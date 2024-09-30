ЄС може запровадити проти РФ новий вид санкцій, - Йозвяк

У Євросоюзу планують запровадити проти Росії тематичний режим санкцій, який буде присвячено гібридним загрозам з боку РФ.

Про це у соцмережі X повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

У середу, 2 жовтня, посли ЄС узгодять новий тематичний режим санкцій, орієнтований на російські гібридні загрози.

Його буде оформлено наступного тижня.

"Поки що немає імен, але вони будуть додані в майбутньому", - зазначив журналіст.

За словами Йозвяка, спочатку хотіли запровадити загальний режим санкцій, проте згодом погодилися, що його буде зосереджено на російських загрозах.

Зазначимо, наразі проти РФ запроваджують фінансові, енергетичні, торгові, транспортні, персональні санкції, а також візові обмеження.

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Нагадаємо, 12 вересня 2024 року Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про продовження обмежувальних заходів, спрямованих на осіб, що відповідальні за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України до 15 березня 2025 року.

Також повідомлялось, що Євросоюз запровадить нові санкції проти сірих торговців російською нафтою