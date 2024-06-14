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Новини Санкції проти Росії
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Всі західні санкції проти Росії має бути скасовано, - Путін

Путін хоче, щоб Захід скасував всі санкції проти РФ

Російський диктатор Володимир Путін оголосив низку умов, за яких Росія готова припинити війну.

Про це диктатор заявив під час виступу в МЗС РФ, передає Цензор.НЕТ.

За словами Путіна, йдеться про те, що Україна має вивести свої війська з окупованих Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Також він заявив, що має бути проведено "демілітаризацію" та "денацифікацію" України.

"Всі ці базові принципові положення має бути зафіксовано у вигляді фундаментальних міжнародних домовленостей. Звісно, це передбачає скасування всіх західних санкцій проти Росії", - сказав президент країни-окупанта.

Читайте: Столтенберг про заяви Путіна: Вивести війська з окупованих територій має саме РФ

Автор: 

путін володимир (23873) росія (65360) санкції (11876)


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Топ коментарі
+59
Так вони ж такі корисні! З чого це він?
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14.06.2024 16:58
+39
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14.06.2024 17:00
+38
Мало того що путін цілий день ***** несе,так це й війска кацапів потрапили в котел
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14.06.2024 17:00
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Не істери,*****. Шибениця тебе не мине.
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14.06.2024 20:54 Відповісти
перекрити росії потік нафтодоларів.

і не відкривати поки у росії фашистський режим при владі.
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15.06.2024 06:28 Відповісти
Отдельно замечу: сегодняшнее требование Куйла отдать ему город Херсон - первый в истории человечества случай, когда захватчик требует отдать ему территорию, откуда его же армия с позором бежала.
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15.06.2024 06:32 Відповісти
Вот он еплан, если знаешь, что тебя всё равно нах пошлют, можно было попросить Киев, Львов и Аляску.
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15.06.2024 06:33 Відповісти
Забагато хочеш, старе брехливе гебняве чмо - мордяка ботоксна не трісне?
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15.06.2024 07:52 Відповісти
Тюрьма народів повинна бути знищена як і її вертухаї-руськіє ...
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15.06.2024 11:26 Відповісти
А ху@ло має бути повішене!
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15.06.2024 20:34 Відповісти
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