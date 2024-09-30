ЕС может ввести против РФ новый вид санкций, - Йозвяк

В Евросоюзе планируют ввести против России тематический режим санкций, который будет посвящен гибридным угрозам со стороны РФ.

Об этом в соцсети X сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

В среду, 2 октября, послы ЕС согласуют новый тематический режим санкций, ориентированный на российские гибридные угрозы.

Он будет оформлен на следующей неделе.

"Пока что нет имен, но они будут добавлены в будущем", - отметил журналист.

По словам Йозвяка, сначала хотели ввести общий режим санкций, однако впоследствии согласились, что он будет сосредоточен на российских угрозах.

Отметим, сейчас против РФ вводят финансовые, энергетические, торговые, транспортные, персональные санкции, а также визовые ограничения.

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Напомним, 12 сентября 2024 года Совет Европейского Союза принял решение о продлении ограничительных мер, направленных на лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины до 15 марта 2025 года.

Также сообщалось, что Евросоюз введет новые санкции против серых торговцев российской нефтью