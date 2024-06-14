Всі західні санкції проти Росії має бути скасовано, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін оголосив низку умов, за яких Росія готова припинити війну.

Про це диктатор заявив під час виступу в МЗС РФ, передає Цензор.НЕТ.

За словами Путіна, йдеться про те, що Україна має вивести свої війська з окупованих Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Також він заявив, що має бути проведено "демілітаризацію" та "денацифікацію" України.

"Всі ці базові принципові положення має бути зафіксовано у вигляді фундаментальних міжнародних домовленостей. Звісно, це передбачає скасування всіх західних санкцій проти Росії", - сказав президент країни-окупанта.

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