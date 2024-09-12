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Иран (1734) санкции (11033) Евросоюз (16683) Стано (92)

ЕС готовит санкции против Ирана за передачу ракет России

ЄС готує санкції проти Ірану за передачу ракет РФ

В Европейском союзе готовят санкции против Ирана за передачу России баллистических ракет.

Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Он напомнил, что Евросоюз призвал Иран не передавать ракеты России. Однако поскольку Иран это сделал - ЕС предоставит "быстрый ответ".

"Высокий представитель Боррель уже подал странам-членам предложения по целевым мерам как часть ответа ЕС на это развитие событий", - подчеркнул Стано.

Он назвал передачу ракет эскалацией военной поддержки Ираном незаконной агрессии России.

Читайте также: ЕС получил от союзников информацию, что Иран поставляет РФ баллистические ракеты, - Стано

Иран передает РФ баллистические ракеты

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.

Читайте также: Если Иран передаст России баллистические ракеты - Европейский Союз отреагирует на это, - Стано
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Топ комментарии
+8
Потужні санкції у вираженні неймовірного занепокоєння
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12.09.2024 14:32
+6
Найкращі працюючі санкції це надати нам все що потрібно зі зброї і баааагатоооооо!
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12.09.2024 14:31
+6
Война приближается к восточным границам Европы. Фактически Иран уже вступил в войну на стороне России. Поэтому в данном случае санкции уже не помогут. Пора уже НАТО не прятаться за санкции, не выражать обеспокоенность, а вводить войска в Украину и помогать Украине защищать свою независимость, защищать свои восточные границы. Не упустите время, а то будет как Гитлером
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12.09.2024 14:45
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Найкращі працюючі санкції це надати нам все що потрібно зі зброї і баааагатоооооо!
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12.09.2024 14:31 Ответить
Потужні санкції у вираженні неймовірного занепокоєння
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12.09.2024 14:32 Ответить
хочеться заплакати, але так і буде
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12.09.2024 14:35 Ответить
Зроблять закупівлю фніків
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12.09.2024 14:50 Ответить
Так вони вже багато років під санкціями. І нічого, клепають он які ракети. То які ще такі санкції не них подіють? Простіше розбомбити оті ракетні заводи.
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12.09.2024 14:36 Ответить
Бомбити ще рано. От коли у Ірану з'явиться ЯЗ (здогадайтесь, хто їм допоможе), от тоді...
От тоді настане нова ера занепокоєнь та стурбованностей
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12.09.2024 14:47 Ответить
Напевно заборонять імпорт цукру з Ірану.....
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12.09.2024 14:37 Ответить
потужно
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12.09.2024 14:37 Ответить
Война приближается к восточным границам Европы. Фактически Иран уже вступил в войну на стороне России. Поэтому в данном случае санкции уже не помогут. Пора уже НАТО не прятаться за санкции, не выражать обеспокоенность, а вводить войска в Украину и помогать Украине защищать свою независимость, защищать свои восточные границы. Не упустите время, а то будет как Гитлером
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12.09.2024 14:45 Ответить
Потрібен потужний відосик
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12.09.2024 14:58 Ответить
У цих вилупків темнозадих санкцій як у бродячого пса блох. Вони вже десятиліття під ними. Одним менше, другим більше їм начхати. А от якби їпанути по заводах де виробляють ракети та шахеди то було б діло...
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12.09.2024 14:59 Ответить
після санкцій західних брехунів, іранським "полотенценосіям " прибуток забезпечений
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12.09.2024 15:50 Ответить
А де наші Українські санкції проти країни Іран ?! Від Української влади тільки одні наміри їх ввести , а результат на виході нуль !
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12.09.2024 16:42 Ответить
 
 