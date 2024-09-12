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Совет ЕС продлил на полгода персональные санкции против РФ, но выключил из списка двух человек

Персональні санкції ЄС проти РФ

12 сентября Совет Европейского Союза принял решение о продлении ограничительных мер, направленных на лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины до 15 марта 2025 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что имеющиеся ограничительные меры предусматривают ограничения на поездки для физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам, включенным в перечень. Санкции продолжат применяться к более 2200 физических и юридических лиц.

В контексте пересмотра санкций Совет также решил не возобновлять включение в перечень двух человек и изъять из списка пятерых умерших.

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Как сообщается, ранее из санкционного списка изъяли российского экс-гонщика Никиту Мазепина и мать умершего главаря "вагнеровцев" Виолетту Пригожину.

Венгрия на этот раз требовала исключить из списка несколько человек, прежде чем Будапешт даст зеленый свет на продление санкций. Некоторые из стран-членов, в частности - Эстония, Латвия, Литва и Польша, заявили, что ЕС должен перейти от продления санкций каждые шесть месяцев к ежегодному решению, против чего выступает Будапешт.

Дипломаты ЕС сообщили, что был достигнут компромисс, согласно которому в силе останется шестимесячное продление, но из перечня будут исключены два человека.

Мазепин, бывший гонщик "Формулы-1" и сын российского олигарха Дмитрия Мазепина, в начале этого года выиграл дело в Суде ЕС об отмене санкций против него.

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Пригожина, мать покойного главаря наемников ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, выиграла суд в прошлом году, но до сих пор остается под санкциями.
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не розумію чому на пів року - назавжди і тема закрита..
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12.09.2024 16:44 Ответить
мінімум до повної деокупації, повного поновлення і виплат репорацій.
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12.09.2024 17:15 Ответить
жодна кацапська копійка не поверне хлопців, які 4рази не ухилялися, а стали за Україну!
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12.09.2024 17:34 Ответить
 
 