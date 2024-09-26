РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8594 посетителя онлайн
Новости Санкции против России
557 4

Британия ввела санкции против двух компаний и пяти судов, перевозящих российский СПГ

Велика Британія наклала санкції на компанії, причетні до перевезення російського СПГ

Сегодня, 26 сентября, Великобритания приняла меры для введения санкций против 5 судов и 2 связанных с ними компаний, участвующих в транспортировке российского сжиженного природного газа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте правительства Британии.

Отмечается, что страна применила санкции против тех юридических лиц, которые причастны к перевозке российского сжиженного природного газа, в частности из передового российского проекта Arctic LNG 2.

Сам проект еще раньше попал под скоординированные санкции западных союзников и поэтому вынужден был уменьшить объемы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бельгия и Нидерланды призвали к санкциям против сжиженного газа из РФ, - FT

Под британскими санкциями оказались суда:

  • ПИОНЕР (ИМО 9256602)
  • АСЯ ЭНЕРГЕТИКА (ИМО 9216298)
  • NOVA ENERGY (ИМО 9324277)
  • СЕВЕРНОЕ НЕБО (ИМО 9953523)
  • СКФ ЛАПЕРУЗА (ИМО 9849887)

Также санкции введены против следующих юридических лиц, связанных с этими судами:

  • OCEAN SPEEDSTAR SOLUTIONS OPC, которая является оператором PIONEER и ASYA ENERGY
  • WHITE FOX SHIP MANAGEMENT, которая является оператором NORTH SKY.

Читайте также: Страны Балтии и Польша: Покупка сжиженного газа у РФ подрывает сплоченность ЕС

Как добавили в правительстве, всего под санкциями Британии теперь 15 кораблей и компаний, причастных к российскому сектору СПГ.

"Мы будем продолжать давить на этот важный источник финансирования незаконной войны Путина в Украине", - отметили в Британии.

Автор: 

Великобритания (4977) санкции (11312) сжиженный газ (41)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Україна продовжила транзит російської нафти в Угорщину своєю територією.
показать весь комментарий
26.09.2024 16:05 Ответить
рашистська агентура з ОП, продовжила по вказівці куйла транзит російської нафти в Угорщину територією українського народу ,проти допомоги котрому, виступають його вороги мадярські "вйобики і орбани"
показать весь комментарий
26.09.2024 16:16 Ответить
Британія походу сама ніща, в них ніхєра немає, ніщєброди
показать весь комментарий
26.09.2024 16:29 Ответить
А ты, Рома, видать дохера получаешь за свои посты!
показать весь комментарий
26.09.2024 19:47 Ответить
 
 