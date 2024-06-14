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Новости
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Германия снова затормозила новый пакет санкций ЕС против России, - журналист Йозвяк

ЄС

Страны Евросоюза 14 июня не смогли согласовать очередной пакет санкций против России, в частности ее сектора сжиженного природного газа (СПГ), из-за возражений Германии.

Об этом сообщило Politico со ссылкой на шестерых дипломатов ЕС, а также журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Германия во время заседания послов в пятницу выразила обеспокоенность расширением мер, которые заставили бы компании ЕС гарантировать, что их клиенты не смогут потом продавать санкционные товары в Россию.

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Берлин в частности считает, что немецкий малый бизнес пострадает, если меры будут распространены на продукцию, которая не относится к двойному назначению, например химикаты или оборудование для металлообработки.

Как напоминает Politico, Германия выступила против запрета экспорта авто элитного класса в Беларусь, которая стала "транзитным пунктом" для того, чтобы российские олигархи могли продолжать покупать их вопреки санкциям.

Один из дипломатов ЕС сказал Politico, что Европейская комиссия ведет переговоры с Германией, чтобы убедить ее снять вето.

Бельгийское председательство в Совете ЕС стремилось финализировать договоренность по санкционному пакету до саммита "Группы семи" в Италии, но так и не смогло этого сделать.

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Напомним, в рамках 14-го пакета санкций Еврокомиссия впервые предложила нацелиться на несколько проектов сжиженного природного газа и запретить перевалку российского СПГ из ЕС в третьи страны.

Автор: 

Германия (6978) санкции (11313) Евросоюз (17145) Йозвяк Рикард (134)


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Топ комментарии
+14
вже й бабці-комсомолки ажели немає, а рашиські гази досі пучать Дойчланд
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14.06.2024 22:51
+14
Бідний німецький нарід постраждає, якщо його позбавити можливості постачати нацистам станки для виробництва зброї і хімікати для ракетного пального.
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14.06.2024 22:55
+6
Так корупція нікуди не поділась, Германія хіба з нею якось боролась після уходу бабці-комсомолки?
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14.06.2024 22:57
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вже й бабці-комсомолки ажели немає, а рашиські гази досі пучать Дойчланд
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14.06.2024 22:51 Ответить
Так корупція нікуди не поділась, Германія хіба з нею якось боролась після уходу бабці-комсомолки?
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14.06.2024 22:57 Ответить
Тандем Шольц - Меркель є. Він нікуди не дівся.

Але це працюе під килимом».
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14.06.2024 23:13 Ответить
не тільки, це ще залежність від російського ринку. залежність вона така
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15.06.2024 00:42 Ответить
Гівно....... Сподіваюся наші всі вивезли своїх батьків хочу кудись з зони бойових дій.......
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14.06.2024 22:55 Ответить
Бідний німецький нарід постраждає, якщо його позбавити можливості постачати нацистам станки для виробництва зброї і хімікати для ракетного пального.
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14.06.2024 22:55 Ответить
Бабло рєшаєт.
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14.06.2024 23:01 Ответить
Німці хочуть ше трохи погазувати
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14.06.2024 23:02 Ответить
« "Сегодня компания Uniper приняла решение о расторжении долгосрочных контрактов на поставку газа из России и тем самым юридически завершила долгосрочные отношения с российской государственной компанией "Газпром экспорт"
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15.06.2024 03:16 Ответить
Ось це і є «обличчя Шольця».

Це не слова.

Це діла. Вони говорять самі за себе.

І тут Виникае питання-
чи потрібна Німеччіні нова сильна країна в ЕС як Україна після перемоги?
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14.06.2024 23:10 Ответить
«Яке, кончіне…».
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15.06.2024 01:19 Ответить
Вам и Макрон плох, и Байден, если что не по вам, выборы в Европарламент ничего вам не вправили в голове, Германия, Австрия, Франция, там все решает избиратель, с которым им приходится считаться.
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15.06.2024 12:20 Ответить
Мерседесів треба більше і дорожчих. Хай москалі платять за них.
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15.06.2024 07:31 Ответить
Неважко буде Угорщині головувати з таким спільником як Німеччина...
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14.06.2024 23:14 Ответить
Тю, наш півтораметровий качок з його дипломатичним досвідом зараз усьо парішає...
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14.06.2024 23:15 Ответить
Ми всьо порішаем.
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14.06.2024 23:26 Ответить
В німечнину мене ні. не, я Українець.
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14.06.2024 23:24 Ответить
фашисти і рашисти рідня по людській крові,по методу винищення людей .рідня по- геноциду народів .Німецькі потвори.котрі є співучасниками в такий спосіб вбивства рашистом українців .та руйнації ним України
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14.06.2024 23:35 Ответить
І вони щось ще там гавкають нам про корупцію!!! Наскрізь прошиті москальськими грошима!
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14.06.2024 23:38 Ответить
Орбан з шольцем друг друга за соски посмикали?
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14.06.2024 23:47 Ответить
Мені стало цікаво. Хто ьта живе і де з каналу Світан
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14.06.2024 23:47 Ответить
Нічого не змінилося.
Все просто.
Дивись - хто фашист, і хто підтримував фашизм у другій світовій.
Між іншим, Угорщина там в перших рядах.
І до ворожки не ходи.
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15.06.2024 00:08 Ответить
неправда, німеччина багато допомагає, але вони мали дуже довгий час гешефт з кацапами, і до сьогодні з цієї голки повністю не злізли.
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15.06.2024 00:44 Ответить
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15.06.2024 00:12 Ответить
Німчики досі сподіваються на газову халяву з Роісі і сцються потужного заходу американських компаній?
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15.06.2024 01:37 Ответить
От подобається німцям гойдатись на гойдалках: тут дають допомогу, тут блокують санкції, що сказати -діти... коли вже стануть дорослими?
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15.06.2024 06:04 Ответить
Мерседес і для гітлера робив бібіки - нічого особистого, просто бізнес. Але ж тепер німці такі розкаяні, такі миролюбиві, нє?
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15.06.2024 07:07 Ответить
 
 