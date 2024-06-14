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Новини Війна
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Столтенберг про заяви Путіна: Вивести війська з окупованих територій має саме РФ

Столтенберг прокоментував заяви Путіна

Заяви російського диктатора Володимира Путіна про мир в обмін на території свідчать, що він хоче досягти воєнних цілей та контролювати Україну.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Він наголосив, що виводити війська з окупованих територій має Росія, а не Україна.

"І це не українська пропозиція. Це лише демонструє, що ця пропозиція не є добросовісною, і насправді означає, що РФ хоче досягти своїх воєнних цілей, розраховуючи також на значно більшу територію, ніж вона змогла окупувати до цього часу", – пояснив Столтенберг.

Генсек НАТО зазначив, що заяви Путіна демонструють, що РФ хоче контролювати Україну, а метою Росії від самого початку є порушення міжнародного права.

"І ось чому НАТО продовжує підтримувати Україну", - підсумував Столтенберг.

Нагадаємо, раніше диктатор Путін заявив, що Україна має повністю вивести свої війська з 4 окупованих областей для початку переговорів із РФ.

Читайте: Не потрібно сприймати погрози Путіна ядерною зброєю занадто серйозно, - Пісторіус

Автор: 

путін володимир (23873) росія (65360) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+9
Генсек НАТО повинен "виділяти гроші"?! Вам?
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14.06.2024 16:39
+8
З Херсону,з під Києва,з Чернігівської,харьківської та Сумоської обл,дуже швидко виводила коли получала підсрачників від ЗСУ
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14.06.2024 16:46
+7
Ето хорошо что ***** опять показало что оно неадекватное и что оно не остановится даже на Украине. А то некоторые опять начали думать что ***** готово к переговорам
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14.06.2024 16:38
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Гроші виделяй як обіцяаюв- війна і закінчеться.

Пусті заяви коштують мало…
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14.06.2024 16:37 Відповісти
Генсек НАТО повинен "виділяти гроші"?! Вам?
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14.06.2024 16:39 Відповісти
Ні, блд! Ху&лу!
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14.06.2024 16:40 Відповісти
Та ви титан думки!
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14.06.2024 16:51 Відповісти
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14.06.2024 17:22 Відповісти
***** вже путається у показах.
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14.06.2024 16:37 Відповісти
"- Я помню, что всего за неделю до моего ареста мы вовсе не воевали с Остазией. Мы были с ней в союзе. Война шла с Евразией. Она длилась четыре года. До этого...

О'Брайен остановил его жестом:
- Океания всегда воевала с Остазией... "
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14.06.2024 16:47 Відповісти
- Другой пример, - сказал он. - Несколько лет назад вы впали в очень серьезное заблуждение. Вы решили, что три человека, три бывших члена партии - Джонс, Аронсон и Резерфорд, - казненные за вредительство и измену после того, как они полностью во всем сознались, неповинны в том, за что их осудили. Вы решили, будто видели документ, безусловно доказывавший, что их признания были ложью. Вам привиделась некая фотография. Вы решили, что держали ее в руках.
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14.06.2024 17:01 Відповісти
В ***** горить в тузі бо санкції так добре гатять економіку підорашкі.
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14.06.2024 16:38 Відповісти
Тільки зброя змусить иого забути Украіну
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14.06.2024 16:38 Відповісти
Ето хорошо что ***** опять показало что оно неадекватное и что оно не остановится даже на Украине. А то некоторые опять начали думать что ***** готово к переговорам
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14.06.2024 16:38 Відповісти
Відповів як і треба було.
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14.06.2024 16:39 Відповісти
Хоч цей вірно і одразу сказав. А то подоляк щось там промимрив, як завжди, і - все...
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14.06.2024 16:40 Відповісти
А коли кацапія виводила війська ?
Щось не особо пригадую.
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14.06.2024 16:42 Відповісти
З Херсону,з під Києва,з Чернігівської,харьківської та Сумоської обл,дуже швидко виводила коли получала підсрачників від ЗСУ
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14.06.2024 16:46 Відповісти
Виводила, виводила
З Афганістану, з Фінляндії, ракети з Куби забирала…

Так де її били, параша усюди відповзала.

Тому Україна робить усе правільно.

«Контакт з парашею може бути тільки Вогневий!», Роман Світан, (с), 2024.
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14.06.2024 16:47 Відповісти
Ну так умови треба враховувати. Це підсрачники, а не провина і добра воля )
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14.06.2024 17:58 Відповісти
Карабах.
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14.06.2024 16:49 Відповісти
Навіть з Казахстану у 2022 вивела. За день!
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14.06.2024 17:52 Відповісти
Воно ж тринділо у 2022 році, що не хоче окуповувати Україну. Що йому треба врятувати "народ донбасу від укрофашистів". А до чого тут тоді Херсонська та Запорізька області??? Хто їх "вісім років обстрілював"???
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14.06.2024 16:46 Відповісти
А що "найвеличніший" він відреагує на мареня тупої рашиської істоти і чи назве цього виродка убивцею ,терористом ,чи сміливості нехватить?
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14.06.2024 16:51 Відповісти
Треба видвигати зустрічні вимоги ) щоб кацапи вивели війська з Белгорода ,Курська, Брянська
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14.06.2024 16:58 Відповісти
Нема слів...
Просто казкова наглість.
Битий небитого везе.
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14.06.2024 17:52 Відповісти
 
 