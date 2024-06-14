G7 пообіцяла нові санкції проти суб’єктів у Китаї, які допомагають Росії: "Ми зробимо подальші кроки для припинення такої поведінки"

Країни "Групи семи" заявили, що продовжать вживати заходів проти суб'єктів у Китаї та третіх країнах, які підтримують військову машину Росії.

Про йдеться в їхній декларації за підсумками саміту, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Лідери держав G7 зазначили, що мова, зокрема, йде про фінансові установи та інші суб'єкти в Китаї, які сприяють Росії у придбанні товарів для її оборонно-промислової галузі.

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У цьому контексті "Група семи" ще раз наголосила, що суб'єкти, зокрема фінансові установи, які сприяють РФ у придбанні предметів або обладнання для її оборонної промисловості, підтримують дії, що підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

"Відповідно, ми запровадимо обмежувальні заходи... для запобігання зловживанням та обмеження доступу до наших фінансових систем для фізичних та юридичних осіб у третіх країнах, включно з Китаєм, які беруть участь у цій діяльності", – йдеться в заяві.

Країни G7 також пообіцяли вживати "рішучі заходи" проти суб'єктів, які допомагають РФ обходити їхні санкції, зокрема шляхом накладення "суворих" штрафів на всіх, хто не припинить негайно надавати матеріальну підтримку російській агресії, а також шляхом посилення внутрішнього застосування та активізації взаємодії з бізнесом.

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"Ми закликаємо фінансові установи утриматися від підтримки та отримання прибутку від російської воєнної машини. Ми зробимо подальші кроки для стримування та припинення такої поведінки", – підкреслила "Група семи".

Водночас G7 пообіцяла підвищити ефективність політики обмеження цін на нафту шляхом посилення дотримання та забезпечення їхнього виконання, одночасно працюючи над підтриманням стабільності ринку.

"Ми вживатимемо заходи, зокрема санкції та інноваційні заходи... для боротьби з використанням Росією оманливих альтернативних практик судноплавства для обходу наших санкцій за допомогою тіньового флоту", – йдеться в декларації.

Крім того, країни "Групи семи" зобов'язались запровадити додаткові санкції проти тих, хто допомагає транспортуванню російської нафти, а також проти мереж, створених РФ для отримання прибутку від порушення цінових обмежень або від продажу нафти через альтернативних постачальників послуг.

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G7 пообіцяла обмежувати майбутні енергетичні доходи Росії, перешкоджаючи розвитку майбутніх енергетичних проєктів та порушуючи доступ до товарів і послуг, на які ці проєкти покладаються.

"Ми продовжимо наші зусилля, спрямовані на зменшення доходів РФ від продажу металів", – йдеться в заяві.