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Новини Санкції проти Росії
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ЄС може запровадити проти РФ новий вид санкцій, - Йозвяк

У ЄС готують новий вид санкцій проти Росії

У Євросоюзу планують запровадити проти Росії тематичний режим санкцій, який буде присвячено гібридним загрозам з боку РФ.

Про це у соцмережі X повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

У середу, 2 жовтня, посли ЄС узгодять новий тематичний режим санкцій, орієнтований на російські гібридні загрози.

Його буде оформлено наступного тижня.

"Поки що немає імен, але вони будуть додані в майбутньому", - зазначив журналіст.

За словами Йозвяка, спочатку хотіли запровадити загальний режим санкцій, проте згодом погодилися, що його буде зосереджено на російських загрозах.

ЄС готується запровадити проти РФ новий вид санкцій

Зазначимо, наразі проти РФ запроваджують фінансові, енергетичні, торгові, транспортні, персональні санкції, а також візові обмеження.

Читайте: Німеччина знову загальмувала новий пакет санкцій ЄС проти Росії, - журналіст Йозвяк

Нагадаємо, 12 вересня 2024 року Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про продовження обмежувальних заходів, спрямованих на осіб, що відповідальні за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України до 15 березня 2025 року.

Також повідомлялось, що Євросоюз запровадить нові санкції проти сірих торговців російською нафтою

Автор: 

санкції (11891) Євросоюз (13472) Йозвяк Рікард (157)


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Топ коментарі
+5
А потім висловлять новий вид стурбованості
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30.09.2024 11:10
+5
новий вид санкцій- тематичне глибоке занепокоєння
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30.09.2024 11:15
+3
Вмерлому припарки
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30.09.2024 11:11
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А потім висловлять новий вид стурбованості
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30.09.2024 11:10 Відповісти
... і тематичну занепокоєність.
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30.09.2024 11:24 Відповісти
Вмерлому припарки
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30.09.2024 11:11 Відповісти
мляха, они могут наконец ввести САНКЦИИ а не который год непонятно что
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30.09.2024 11:14 Відповісти
новий вид санкцій- тематичне глибоке занепокоєння
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30.09.2024 11:15 Відповісти
Налякали їжака голою дупою.
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30.09.2024 11:15 Відповісти
А занепокоєння де, занепокоєння кацапи бояться
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30.09.2024 11:17 Відповісти
Санкції? А матюки писати заборонено.
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30.09.2024 11:22 Відповісти
100500-ий пакет....а самі аж трусяться.. не дай боже барін гнєваться будєт..пуйло вже навіть втомився ржати від тих "санкцій"
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30.09.2024 11:32 Відповісти
заборонять Івану, який виготовляє болти з Підмищенська їздити в ЄС.
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30.09.2024 11:34 Відповісти
Якось до сраки ті імпотентні санкції для галочки
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30.09.2024 11:45 Відповісти
 
 