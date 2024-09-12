ЄС готує санкції проти Ірану за передачу ракет Росії

У Європейському союзі готують санкції проти Ірану за передачу Росії балістичних ракет.

Про це заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Він нагадав, що Євросоюзу закликав Іран не передавати ракети Росії. Проте оскільки Іран це зробив - ЄС надасть "швидку відповідь".

"Високий представник Боррель вже подав країнам-членам пропозиції щодо цільових заходів як частину відповіді ЄС на цей розвиток подій", - наголосив Стано.

Він назвав передачу ракет ескалацією військової підтримки Іраном незаконної агресії Росії.

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Іран передає РФ балістичні ракети

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.

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