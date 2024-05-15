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Новини Війна
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Російські хакери активізували атаки на телефони воїнів ЗСУ, - Держспецзв’язок

телефон,військовий

Хакери, пов’язані з ГУ ГШ Міноборони РФ (ГРУ) посилили кібератаки на мобільні телефони воїнів ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Держспецзв'язку.

"Хакери рф збільшили кількість кібератак на мобільні пристрої українських військових. У другому півріччі 2023 року хакери, пов'язані з гу гш мо рф (гру), активно використовували месенджери та соціальну інженерію для поширення шкідливого програмного забезпечення", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Хакери зламали телеканали в російських регіонах. Замість параду 9 травня показали війну в Україні. ВIДЕО

Особливості атак

  • використання легітимних продуктів як маскування: хакери маскували шпигунські програми під інсталятори легітимних програм, таких як система ситуаційної обізнаності "Кропива";
  • поширення шкідливого ПЗ через Signal та Telegram: зловмисники використовували ці месенджери для розповсюдження шкідливих файлів, маскуючи їх під інструкції з кібербезпеки від CERT-UA;
  • швидка реакція та адаптація: хакери швидко реагували на нові методи захисту та розробляли нові вектори атак;
  • таргетинг на ПЗ для Windows: більшість атак через месенджери мали на меті поширення шкідливого ПЗ для Windows, адже багато військових використовують комп'ютерні версії месенджерів;
  • використання файлів-приманок: зловмисники розповсюджували шкідливі програми у вигляді Zip чи Rar архівів, маскуючи їх під оновлення сертифікатів до комплексу ситуаційної обізнаності Delta.

Рекомендації для військових

  • не завантажуйте файли з невідомих джерел, навіть якщо вони надходять від знайомих вам людей;
  • не відкривайте посилання в підозрілих повідомленнях;
  • оновлюйте операційну систему та програмне забезпечення на своїх пристроях;
  • використовуйте надійні паролі та не використовуйте один і той самий пароль для різних облікових записів.

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Автор: 

хакер (1345) військовослужбовці (4697) Держспецзв’язок (347) кібератака (395)


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Все норм - наші хакери в окопах, все продумано паном Ермаком
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15.05.2024 10:35 Відповісти
система ситуаційної обізнаності "Кропива"
Начебто це артилерійська програма, ситуаційної обізнаності - це "Дельта".
І вона хіба у відкритому доступі? "ArtOS" колись можна було вільно завантажити на смартфон, тільки активація була потрібна від розробника по телефону.
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15.05.2024 10:36 Відповісти
А кто же им сливает эл.адреса? Только у кадровых тыловых военных ухилянтов такая информация есть
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15.05.2024 10:40 Відповісти
використання легітимних продуктів як маскування: хакери маскували шпигунські програми під інсталятори легітимних програм, таких як система ситуаційної обізнаності "Кропива";

поширення шкідливого ПЗ через Signal та Telegram: зловмисники використовували ці месенджери для розповсюдження шкідливих файлів, маскуючи їх під інструкції з кібербезпеки від CERT-UA;

=============

Але це все неможливо, якщо використовується один офіційний канал закачування і встановлення ПЗ. А якщо хтось там особливо обдарований, що встановлює на телефон за лівими посиланнями, то тут уже взагалі нічого не допоможе.

Взагалі-то потрібно так робити, що смартфон здається в службу, там все чиститься, встановлюється пакет програм і заборона на встановлення лівих. Тільки так
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15.05.2024 10:42 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2024/5/15/595098/ В США начали массово производить бомбы для поражения бункеров и ядерных установок

Авиабомба может проникать в землю на глубину до 61 метра.
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15.05.2024 10:52 Відповісти
Нагадаю, що Федоров нам розказував, що "важливість кібербезпеки перебільшена"....
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15.05.2024 10:59 Відповісти
Пишіть коректно, видатний спеціаліст по соціальним мережам препізедента, котрого за це нагороджено званням: Віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України - Міністра цифрової трансформації України... Неперевершений геній ******** сукнаріду, оскільки Альбертович та Фёдоров.
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15.05.2024 11:50 Відповісти
Хакери, пов'язані з ГУ ГШ Міноборони РФ (ГРУ) посилили кібератаки на мобільні телефони воїнів ЗСУ. Джерело:

а взяли вони їх з бази......?
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15.05.2024 11:26 Відповісти
 
 