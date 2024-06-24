Євросоюз запровадив санкції проти шістьох російських хакерів

Рада Європейського Союзу 24 червня додала до списку санкцій шістьох російських хакерів, причетних до кібератак проти країн ЄС та України.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, передає DW.

Зазначається, що це перший випадок, коли обмежувальні заходи застосовуються проти кіберзлочинців, які використовують програми-вимагачі проти установ зі сфер охорони здоров'я та банківської справи.

Так, у списку опинилися два члени хакерської групи "Каллісто" – Руслан Перетятько та Андрєй Корінець. Група "Каллісто", до якої входять офіцери російської військової розвідки, проводять кібероперації за допомогою тривалих фішингових кампаній, спрямованих на викрадення конфіденційних даних.

Також ЄС увів санкції щодо Александра Склянка та Ніколая Черних із хакерської групи Armageddon, яку курує Федеральна служба безпеки Росії. Ця група здійснювала різні кібератаки на уряди країн-членів ЄС та України, зокрема за допомогою фішингових електронних листів та шкідливого програмного забезпечення.

У санкційний список також потрапили Міхаіл Царьов і Максим Галочкін – ключові особи в розгортанні шкідливих програм: Conti і Trickbot, а також причетні до хакерської групи Wizard Spider. Зазначається, що шпигунська програма Trickbot завдала значних економічних збитків в ЄС.

Що передбачають санкції

Загалом режим кіберсанкцій ЄС застосовано щодо 14 фізичних та чотирьох юридичних осіб. Він передбачає заморожування активів та заборону на в'їзд кіберзлочинців на територію Євросоюзу, а також арешт їхніх рахунків у банках держав-членів ЄС.

Цей механізм санкцій був вперше створений в 2017 році. Раніше ЄС запровадив його щодо росіян Алексєя Мініна, Алексєя Моренця, Євгенія Серебрякова і Олега Сотнікова за причетність до спроб кібератаки на Організацію з заборони хімічної зброї. Тоді ж під санкції потрапили хакери з Китаю і Північної Кореї.

Нові санкції Євросоюзу

Як повідомлялося, 24 червня Рада Європейського Союзу ухвалила чотирнадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти Росії у відповідь на її агресію в Україні.

Новий пакет включає санкції проти ще 116 фізичних та юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Нові обмеження також включають заходи проти російського скрапленого газу. Зокрема, з метою забезпечення того, щоб об'єкти ЄС не використовувалися для перевалки російського скрапленого природного газу до третіх країн, і в такий спосіб зменшити російські доходи, ЄС заборонить послуги з перевантаження російського СПГ на території ЄС з метою здійснення операцій з перевалки до третіх країн.

Зазначається, що це стосується як перевалки з судна на судно, так і з судна на берег, а також операцій з перевантаження, і не впливає на імпорт, а лише на реекспорт до третіх країн через територію ЄС.

Єврокомісія стежитиме за виконанням і розвитком цього рішення і може запропонувати пом'якшувальні заходи, якщо це буде необхідно.

Крім того, ЄС заборонить нові інвестиції, а також надання товарів, технологій і послуг для завершення будівництва СПГ-проєктів, таких як "Арктик СПГ 2" і "Мурманськ СПГ". Також запроваджуються обмеження на імпорт російського СПГ через термінали ЄС, не підключені до газової системи.