Столтенберг про заяви Путіна: Вивести війська з окупованих територій має саме РФ

Заяви російського диктатора Володимира Путіна про мир в обмін на території свідчать, що він хоче досягти воєнних цілей та контролювати Україну.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Він наголосив, що виводити війська з окупованих територій має Росія, а не Україна.

"І це не українська пропозиція. Це лише демонструє, що ця пропозиція не є добросовісною, і насправді означає, що РФ хоче досягти своїх воєнних цілей, розраховуючи також на значно більшу територію, ніж вона змогла окупувати до цього часу", – пояснив Столтенберг.

Генсек НАТО зазначив, що заяви Путіна демонструють, що РФ хоче контролювати Україну, а метою Росії від самого початку є порушення міжнародного права.

"І ось чому НАТО продовжує підтримувати Україну", - підсумував Столтенберг.

Нагадаємо, раніше диктатор Путін заявив, що Україна має повністю вивести свої війська з 4 окупованих областей для початку переговорів із РФ.

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