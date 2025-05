ЄС схвалив новий режим санкцій щодо гібридних загроз з боку РФ, - Йозвяк

У середу, 2 жовтня, посли Європейського Союзу погодили новий режим санкцій, спрямований на гібридні загрози з боку Росії.

Про це у соцмережі X повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

"Новий механізм санкцій ЄС проти гібридних дій Росії схвалений послами країн-членів Євросоюзу", – зазначив він.

