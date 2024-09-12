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ЄС готує санкції проти Ірану за передачу ракет Росії

ЄС готує санкції проти Ірану за передачу ракет РФ

У Європейському союзі готують санкції проти Ірану за передачу Росії балістичних ракет.

Про це заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Він нагадав, що Євросоюзу закликав Іран не передавати ракети Росії. Проте оскільки Іран це зробив - ЄС надасть "швидку відповідь".

"Високий представник Боррель вже подав країнам-членам пропозиції щодо цільових заходів як частину відповіді ЄС на цей розвиток подій", - наголосив Стано.

Він назвав передачу ракет ескалацією військової підтримки Іраном незаконної агресії Росії.

Читайте: ЄС отримав від союзників інформацію, що Іран постачає РФ балістичні ракети, - Стано

Іран передає РФ балістичні ракети

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.

Також читайте: Якщо Іран передасть Росії балістичні ракети - Європейський Союз відреагує на це, - Стано

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Топ коментарі
+8
Потужні санкції у вираженні неймовірного занепокоєння
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12.09.2024 14:32
+6
Найкращі працюючі санкції це надати нам все що потрібно зі зброї і баааагатоооооо!
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12.09.2024 14:31
+6
Война приближается к восточным границам Европы. Фактически Иран уже вступил в войну на стороне России. Поэтому в данном случае санкции уже не помогут. Пора уже НАТО не прятаться за санкции, не выражать обеспокоенность, а вводить войска в Украину и помогать Украине защищать свою независимость, защищать свои восточные границы. Не упустите время, а то будет как Гитлером
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12.09.2024 14:45
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Найкращі працюючі санкції це надати нам все що потрібно зі зброї і баааагатоооооо!
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12.09.2024 14:31 Відповісти
Потужні санкції у вираженні неймовірного занепокоєння
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12.09.2024 14:32 Відповісти
хочеться заплакати, але так і буде
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12.09.2024 14:35 Відповісти
Зроблять закупівлю фніків
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12.09.2024 14:50 Відповісти
Так вони вже багато років під санкціями. І нічого, клепають он які ракети. То які ще такі санкції не них подіють? Простіше розбомбити оті ракетні заводи.
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12.09.2024 14:36 Відповісти
Бомбити ще рано. От коли у Ірану з'явиться ЯЗ (здогадайтесь, хто їм допоможе), от тоді...
От тоді настане нова ера занепокоєнь та стурбованностей
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12.09.2024 14:47 Відповісти
Напевно заборонять імпорт цукру з Ірану.....
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12.09.2024 14:37 Відповісти
потужно
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12.09.2024 14:37 Відповісти
Война приближается к восточным границам Европы. Фактически Иран уже вступил в войну на стороне России. Поэтому в данном случае санкции уже не помогут. Пора уже НАТО не прятаться за санкции, не выражать обеспокоенность, а вводить войска в Украину и помогать Украине защищать свою независимость, защищать свои восточные границы. Не упустите время, а то будет как Гитлером
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12.09.2024 14:45 Відповісти
Потрібен потужний відосик
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12.09.2024 14:58 Відповісти
У цих вилупків темнозадих санкцій як у бродячого пса блох. Вони вже десятиліття під ними. Одним менше, другим більше їм начхати. А от якби їпанути по заводах де виробляють ракети та шахеди то було б діло...
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12.09.2024 14:59 Відповісти
після санкцій західних брехунів, іранським "полотенценосіям " прибуток забезпечений
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12.09.2024 15:50 Відповісти
А де наші Українські санкції проти країни Іран ?! Від Української влади тільки одні наміри їх ввести , а результат на виході нуль !
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12.09.2024 16:42 Відповісти
 
 