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Новини
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Німеччина знову загальмувала новий пакет санкцій ЄС проти Росії, - журналіст Йозвяк

ЄС

Країни Євросоюзу 14 червня не змогли узгодити черговий пакет санкцій проти Росії, зокрема її сектора скрапленого природного газу (СПГ), через заперечення Німеччини.

Про це повідомило Politico з посиланням на шістьох дипломатів ЄС, а також журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Німеччина під час засідання послів у п’ятницю висловила стурбованість розширенням заходів, які змусили б компанії ЄС гарантувати, що їхні клієнти не зможуть потім продавати санкційні товари до Росії.

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Берлін зокрема вважає, що німецький малий бізнес постраждає, якщо заходи будуть поширені на продукцію, що не належить до подвійного призначення, наприклад хімікати чи обладнання для металообробки.

Як нагадує Politico, Німеччина виступила проти заборони експорту авто елітного класу до Білорусі, яка стала "транзитним пунктом" для того, щоб російські олігархи могли продовжувати купувати їх всупереч санкціям.

Один із дипломатів ЄС сказав Politico, що Європейська комісія веде переговори з Німеччиною, аби переконати її зняти вето.

Бельгійське головування в Раді ЄС прагнуло фіналізувати домовленість щодо санкційного пакета до саміту "Групи семи" в Італії, але так і не змогло цього зробити.

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Нагадаємо, в межах 14-го пакета санкцій Єврокомісія вперше запропонувала націлитись на кілька проєктів скрапленого природного газу і заборонити перевалку російського СПГ з ЄС до третіх країн.

Автор: 

Німеччина (7381) санкції (11876) Євросоюз (13446) Йозвяк Рікард (157)


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Топ коментарі
+14
вже й бабці-комсомолки ажели немає, а рашиські гази досі пучать Дойчланд
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14.06.2024 22:51
+14
Бідний німецький нарід постраждає, якщо його позбавити можливості постачати нацистам станки для виробництва зброї і хімікати для ракетного пального.
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14.06.2024 22:55
+6
Так корупція нікуди не поділась, Германія хіба з нею якось боролась після уходу бабці-комсомолки?
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14.06.2024 22:57
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вже й бабці-комсомолки ажели немає, а рашиські гази досі пучать Дойчланд
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14.06.2024 22:51 Відповісти
Так корупція нікуди не поділась, Германія хіба з нею якось боролась після уходу бабці-комсомолки?
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14.06.2024 22:57 Відповісти
Тандем Шольц - Меркель є. Він нікуди не дівся.

Але це працюе під килимом».
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14.06.2024 23:13 Відповісти
не тільки, це ще залежність від російського ринку. залежність вона така
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15.06.2024 00:42 Відповісти
Гівно....... Сподіваюся наші всі вивезли своїх батьків хочу кудись з зони бойових дій.......
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14.06.2024 22:55 Відповісти
Бідний німецький нарід постраждає, якщо його позбавити можливості постачати нацистам станки для виробництва зброї і хімікати для ракетного пального.
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14.06.2024 22:55 Відповісти
Бабло рєшаєт.
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14.06.2024 23:01 Відповісти
Німці хочуть ше трохи погазувати
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14.06.2024 23:02 Відповісти
« "Сегодня компания Uniper приняла решение о расторжении долгосрочных контрактов на поставку газа из России и тем самым юридически завершила долгосрочные отношения с российской государственной компанией "Газпром экспорт"
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15.06.2024 03:16 Відповісти
Ось це і є «обличчя Шольця».

Це не слова.

Це діла. Вони говорять самі за себе.

І тут Виникае питання-
чи потрібна Німеччіні нова сильна країна в ЕС як Україна після перемоги?
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14.06.2024 23:10 Відповісти
«Яке, кончіне…».
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15.06.2024 01:19 Відповісти
Вам и Макрон плох, и Байден, если что не по вам, выборы в Европарламент ничего вам не вправили в голове, Германия, Австрия, Франция, там все решает избиратель, с которым им приходится считаться.
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15.06.2024 12:20 Відповісти
Мерседесів треба більше і дорожчих. Хай москалі платять за них.
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15.06.2024 07:31 Відповісти
Неважко буде Угорщині головувати з таким спільником як Німеччина...
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14.06.2024 23:14 Відповісти
Тю, наш півтораметровий качок з його дипломатичним досвідом зараз усьо парішає...
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14.06.2024 23:15 Відповісти
Ми всьо порішаем.
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14.06.2024 23:26 Відповісти
В німечнину мене ні. не, я Українець.
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14.06.2024 23:24 Відповісти
фашисти і рашисти рідня по людській крові,по методу винищення людей .рідня по- геноциду народів .Німецькі потвори.котрі є співучасниками в такий спосіб вбивства рашистом українців .та руйнації ним України
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14.06.2024 23:35 Відповісти
І вони щось ще там гавкають нам про корупцію!!! Наскрізь прошиті москальськими грошима!
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14.06.2024 23:38 Відповісти
Орбан з шольцем друг друга за соски посмикали?
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14.06.2024 23:47 Відповісти
Мені стало цікаво. Хто ьта живе і де з каналу Світан
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14.06.2024 23:47 Відповісти
Нічого не змінилося.
Все просто.
Дивись - хто фашист, і хто підтримував фашизм у другій світовій.
Між іншим, Угорщина там в перших рядах.
І до ворожки не ходи.
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15.06.2024 00:08 Відповісти
неправда, німеччина багато допомагає, але вони мали дуже довгий час гешефт з кацапами, і до сьогодні з цієї голки повністю не злізли.
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15.06.2024 00:44 Відповісти
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15.06.2024 00:12 Відповісти
Німчики досі сподіваються на газову халяву з Роісі і сцються потужного заходу американських компаній?
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15.06.2024 01:37 Відповісти
От подобається німцям гойдатись на гойдалках: тут дають допомогу, тут блокують санкції, що сказати -діти... коли вже стануть дорослими?
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15.06.2024 06:04 Відповісти
Мерседес і для гітлера робив бібіки - нічого особистого, просто бізнес. Але ж тепер німці такі розкаяні, такі миролюбиві, нє?
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15.06.2024 07:07 Відповісти
 
 