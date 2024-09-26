Британия ввела санкции против двух компаний и пяти судов, перевозящих российский СПГ

Сегодня, 26 сентября, Великобритания приняла меры для введения санкций против 5 судов и 2 связанных с ними компаний, участвующих в транспортировке российского сжиженного природного газа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте правительства Британии.

Отмечается, что страна применила санкции против тех юридических лиц, которые причастны к перевозке российского сжиженного природного газа, в частности из передового российского проекта Arctic LNG 2.

Сам проект еще раньше попал под скоординированные санкции западных союзников и поэтому вынужден был уменьшить объемы.

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Под британскими санкциями оказались суда:

ПИОНЕР (ИМО 9256602)

АСЯ ЭНЕРГЕТИКА (ИМО 9216298)

NOVA ENERGY (ИМО 9324277)

СЕВЕРНОЕ НЕБО (ИМО 9953523)

СКФ ЛАПЕРУЗА (ИМО 9849887)

Также санкции введены против следующих юридических лиц, связанных с этими судами:

OCEAN SPEEDSTAR SOLUTIONS OPC, которая является оператором PIONEER и ASYA ENERGY

WHITE FOX SHIP MANAGEMENT, которая является оператором NORTH SKY.

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Как добавили в правительстве, всего под санкциями Британии теперь 15 кораблей и компаний, причастных к российскому сектору СПГ.

"Мы будем продолжать давить на этот важный источник финансирования незаконной войны Путина в Украине", - отметили в Британии.