв’язок
Хакери, пов’язані з ГУ ГШ Міноборони РФ (ГРУ) посилили кібератаки на мобільні телефони воїнів ЗСУ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Держспецзв'язку.
"Хакери рф збільшили кількість кібератак на мобільні пристрої українських військових. У другому півріччі 2023 року хакери, пов'язані з гу гш мо рф (гру), активно використовували месенджери та соціальну інженерію для поширення шкідливого програмного забезпечення", - йдеться в повідомленні.
Особливості атак
- використання легітимних продуктів як маскування: хакери маскували шпигунські програми під інсталятори легітимних програм, таких як система ситуаційної обізнаності "Кропива";
- поширення шкідливого ПЗ через Signal та Telegram: зловмисники використовували ці месенджери для розповсюдження шкідливих файлів, маскуючи їх під інструкції з кібербезпеки від CERT-UA;
- швидка реакція та адаптація: хакери швидко реагували на нові методи захисту та розробляли нові вектори атак;
- таргетинг на ПЗ для Windows: більшість атак через месенджери мали на меті поширення шкідливого ПЗ для Windows, адже багато військових використовують комп'ютерні версії месенджерів;
- використання файлів-приманок: зловмисники розповсюджували шкідливі програми у вигляді Zip чи Rar архівів, маскуючи їх під оновлення сертифікатів до комплексу ситуаційної обізнаності Delta.
Рекомендації для військових
- не завантажуйте файли з невідомих джерел, навіть якщо вони надходять від знайомих вам людей;
- не відкривайте посилання в підозрілих повідомленнях;
- оновлюйте операційну систему та програмне забезпечення на своїх пристроях;
- використовуйте надійні паролі та не використовуйте один і той самий пароль для різних облікових записів.
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Начебто це артилерійська програма, ситуаційної обізнаності - це "Дельта".
І вона хіба у відкритому доступі? "ArtOS" колись можна було вільно завантажити на смартфон, тільки активація була потрібна від розробника по телефону.
поширення шкідливого ПЗ через Signal та Telegram: зловмисники використовували ці месенджери для розповсюдження шкідливих файлів, маскуючи їх під інструкції з кібербезпеки від CERT-UA;
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Але це все неможливо, якщо використовується один офіційний канал закачування і встановлення ПЗ. А якщо хтось там особливо обдарований, що встановлює на телефон за лівими посиланнями, то тут уже взагалі нічого не допоможе.
Взагалі-то потрібно так робити, що смартфон здається в службу, там все чиститься, встановлюється пакет програм і заборона на встановлення лівих. Тільки так
Авиабомба может проникать в землю на глубину до 61 метра.
а взяли вони їх з бази......?