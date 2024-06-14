Германия снова затормозила новый пакет санкций ЕС против России, - журналист Йозвяк
Страны Евросоюза 14 июня не смогли согласовать очередной пакет санкций против России, в частности ее сектора сжиженного природного газа (СПГ), из-за возражений Германии.
Об этом сообщило Politico со ссылкой на шестерых дипломатов ЕС, а также журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Германия во время заседания послов в пятницу выразила обеспокоенность расширением мер, которые заставили бы компании ЕС гарантировать, что их клиенты не смогут потом продавать санкционные товары в Россию.
Берлин в частности считает, что немецкий малый бизнес пострадает, если меры будут распространены на продукцию, которая не относится к двойному назначению, например химикаты или оборудование для металлообработки.
Как напоминает Politico, Германия выступила против запрета экспорта авто элитного класса в Беларусь, которая стала "транзитным пунктом" для того, чтобы российские олигархи могли продолжать покупать их вопреки санкциям.
Один из дипломатов ЕС сказал Politico, что Европейская комиссия ведет переговоры с Германией, чтобы убедить ее снять вето.
Бельгийское председательство в Совете ЕС стремилось финализировать договоренность по санкционному пакету до саммита "Группы семи" в Италии, но так и не смогло этого сделать.
Напомним, в рамках 14-го пакета санкций Еврокомиссия впервые предложила нацелиться на несколько проектов сжиженного природного газа и запретить перевалку российского СПГ из ЕС в третьи страны.
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Але це працюе під килимом».
Це не слова.
Це діла. Вони говорять самі за себе.
І тут Виникае питання-
чи потрібна Німеччіні нова сильна країна в ЕС як Україна після перемоги?
Все просто.
Дивись - хто фашист, і хто підтримував фашизм у другій світовій.
Між іншим, Угорщина там в перших рядах.
І до ворожки не ходи.