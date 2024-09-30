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Новости Санкции против России
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ЕС может ввести против РФ новый вид санкций, - Йозвяк

У ЄС готують новий вид санкцій проти Росії

В Евросоюзе планируют ввести против России тематический режим санкций, который будет посвящен гибридным угрозам со стороны РФ.

Об этом в соцсети X сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

В среду, 2 октября, послы ЕС согласуют новый тематический режим санкций, ориентированный на российские гибридные угрозы.

Он будет оформлен на следующей неделе.

"Пока что нет имен, но они будут добавлены в будущем", - отметил журналист.

По словам Йозвяка, сначала хотели ввести общий режим санкций, однако впоследствии согласились, что он будет сосредоточен на российских угрозах.

ЄС готується запровадити проти РФ новий вид санкцій

Отметим, сейчас против РФ вводят финансовые, энергетические, торговые, транспортные, персональные санкции, а также визовые ограничения.

Читайте: Германия снова затормозила новый пакет санкций ЕС против России, - журналист Йозвяк

Напомним, 12 сентября 2024 года Совет Европейского Союза принял решение о продлении ограничительных мер, направленных на лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины до 15 марта 2025 года.

Также сообщалось, что Евросоюз введет новые санкции против серых торговцев российской нефтью

Автор: 

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Топ комментарии
+5
А потім висловлять новий вид стурбованості
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30.09.2024 11:10
+5
новий вид санкцій- тематичне глибоке занепокоєння
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30.09.2024 11:15
+3
Вмерлому припарки
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30.09.2024 11:11
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А потім висловлять новий вид стурбованості
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30.09.2024 11:10 Ответить
... і тематичну занепокоєність.
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30.09.2024 11:24 Ответить
Вмерлому припарки
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30.09.2024 11:11 Ответить
мляха, они могут наконец ввести САНКЦИИ а не который год непонятно что
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30.09.2024 11:14 Ответить
новий вид санкцій- тематичне глибоке занепокоєння
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30.09.2024 11:15 Ответить
Налякали їжака голою дупою.
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30.09.2024 11:15 Ответить
А занепокоєння де, занепокоєння кацапи бояться
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30.09.2024 11:17 Ответить
Санкції? А матюки писати заборонено.
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30.09.2024 11:22 Ответить
100500-ий пакет....а самі аж трусяться.. не дай боже барін гнєваться будєт..пуйло вже навіть втомився ржати від тих "санкцій"
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30.09.2024 11:32 Ответить
заборонять Івану, який виготовляє болти з Підмищенська їздити в ЄС.
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30.09.2024 11:34 Ответить
Якось до сраки ті імпотентні санкції для галочки
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30.09.2024 11:45 Ответить
 
 