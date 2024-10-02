ЄС схвалив новий режим санкцій щодо гібридних загроз з боку РФ, - Йозвяк
У середу, 2 жовтня, посли Європейського Союзу погодили новий режим санкцій, спрямований на гібридні загрози з боку Росії.
Про це у соцмережі X повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.
"Новий механізм санкцій ЄС проти гібридних дій Росії схвалений послами країн-членів Євросоюзу", – зазначив він.
The new 🇪🇺sanctions mechanism targeting 🇷🇺 hybrid actions now adopted by EU ambassadors. Enters into force next week https://t.co/OPxIM3lN9l— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 2, 2024
За його словами, механізм набуде чинності наступного тижня.
Раніше стало відомо, що ЄС планує узгодити новий тематичний режим санкцій проти гібридних загроз з боку РФ. Поки що у ньому немає імен, але вони будуть додані в майбутньому.
Зазначимо, що ЄС запровадив проти Росії велику кількість санкцій у відповідь на її вторгнення в Україну.
Ці санкції охоплюють різні сфери та спрямовані на те, щоб чинити економічний тиск на Росію та змусити її припинити воєнні дії.
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