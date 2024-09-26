Британия ввела санкции против двух компаний и пяти судов, перевозящих российский СПГ
Сегодня, 26 сентября, Великобритания приняла меры для введения санкций против 5 судов и 2 связанных с ними компаний, участвующих в транспортировке российского сжиженного природного газа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте правительства Британии.
Отмечается, что страна применила санкции против тех юридических лиц, которые причастны к перевозке российского сжиженного природного газа, в частности из передового российского проекта Arctic LNG 2.
Сам проект еще раньше попал под скоординированные санкции западных союзников и поэтому вынужден был уменьшить объемы.
Под британскими санкциями оказались суда:
- ПИОНЕР (ИМО 9256602)
- АСЯ ЭНЕРГЕТИКА (ИМО 9216298)
- NOVA ENERGY (ИМО 9324277)
- СЕВЕРНОЕ НЕБО (ИМО 9953523)
- СКФ ЛАПЕРУЗА (ИМО 9849887)
Также санкции введены против следующих юридических лиц, связанных с этими судами:
- OCEAN SPEEDSTAR SOLUTIONS OPC, которая является оператором PIONEER и ASYA ENERGY
- WHITE FOX SHIP MANAGEMENT, которая является оператором NORTH SKY.
Как добавили в правительстве, всего под санкциями Британии теперь 15 кораблей и компаний, причастных к российскому сектору СПГ.
"Мы будем продолжать давить на этот важный источник финансирования незаконной войны Путина в Украине", - отметили в Британии.
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