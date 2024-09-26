Британія запровадила санкції проти двох компаній і п’яти суден, що перевозять російський СПГ

Сьогодні, 26 вересня, Велика Британія вжила заходів для запровадження санкцій проти 5 суден та 2 пов'язаних з ними компаній, які беруть участь у транспортуванні російського скрапленого природного газу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті уряду Британії.

Зазначається, що країна застосувала санкції проти тих юридичних осіб, які причетні до перевезення російського скрапленого природного газу, зокрема з передового російського проєкту Arctic LNG 2.

Сам проєкт ще раніше потрапив під скоординовані санкції західних союзників і через те змушений був зменшити обсяги.

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Під британськими санкціями опинилися судна:

PIONEER (IMO 9256602)

ASYA ENERGY (IMO 9216298)

NOVA ENERGY (IMO 9324277)

NORTH SKY (IMO 9953523)

SCF LA PEROUSE (IMO 9849887)

Також санкції запроваджено проти наступних юридичних осіб, пов'язаних з цими суднами:

OCEAN SPEEDSTAR SOLUTIONS OPC, яка є оператором PIONEER та ASYA ENERGY

WHITE FOX SHIP MANAGEMENT, яка є оператором NORTH SKY.

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Як додали в уряді, загалом під санкціями Британії тепер 15 кораблів та компаній, причетних до російського сектора СПГ.

"Ми продовжуватимемо тиснути на це важливе джерело фінансування незаконної війни Путіна в Україні", - наголосили у Британії.