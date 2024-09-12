Рада ЄС продовжила на пів року персональні санкції проти РФ, однак вилучила зі списку двох осіб

12 вересня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про продовження обмежувальних заходів, спрямованих на осіб, що відповідальні за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України до 15 березня 2025 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що наявні обмежувальні заходи передбачають обмеження на поїздки для фізичних осіб, заморожування активів та заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів фізичним та юридичним особам, включеним до переліку. Санкції продовжать застосовуватися до понад 2200 фізичних та юридичних осіб.

У контексті перегляду санкцій Рада також вирішила не поновлювати включення до переліку двох осіб та вилучити зі списку п'ятьох померлих.

Також читайте: В уряді Росії спрогнозували "переохолодження" економіки через санкції і падіння цін на нафту

Як повідомляється, раніше із санкційного списку вилучили російського ексгонщика Микиту Мазепіна та матір померлого ватажка "вагнерівців" Віолетту Пригожину.

Угорщина цього разу вимагала виключити зі списку кілька осіб, перш ніж Будапешт дасть зелене світло на продовження санкцій. Деякі з країн-членів, зокрема Естонія, Латвія, Литва і Польща, заявили, що ЄС повинен перейти від продовження санкцій кожні шість місяців до щорічного рішення, проти чого виступає Будапешт.

Дипломати ЄС повідомили, що було досягнуто компромісу, згідно з яким у силі залишиться шестимісячне продовження, але з переліку буде виключено двох осіб.

Мазепін, колишній гонщик "Формули-1" і син російського олігарха Дмитрія Мазепіна, на початку цього року виграв справу в Суді ЄС про скасування санкцій проти нього.

Також читайте: ЄС готує санкції проти Ірану за передачу ракет Росії

Пригожина, мати покійного ватажка найманців ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина, виграла суд минулого року, але досі залишається під санкціями.